نام اچیومنت توضیحات اچیومنت امتیاز

My Body is Ready بخش Boot Camp را کامل کنید ۵

It Takes Three To Make A Thing Go Right یکی از بخش‌های داستانی را در حالت کوآپ سه نفره کامل کنید ۱۰

Jack of One Trade یکی از بخش‌های داستانی را در قالب شخصیت جک (Jack) تمام کنید (برروی هر درجه سختی) ۵

I Was Born In A Crossfire Hurricane در بخش داستانی، با استفاده از قابلیت Flash شخصیت جک، سه نفر را به صورت هم‌زمان Stun کنید ۱۰

Back Atcha با استفاده از توانایی Barrier شخصیت جک و گلوله‌های انعکاسی، یک نفر را بکشید ۱۰

Back On Your Feet, Soldier با استفاده از نسخه‌ی ارتقاء یافته‌ی توانایی Stim شخصیت جک، یکی از دوستان آسیب دیده‌ی خود در بخش داستانی را احیا کنید ۱۰

Shock and Awe در بخش داستانی، از توانایی Shock Trap شخصیت جک استفاده کرده و به ۶ نفر به صورت هم‌زمان شک دهید ۱۰

Seraninja با استفاده از توانایی Cloak شخصیت جک، پیش از تمام شدن زمان این توانایی، سه نفر را در بخش داستانی بکشید ۱۰

An Enemy Among Us در بخش داستانی با استفاده از هر یک Hijacked Pouncer، Warden، Stump و Elite Hunter یک نفر را بکشید ۱۵

Gimmie, Gimmie, Gimmie از توانایی Fetch شخصیت جک برای به دست آوردن انواع مختلف سلاح‌های سنگین در بخش داستانی استفاده کنید ۱۰

Jack of All Trades تمامی ارتقاء‌های نهایی توانایی‌های جک در بخش داستانی را کسب کنید ۲۵

JACKed Up! تمامی توانایی‌ها و قابلیت‌های جک در بخش داستانی را به صورت کامل ارتقا دهید ۲۵

Relic Hunter از سه Relic Weapon به صورت هم‌زمان در بخش داستانی استفاده کنید ۱۰

Relics of the Past با استفاده از تمامی Relic Weaponها در بخش داستانی، یک نفر را بکشید ۲۰

Not There To Buy A Timeshare در طول اولین قسمت از بخش داستانی کسب خواهد شد ۱۰

And… He’s All Yours در طول اولین قسمت از بخش داستانی کسب خواهد شد ۱۰

Now I Gotta Get Up Again در طول اولین قسمت از بخش داستانی کسب خواهد شد ۱۰

A Mouthful of Boom در طول اولین قسمت از بخش داستانی کسب خواهد شد ۱۰

It’s Time We Fight Them Together در طول دومین قسمت از بخش داستانی کسب خواهد شد ۱۰

Jameson Shipping Depot در طول دومین قسمت از بخش داستانی کسب خواهد شد ۱۰

That Old COG Technology در طول دومین قسمت از بخش داستانی کسب خواهد شد ۱۰

Let’s Get You Some Answers در طول دومین قسمت از بخش داستانی کسب خواهد شد ۱۰

We Need The Old Plan در طول دومین قسمت از بخش داستانی کسب خواهد شد ۱۰

Safe and Sound در طول سومین قسمت از بخش داستانی کسب خواهد شد ۱۰

Cutting It Close در طول سومین قسمت از بخش داستانی کسب خواهد شد ۱۰

Throw A Switch, See What Happens در طول سومین قسمت از بخش داستانی کسب خواهد شد ۱۰

Let’s Keep Pissin It در طول سومین قسمت از بخش داستانی کسب خواهد شد ۱۰

Then We Watch Each Other’s Backs در طول چهارمین قسمت از بخش داستانی کسب خواهد شد ۱۰

You Know I Ain’t Going Out Like That در طول چهارمین قسمت از بخش داستانی کسب خواهد شد ۱۰

Discovered the True Threat To Sera تمامی قسمت‌های بخش داستانی را کامل کنید (برروی هر درجه‌سختی که مایل هستید) ۲۰

All Aboard The Crazy Train! تمامی بخش‌های قسمت داستانی را برروی درجه‌سختی Insane کامل کنید ۲۵

It’s Not Hoarding If Your Stuff Is Cool تمامی آیتم‌های قابل جمع‌آوری در بخش داستانی را به دست آورید ۱۵