شکست هشت شاهزاده | نقدها و نمرات Total War Three Kingdoms Eight Princes

همانطور که اطلاع دارید بازی Total War Three Kingdoms Eight Princes امروز منتشر شد و در پی آن شاهد انتشار نقدها و نمرات این بازی هستیم. در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی به نقدها و نمرات این بازی داشته باشیم.

استودیوی کریتیو اسمبلی لیمیتد (The Creative Assembly Limited) توسعه‌دهنده‌ای بریتانیایی است که در انگلستان و در سال ۱۹۸۷ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. استودیوی مذکور در ابتدا عناوینی برای پلتفرم‌های ZX Spectrum، MS-DOS و Amiga منتشر نموده است. همچنین استودیوی مذکور همکاری‌هایی با کمپانی الکترونیک‌آرتز و EA Sport داشته است. کریتیو اسمبلی از سال ۱۹۹۹ با ایجاد پروژه‌ی جدیدی با نام Total War تصمیم گرفت تا این سری عناوین محبوب را خلق کند و وارد زمینه‌ی ساخت عناوین استراتژی شود. در ماه مارس سال ۲۰۰۵ این استودیو به یکی از استودیوهای زیرمجموعه‌ی سگا مبدل شد. و اما در نهایت امروز شاهد انتشار آخرین ساخته‌ی این استودیو با همکاری سگا بودیم.

بازی Total War Three Kingdoms Eight Princes همان نسخه‌ی منتشر شده در تاریخ ۲ خرداد است با این تفاوت که بسته‌ی الحاقی جدیدی به آن اضافه شده و موارد جدید بسیاری را به آن اضافه نموده. این محتوای جدید در دوره‌ی زمانی متفاوتی نسبت به بازه‌ی زمانی عنوان اصلی روایت می‌شود. طی این بسته که تحولات زیادی را در بازی ایجاد کرده است شاهد اضافه شدن شخصیت‌ها و اتفاقات جدیدی هستیم. همانطور که اطلاع دارید این بازی توانست در زمان عرضه آمار فروش چشم گیری را بدست آورد.

اما در ادامه قصد داریم تا نقدها و نمرات این بازی را بررسی کنیم پس در ادامه همراه ما باشید.

۸/۱۰ : God is a Geek

شخصیت محور بودن بازی علی‌رغم اضافه شدن بسته‌ی هشت شاهزاده به بازی Total War Three Kingdoms بسیار جذاب و نبتا کامل است.

۸/۱۰ : Strategy Gamer

در مجموع هشت شاهزاده به طرزشگفت‌آوری توسعه یافته‌اند. بخصوص که این بسته برای برخی کشورهای آسیایی زودتر از زمان مشخص شده‌ی جهانی در دسترس بوده است. مکانیک بازی به اندازه‌ی کافی خوب طراحی شده و شما با حفظ اصول اولیه‌ی نسخه‌ی اصلی شاهد عنوانی جدید هستید.

۷/۱۰ : PCGamesN

اولین بخش این بسته همانند نسخه‌ی اصلی بازی است اما در مجموع تجربه‌ای بسیار لذت بخش خواهید داشت.

۷/۱۰ : PC Invasion

متاسفانه شاهد تکراری از نسخه‌های گذشته هستیم. اگرچه شما می‌توانید با انتخاب خودتان یکی از هشت شاهزاده را انتخاب کنید اما تجربه‌ی کلی شما به اندازه‌ی امتیاز ۷ از ۱۰ است.

توجه: پس از انتشار سایر نمرات این صفحه به‌روز خواهد شد.

بازی Total War Three Kingdoms Eight Princes در تاریخ ۱۷ مرداد ماه (۸ آگوست) برای پلتفرم‌ رایانه‌های شخصی منتشر شد.

نظر شما همراهان همیشگی گیمفا در رابطه با نمرات این بازی چیست؟ به نظر شما نقاط قوت و ضعف این بازی چه مواردی است؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

