بازی Co-Op محور A Way Out تجربه منحصر به‌فردی بود. Co-Op امروزه یک ویژگی استاندارد محسوب می‌شود اما نحوه اجرای آن در این بازی ماجراجویی جالب به‌نظر می‌رسید زیرا هیچ عنصر تک‌نفره‌ای در آن وجود نداشت و شما باید یا با دوست خود یا با یک غریبه بازی می‌کردید. این مورد جلوی موفقیت A Way Out را نگرفت و فروش آن وارد مرحله جدیدی شد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamingbolt، استدیوی Hazelight در حساب رسمی توئیتر خود اعلام کرد فروش A Way Out به بیش از 2 میلیون واحد رسید و از کسانی که داستان شخصیت‌های لئو و وینسنت را دنبال نمودند، سپاس‌گذاری کردند. آن‌ها همچنین با اشاره به پروژه Co-Op بعدی خود، گفتند آن بازی ما را دیوانه خود می‌کند.

بازی A Way Out هم‌اکنون برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One در دسترس قرار دارد.

منبع متن: pardisgame