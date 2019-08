بازی Call of Duty: Modern Warfare سیاسی نخواهد بود

همان‌طور که مطلع هستید، بازی Call of Duty: Modern Warfare قرار است رویکرد تازه‌ای را نسبت به نسخه‌های اخیر مجموعه‌ی Call of Duty پیش بگیرد و ماموریت بحث برانگیز No Russains یکی از منابع الهام توسعه‌دهندگان این نسخه تاکنون بوده است. اما دو تن از توسعه‌دهندگان این بازی، طی مصاحبه‌ای اعلام نمودند که این عنوان […]

همان‌طور که مطلع هستید، بازی Call of Duty: Modern Warfare قرار است رویکرد تازه‌ای را نسبت به نسخه‌های اخیر مجموعه‌ی Call of Duty پیش بگیرد و ماموریت بحث برانگیز No Russains یکی از منابع الهام توسعه‌دهندگان این نسخه تاکنون بوده است. اما دو تن از توسعه‌دهندگان این بازی، طی مصاحبه‌ای اعلام نمودند که این عنوان به هیچ‌وجه سیاسی نخواهد بود.

در جریان مصاحبه‌ای با منبع مطبوعاتی گیم اینفورمر (Game Informer) از تیلور کوروساکی، کارگردان بازی Call of Duty: Modern Warfare و جیکوب مینکف (Jacob Minkoff)، کارگردان بخش داستانی این عنوان، سوالی مبنی بر «سیاسی بودن نسخه‌ی جدید مجموعه‌ی Call of Duty» پرسیده شد و مینکف در این خصوص اظهار داشت:

سوال مطرح شده می‌تواند معانی متفاوتی را در بر داشته باشد زیرا معنی کلمه‌ی سیاسی برای اشخاص مختلف، مفهوم متفاوتی را دارد. سوال اینجاست که آیا ما به مسائل سیاسی روز خواهیم پرداخت؟ قطعا بله! زیرا این موضوعی مهم برای ما تلقی می‌شود. اما سوالی دیگر مطرح می‌شود که آیا ما درباره‌ی دولتی خاص صحبت خواهیم کرد؟ پاسخ ما خیر است. در نتیجه انتظار نداشته باشید که رئیس‌جمهور ترامپ در این بازی حضور داشته باشد. هدف ما نشان دادن جنبه‌های مختلف است. ما می‌خواهیم بازی‌بازان هدف مبارزه‌ی گروه‌های مختلف را درک نمایند و با آن‌ها احساس همدردی کنند. همچنین درک نمایند که چه موضوعی باعث شده است که این گروه‌ها در چنین موقعیت‌هایی قرار بگیرند.

همچنین کوروساکی نیز توضیح داد:

این‌گونه سوالات در طول ۵۰ سال اخیر پرسیده شده است. ما در مورد موضوعاتی مانند تصرف، استعمار، استقلال و آزادی صحبت می‌نماییم. ما شاید این کلمات را به صورت مستقیم بیان نکنیم ولی در حول محور این موضوعات قرار داریم. اما حتی شما می‌توانید عنوانی را در دوران انقلاب آمریکا بسازید و دقیقا درباره‌ی کلمات یاد شده صحبت نمایید. ما در نظر داریم به مفاهیم مربوط به بشریت بپردازیم و نه کاملا آن‌ها را خوب و نه بد جلوده دهیم. به علاوه ما می‌خواهیم اقدامات بشریت را برای دست‌یابی به موفقیت و هزینه‌هایی که برای آن صورت می‌گیرد را نیز نشان دهیم.

بازی Call of Duty: Modern Warfare قرار است در تاریخ جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی) برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه گردد. شما می‌توانید اخبار و اطلاعات مرتبط با این عنوان را از این نشانی مطالعه و یا دنبال نمایید. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند برای آشنایی بیشتر با این عنوان، پیش‌نمایش آن، تحت عنوان «ندای رستگاری به گوش می‌رسد» را نیز از این نشانی مطالعه نمایند

