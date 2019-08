بر اساس آمار‌های بخش سرگرمی مؤسسه‌‌ی GFK دو بازی FIFA 19 و New Super Mario Bros. U Deluxe بیشترین فروش فیزیکی را در قاره‌ی سبز در سال جاری تجربه کرده‌اند. در این آمار‌ها میزان فروش بر روی تمامی پلتفرم‌ها بر اساس جدول‌های فروش هفتگی و همچنین داده‌های رسمی محاسبه شده است.

بازی فیفا ۱۹ در کشور‌هایی چون دانمارک، ایتالیا، لهستان، پرتغال، روسیه، اسپانیا، سوئد و انگلستان رتبه اول را از لحاظ میزان فروش داشته است، در حالی که در کشور‌هایی چون اتریش، فرانسه، آلمان و سوئیس بازی سوپر ماریو بیشترین فروش را تجربه کرده است. نکته عجیب و جالب این آمار‌‌ها مثل همیشه بازی GTA V است، بازی‌ای که ۶ سال بعد از عرضه کماکان می‌تازد و در ۵ کشور ذکر شده در بالا جز‌‌ء ۳ بازی برتر از لحاظ فروش قرار دارد.

بازی‌هایی مثل Red Dead Redemption 2، Minecraft، Days Gone و Mario Kart 8 Deluxe نیز در بین ۱۰ بازی برتر این لیست حضور دارند.

باید این نکته را در نظر گرفت که اولا در این آمار تنها فروش فیزیکی در نظر گرفته شده و فروش دیجیتالی محاسبه نشده است و دوما اینکه این آمار‌ها از تمامی کشور‌های اروپایی جمع آوری نشده‌اند بلکه تنها این آمار نشان دهنده‌ی میزان فروش در کشور‌هایی است که در بالا به آن‌ها اشاره شده است.

