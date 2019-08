کنسول سوییچ لایت باتری کوچکتر و پردازنده جدیدی خواهد داشت

کنسول‌های «سوییچ لایت» (SwitchLite) و «سوییچِ» بهبود یافته جدید نینتندو در تصاویری از موسسه FCC ظاهر شدند؛ و چنانکه امیدوار بودیم، هر دو بطور کامل تشریح شده‌اند، بنابراین ما می‌توانیم نگاه نزدیکتری داشته باشیم به آنچه ممکن است نسبت به مدل اصلی تغییر کرده باشد – و آنچه ثابت مانده باشد.

طبق ادعای نینتندو عمر باتری در کنسول سوییچ لایت نسبت به کنسول اصلی بهبود قابل توجهی یافته است. علاوه بر این، عمر باتری طولانی‌تر واقعا تنها تفاوت ملموسی است که بین سوییچ‌های بهبود یافته جدید، و نسخه اصلی وجود دارد. مسئله اینست که نینتندو نه با استفاده از باتری بزرگتر، که استفاده از پردازنده کاراتر به این مهم نائل آمده است.

چنانکه در تصاویر پایین – که از مدارک FCC استخراج شده است – می‌بینید، کنسول سوییچ لایت از یک باتری ۱۳.۶ وات‌ساعتی استفاده می‌کند، که ۱۶ درصد از باتری ۱۶ وات‌ساعتی سوییچ معمولی کوچکتر است. باتری داخلی سوییچِ بازبینی شده اما، بدون هیچ تغییری، از همان باتری ۱۶ وات‌ساعتی استفاده می‌کند.

یک دلیل واضح بر اینکه چرا سوییچ لایت – که از باتری کوچکتری استفاده می‌کند – شاید عمر باتری بیشتری داشته باشد، اینست که برای اجرا به توان کمتری نیاز دارد. صفحه نمایش سوییچ لایت کوچکتر است، و در نبود جوی‌کان‌های جدا شدنی، دیگر نیازی به استفاده از باتری کنسول برای شارژ آنها نخواهد بود. نینتندو همچنین ادعا کرده است که از طراحی برد کم‌مصرف‌تری استفاده کرده است.

و اما در مورد کنسول سوییچِ بهبود یافته، تنها دو راه وجود دارد که عمر باتری افزایش یابد: افزایش حجم باتری، یا استفاده از پردازنده کم‌مصرف‌تر. نینتندو به وضوح از راه دوم استفاده کرده است. ما در این مورد سرنخ‌هایی داشتیم از مدارکی که در ماه ژوئیه از FCC درز کرده بود؛ و نینتندو هم تنها یک هفته بعد از آن تایید کرد که از پردازنده جدیدی برای کنسول‌های آتی خود استفاده خواهد کرد.

با انتشار تصاویر قطعات داخلی مدل‌های جدید کنسول نینتندو، مشخص شد که این شرکت از مادربردهای متفاوتی برای هر کدام از این کنسول‌ها استفاده می‌کند، و اینکه هر کدام از آنها به نام یکی از خدایان اساطیر نورس نامگذاری شده است. اگر به تصاویر مادربرد کنسول اصلی سوییچ با دقت نگاه کنید، پایین پردازنده، و سمت چپ درگاه USB-C نام «اودین» (ODIN) به چشم می‌خورد، و عنوان ODNX01-A2 هم روی پردازنده نقش بسته است، که نشان می‌دهد که آن احتمالا یک پردازنده Tegra X1 است.

روی مادربرد نسخه بازبینی شده عنوان «مودین» (MODIN) به چشم می‌خورد که احتمالا به معنای نسخه‌ای بازبینی شده از اودین باشد (Modified ODIN). روی مادربرد سوییچ لایت اما، «والی» (VALI) حک شده است – نام پسر اودین.

با این حساب، جای مشهورترین پسر اودین خالی است. این مسئله ناخودآگاه ما را به این شک می‌اندازد که چه بسا نینتندو «ثور» (Thor)، خدای تندر، را نگه داشته است تا در آینده نام او را روی قدرتمندترین کنسول خود قرار دهد؛ «سوییچ پرو»؟

