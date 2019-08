Days Gone دومین بازی فیزیکی پرفروش بریتانیا در سال 2019 است

Days Gone در آمریکای شمالی و اروپا با وجود دریافت نمرات متوسط از منتقدان، فوق‌العاده موفق بوده است. هرچند که این عنوان در انحصار کنسول PS4 قرار داشت، اما توانست حتی از The Division 2 هم بیشتر فروش کند.

Days Gone همچنین در 10 بازی پرفروش ایالات متحده آمریکا هم قرار دارد و در ماه ژوئن رتبه هشتم و بعد از ادامه عملکرد خوب خود در ماه جولای به جایگاه هفتم دست یافت. با وجود دریافت نمرات متوسط، این بازی هیچ چیزی را از دست نداده و در نتیجه موفقیت بزرگی برای سونی بوده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از TwistedVoxel، سازمان GFK Entertainment اخیرا با انتشار جدولی، مشخص کرد FIFA 19 و New Super Mario Bros. U Deluxe تاکنون پرفروش‌ترین بازی‌های اروپا در سال 2019 بوده‌اند اما آنچه که در این جدول به چشم می‌خورد، عملکرد فوق‌العاده Days Gone و فروش بیشتر این عنوان از The Division 2 در بریتانیاست اما این عنوان نتوانست از FIFA 19 بیشتر بفروشد. جدول زیر مربوط به فروش بازی‌ها در مناطق مختلف اروپا تا روز 9 مرداد می‌شود:

جدول فقط نسخه‌های فیزیکی را حساب کرده و شامل آمار فروش دیجیتالی نمی‌شود

همچنین در سایر مناطق اروپا هم Days Gone عملکرد بسیار خوبی داشته است. خارج از بریتانیا، این بازی رتبه سوم در سوئیس و پرتغال را کسب کرد و همچنین کنار پرفروش‌ترین بازی‌هایی مانند Red Dead Redemption 2 و Mario Kart 8 Deluxe قرار گرفت.

بی‌شک تمام این موفقیت‌ها بخاطر پشتیبانی قوی سازندگان بعد از عرضه بازی است. Days Gone از زمان انتشار خود تاکنون آپدیت‌های رایگان و چالش‌های هفتگی دریافت می‌کند و مشکلات زیادی رفع شده‌اند.

منبع متن: pardisgame