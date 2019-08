گزارش ربع اول سال مالی امسال، مشخص ساخت که شرکت «تیک تو» (Take-Two) تا به امروز ۲۵ میلیون نسخه از بازی Red Dead Redemption 2 به بازار عرضه کرده است. این بازی جهان باز کابویی در ۲۶ اکتبر امسال برای ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ منتشر شد.

از ماه می – که شرکت «تیک تو» گزارش مالی ربع چهارم سال مالی ۲۰۱۹ خود را اعلام کرده بود – ۱ میلیون نسخه از این بازی به بازار عرضه شده است. این شرکت همچنین بین ربع سوم و چهارم سال مالی ۲۰۱۹ هم ۱ میلیون نسخه از این بازی فروخته بود.

با این حساب، نرخ فروش RDR2 حدود یک میلیون نسخه در هر سه ماه است. فروش ۲۵ میلیون نسخه از این بازی، رقم قابل توجهی است، ولی به نظر محتمل نمی‌رسد که RDR2 بتواند فروش بازی GTA V را تکرار کند. بازی اخیر که سال ۲۰۱۳ عرضه شد، تا امروز بیش از ۱۱۰ میلیون نسخه فروخته است، در حالیکه به لطف بخش آنلاین خود (GTA Online) هنوز هم فروش بالایی را تجربه می‌کند.

البته که RDR2 هم یک بخش آنلاین دارد، ولی Read Dead Online مثل GTA Online کارش نگرفته است، گرچه بنا بر ادعای «تیک تو» این بخش هنوز هم می‌تواند به رشد خود ادامه دهد و بازیکنان بیشتری را به این بازی جذب نماید. این شرکت در این مورد چنین گفت:

«میزان پرداختن بازی‌کنندگان به این بازی، و نیز هزینه‌ای که متناوبا برای آن انجام می‌دهند، هنوز در حال شتاب گرفتن است، و راک استار نیز تعهد دارد که برای جلو راندن رشد این بازی با به روز رسانی‌های ادامه‌دار، جهان RDR2 را بهبود و تکامل بخشد.»

بازی RDR Online هنوز هم می‌تواند به موفقیت بزرگتری بدل شود و به فروش کلی RDR2 کمک نماید، ولی در قیاس با میزان فروش دیوانه‌وار GTA V، فروش یک میلیون نسخه در هر سه ماه، آنهم کمتر از یکسال پس از انتشار بازی نشانگر این امر است که فروش بازی RDR2 شاید پیوسته باشد، ولی قدرتمند نیست.

منبع: Venturebeat

The post بازی Red Dead Redemption 2 از مرز فروش ۲۵ میلیون نسخه گذشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala