فروش بازی A Way Out از مرز ۲ میلیون نسخه عبور نمود

استودیوی هیزلایت (Hazelight) با ارسال پیامی فروش فوق‌العاده‌ی بازی A Way Out را جشن گرفت و طرفداران را برای پروژه‌ی بعدی خود هیجا‌ن‌زده نمود.

بازی A Way Out سال گذشته منتشر شد و بازی‌بازان را در سراسر جهان غافل‌گیر نمود. این عنوان با ارائه‌ی تجربه‌ای ناب در سبک کوآپ دونفره، اجازه داد تا طرفداران بتوانند تجربه‌ای شگفت‌انگیز را بعد از چندین سال در سبک یاد شده داشته باشند. همچنین بعد از گذشت ۱ ماه از انتشار این بازی، تعداد ۱ میلیون نسخه از آن به فروش رفت که حالا فروش آن با عبور از ۲ میلیون نسخه، این مهم به نقطه‌ی عطفی برای استودیوی هیزلایت تبدیل شده است که در آینده موجب مباهات و سربلندی توسعه‌دهندگان آن خواهد بود.

استودیوی هیزلایت با ارسال پیامی در صفحه‌ی اجتماعی خود، تعداد فروش بازی A Way Out را اعلام نمود و از طرفداران بابت دست‌یابی به این موفقیت بزرگ تشکر کرد. همچنین این استودیو با ارائه‌ی توضیحاتی کوتاه درباره‌ی پروژه‌ی آینده‌ی خود، طرفداران را هیجان‌زده نمود و در این خصوص توضیح داد:

تاکنون تعداد ۲ میلیون نسخه از بازی A Way Out به فروش رفته است. از میلیون‌ها طرفدار بازی‌های سبک کوآپ متشکریم که شخصیت‌های لیو (Leo) و وینسنت (Vincent) را در این ماجراجویی همراهی نمودند. ما نمی‌توانیم تا رونمایی از پروژه‌ی بعدی خود در سبک کوآپ صبر نماییم و مطمئنیم که شما دیوانه‌ی آن خواهید شد.

سال گذشته جوزف فارس (Josef Fares)، کارگردان بازی A Way Out، از ادامه‌ی همکاری خود با شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts/EA) خبر داد. وی از آن‌ها به نیکی یاد نمود و همچنین آن‌ها را بسیار حمایتگر و آینده‌نگر دانست. متاسفانه استودیوی هیزلایت از ارائه‌ی توضیحات بیشتری در رابطه با پروژه‌ی آینده‌ی خود اجتناب نمود ولی این استودیو با ارسال این پیام، طرفداران را حسابی هیجان‌زده نمود.

بازی A Way Out در حال حاضر برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. علاقه‌مندان می‌توانند نقد و بررسی این عنوان را از این نشانی و به قلم حسین غزالی مطالعه نمیاند.

