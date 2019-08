استودیوی «سی‌دی پراجکت» (CD Projekt Red) طی مصاحبه‌ای با نشریه لهستانی PSX Extreme اعلام کرد که مشغول به کار روی حالت «نیو گیم پلاس» (NewGame+) برای بازی «سایبرپانک ۲۰۷۷» (Cyberpunk 2077) است، ولی طبق گزارشات این خصیصه شاید در هنگام عرضه بازی در آوریل ۲۰۲۰ آماده نباشد. این خصیصه با تغییر تجربه بخش تکنفره بازی، انگیزه‌ای مضاعف برای تکرار آن مهیا می‌سازد.

این مصاحبه جزییات چندانی درباره زمان ارائه این خصیصه بدست نمی‌دهد، بنابراین ممکن است که این مشخصه مدتی پس از عرضه بازی، و به شکل یک وصله نرم افزاری، ارائه گردد. همین قدر می‌دانیم که استودیوی سی‌دی پراجکت همین حالا مشغول کار روی آن است. بازی «ویچر ۳» (Witcher 3) از همین استودیو سابقا حالت NG+ را به بعد از انتشار بازی موکول کرده بود، که به شکل یک به روز رسانی رایگان به بازی اضافه شد.

به نظر می‌رسد، همینطور که به زمان انتشار بازی نزدیکتر می‌شویم، جزییات بیشتری از آن منتشر می‌گردد. ما به تازگی خبردار شده‌ایم که سطح سختی «هاردکور» (Hardcore) بخش رابط کاربری (UI) بازی را بطور کامل از دسترس خارج می‌سازد. علاوه بر آن، اخیرا هم شایعاتی در مورد چندین بازی سایبرپانک شنیده شد، که پاسخ سی‌دی پراجکت را به دنبال داشت؛ و به دنبال آن، این استودیو از یک بازی کارتی مبتنی بر جهان سایبرپانک ۲۰۷۷ پرده برداشت.

و البته که اگر نگران گم شدن در جهان عظیم سایبرپانک هستید، می‌توانید به کتاب دانستنی‌های (Lorebook) جهان سایبرپانک رجوع کنید، که در کنار بازی منتشر خواهد شد. بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ در شانزدهم آوریل سال ۲۰۲۰ به صورت جهانی منتشر خواهد شد.



سایبرپانک ۲۰۷۷؛ نژادپرستی، هموفوبیا، ترنسفوبیا، و سایر قضایا

سایبرپانک ۲۰۷۷؛ هر چیزی که باید درباره‌ی سایبرپانک بدانید بیشتر بخوانید:

منبع: Gamespot

The post حالت نیو گیم پلاس به سایبرپانک ۲۰۷۷ اضافه خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala