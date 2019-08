گزارش: حالت بتل رویال بازی Call of Duty: Modern Warfare سال آینده منتشر خواهد شد | اوایل سال ۲۰۲۰

بر اساس گزارشی جدید، بازی Call of Duty: Modern Warfare در کنار بخش داستانی و چندنفره، حالت بتل رویال نیز خواهد داشت ولی در زمان انتشار این عنوان در دسترس قرار نخواهد گرفت. حالت بتل رویال بازی Call of Duty: Modern Warfare، احتمالا اوایل سال آینده منتشر خواهد شد و کاملا رایگان خواهد بود که […]

بر اساس گزارشی جدید، بازی Call of Duty: Modern Warfare در کنار بخش داستانی و چندنفره، حالت بتل رویال نیز خواهد داشت ولی در زمان انتشار این عنوان در دسترس قرار نخواهد گرفت.

حالت بتل رویال بازی Call of Duty: Modern Warfare، احتمالا اوایل سال آینده منتشر خواهد شد و کاملا رایگان خواهد بود که به همین دلیل، طرفداران آن را سوای از بازی اصلی تهیه خواهند نمود؛ به بیانی دقیق‌تر، طرفداران نیازی ندارند که برای دریافت حالت بتل رویال، بازی اصلی را تهیه نمایند. با این تفاسیر، حالت بتل رویال بسته‌ای مجزا خواهد بود ولی به نظر می‌رسد، این حالت به شدت با هسته‌ی اصلی بازی Call of Duty: Modern Warfare در ارتباط است.

این گزارش توسط لانگ‌سنسیشن (LongSensation) ارائه شده است که در گذشته اطلاعات موثقی را از مجموعه‌ی Call of Duty: Modern Warfare لو داده بود. لانگ در این خصوص اظهار داشت:

به نظر می‌رسد حالت بتل رویال بازی Call of Duty: Modern Warfare، کاملا رایگان خواهد بود و اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی منتشر خواهد شد. این حالت بسته‌ای مجزا محسوب می‌شود ولی با بازی اصلی در ارتباط خواهد بود که اقدامی شگفت‌انگیز از سوی شرکت اکتیویژن (Activision) محسوب می‌شود. بخش مقدماتی حالت بتل رویال، علائم استودیوی اینفینیتی وارد (Infinity Ward) و شرکت‌های ریون سافتور (Raven Software) و اکتیویژن را نشان خواهد داد و سپس توسط صفحه‌ی بارگذاری، شما را به منوی اصلی آن منتقل خواهد کرد.

لازم به ذکر است که لانگ به تازگی نیز اعلام نمود که نسخه‌ی آینده‌ی سری Call of Duty، ریبوتی از مجموعه‌ی Call of Duty: Black Ops خواهد بود و قرار است بسیار بلندپروازانه‌تر از بازی Call of Duty: Modern Warfare باشد.

بازی Call of Duty: Modern Warfare قرار است در تاریخ جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی) برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه گردد. شما می‌توانید اخبار و اطلاعات مرتبط با این عنوان را از این نشانی مطالعه و یا دنبال نمایید.

