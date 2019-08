دموی بازی Cadence of Hyrule منتشر شد

تیم سازنده‌ی بازی جذاب Cadence of Hyrule پس از انتشار این عنوان برروی کنسول نینتندو سوییچ، امروز دمویی از آن را در اختیار بازی‌بازان قرار دادند. این دمو به شما اجازه می‌دهد تا به بخش‌هایی از بازی دسترسی داشته باشید و با آن بیشتر آشنا شوید. برای مشاهده‌ی جزئیات بیشتر در این خصوص در ادامه […]

تیم سازنده‌ی بازی جذاب Cadence of Hyrule پس از انتشار این عنوان برروی کنسول نینتندو سوییچ، امروز دمویی از آن را در اختیار بازی‌بازان قرار دادند. این دمو به شما اجازه می‌دهد تا به بخش‌هایی از بازی دسترسی داشته باشید و با آن بیشتر آشنا شوید. برای مشاهده‌ی جزئیات بیشتر در این خصوص در ادامه با ما همراه باشید.

Cadence of Hyrule از سری عناوین اکشن و مهیج است که تمام شخصیت‌ها و داستان آن مربوط به سری بازی Zelda می‌شوند. در این بازی شما می‌توانید از بین دو شخصیت Link و Zelda به انتخاب یکی پرداخته و با مبارزات پی در پی، سرزمینی به نام Hyrule را از شر دشمنان نجات دهید. اگر از دوست‌داران سری بازی Zelda باشید، این بازی تا حدود زیادی رضایت شما را جلب خواهد کرد.

امروز مطلع شدیم که سازندگان یک نسخه‌ی دمو برای این بازی در دسترس قرار دادند که بازی‌بازان بتوانند چند حالت و مرحله‌ی آن را تجربه کرده و برای خرید نسخه‌ی اصلی تصمیم بگیرند. مسلما هدف تیم سازنده نیز از انجام این کار، آشنایی بیشتر بازی‌بازان با بازی بوده است. همچنین به تازگی یک به‌روزرسانی برای این بازی تحت عنوان Crypt of the NecroDancer عرضه شده است که به وسیله‌ی آن علاوه بر اعمال ویژگی‌های بسیار، برخی باگ‌ها و مشکلات نیز برطرف شده‌اند. بازی Cadence of Hyrule هم‌اکنون به صورت انحصاری برروی کنسول نینتندو سوییچ در دسترس قرار دارد. در پایان می‌توانید نقدها و نمرات بازی مذکور را از طریق این نشانی ملاحظه کنید.

منبع متن: gamefa