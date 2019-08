به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook، بازی بعدی از فرنچایز Call of Duty - که با نام Call of Duty 2020 شناخته می‌شود - ریبوتی برای سری Black Ops خواهد بود و برای پلتفرم‌های PC،PS4،PS5،Xbox One،Xbox و Xbox Scarlett توسعه می‌یابد. این گزارش از سوی LongSensation منتشر شده که منبعی معتبر برای اخبار و لیک‌های Call of Duty به شمار می‌رود. بر اساس اطلاعاتی که این منبع دریافت کرده است، در حال این پروژه با دو نام Call of Duty: Black Ops V و Call of Duty: Black Ops شناخته می‌شود. داستان بازی شما را در یک دوره چهل ساله یا بیشتر به جنگ سرد خواهد برد، در این مدت چهل ساله بازیکنان جنگ کره‌ای‌ها و ویتنام را نیز تجربه خواهند کرد، همچنین قرار است این عنوان وحشتناک‌تر و خشن‌تر از ریبوت سری Modern Warfare باشد.

البته نباید این شایعه را جدی گرفت چرا که هیچ بیانیه رسمی از سوی تیم سازنده یا Activision منتشر نشده است اما می‌دانیم که به طور حتم تیم Treyarch بر روی پروژه‌ای کار می‌کند و ریبوت کردن سری Black Ops می‌تواند ایده جذابی باشد.

منبع متن: pardisgame