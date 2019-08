تماشا کنید: تاریخ عرضه آخرین افزونه دانلودی Just Cause 4 اعلام شد

شرکت Square Enix امروز محتوای دانلودی جدید Danger Rising عنوان Just Cause 4 را عرضه در 29 اوت (پنج‌شنبه، ۷ شهریور ۱۳۹۸) بر روی سه پلتفرم PC ،PlayStation 4 و Xbox One تایید کرد.

در توضیحات داستانی این افزونه آمده که ریکو در نهایت متوجه می‌شود که سازمان Agency در پی کشتن اوست و تصمیم می‌گیرد که با آن مقابله کند. در Danger Rising ریکو یک هاوربرد را به مجموعه تجهیزات خود اضافه خواهد کرد که عملکردی مشابه یک اسکیت‌بورد دارد. این قابلیت جدید توانایی مانور شما در مبارزه با دشمنان جدید Agency که اینبار به اسلحه‌های قدرتمندتری مجهز شده‌اند، را بالا خواهد برد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از GameSpot، این افزونه 8 ماموریت، وسایل نقلیه و اسلحه‌های جدیدی مانند Sequoia 370 Mag-Slug ،Stormalong Em Zero و اسلحه Yellowstone Auto Sniper Rifle مجهز به یک پهپاد کنترل از راه دور را به بازی اضافه خواهد کرد. در نمایش بسته الحاقی Danger Rising می‌توانید ابزار و تجهیزات جدید ریکو را در عمل مشاهده کنید.

دانلود با کیفیت HD | دانلود با کیفیت SD

تماشا به صورت تمام صفحه

این سومین و آخرین قسمت پک توسعه‌دهنده Dare Devils ،Demons و Danger عنوان Just Cause 4 است که با قیمت 30 لار به فروش می‌رسد. قیمت Danger Rising در بیانیه معرفی این بسته الحاقی ذکر نشده است اما افزونه‌های قبلی این بازی هم اکنون به صورت جداگانه با قیمت 8 و 12 دلار به فروش می‌رسند. پک توسعه‌دهنده این بازی نیز باعث می‌شود که شما یک هفته زودتر به افزونه‌های بازی دسترسی پیدا کنید.

منبع متن: pardisgame