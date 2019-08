گزارش: شرکت مادر آناپورنا اینترکتیو در تلاش است تا از ورشکسته شدن آن جلوگیری نماید

بر اساس گزارشی جدید از منبع مطبوعاتی The Hollywood Reporters، شرکت مادر آناپورنا اینترکتیو (Anapurna Interactive) یعنی آناپورنا پیکچرز (Anapurna Pictures) در تلاش است تا قانونی پایدار را به منظور جلوگیری از ورشکسته شدن این شرکت وضع نماید. به دلیل عملکرد ناموفق فیلم‌های Destroyer، Detroit و Sister Brothers در آمار باکس آفیس (Box Office)، این […]

بر اساس گزارشی جدید از منبع مطبوعاتی The Hollywood Reporters، شرکت مادر آناپورنا اینترکتیو (Anapurna Interactive) یعنی آناپورنا پیکچرز (Anapurna Pictures) در تلاش است تا قانونی پایدار را به منظور جلوگیری از ورشکسته شدن این شرکت وضع نماید.

به دلیل عملکرد ناموفق فیلم‌های Destroyer، Detroit و Sister Brothers در آمار باکس آفیس (Box Office)، این شرکت نمی‌تواند به‌مانند گذشته قدرتمند پیش برود و در تلاش است تا با بانک همکاری‌کننده‌ی خود برای تغییر در ساختار قراردادهای این شرکت، مذاکره نماید؛ همچنین این شرکت به انتشار فیلم‌های Her، Vice و Booksmart نیز مشهور است.

پتانسیل ورشکسته شدن شرکت آناپورنا پیکچرز می‌تواند برروی فیلم‌های آینده‌ی آن‌ها مانند: مجموعه‌ی آینده‌ی James Bond با بازی فیفتی سنت استیک (Fifty Cent Steak) و Not Fade Away با بازی امیلی بلانت (Emily Blunt) که بر اساس خاطرات نویسنده‌ی مشهور، ربکا الکساندر (Rebecca Alexander) است، تاثیر گذارد. در حال حاضر آن‌ها قرار است به زودی فیلم ?Where’d You Go, Bernadette را نیز در تاریخ جمعه، ۲۵ مردادماه (۱۶ آگوست) عرضه نمایند که توسط ریچارد لینکتار (Richard Linktar) کارگردانی شده است. علی‌رغم این موارد، این موضوع می‌تواند برروی شرکت آناپورنا اینترکتیو نیز تاثیر گذارد ولی اطلاعات چندانی از عملکرد بخش بازی‌های مستقل این شرکت در دسترس نیست.

شرکت آناپورنا اینترکتیو تاکنون بازی‌های What Remains of Edith Finch، Donut Country و Florance را منتشر نموده است. به علاوه آن‌ها به تازگی از بازی Twelve Minutes رسما رونمایی نمودند که علاقه‌مندان می‌توانند مصاحبه با کارگردان آن را از این نشانی و تحت عنوان «مصاحبه با کارگردان Twelve Minutes | صحبت در رابطه با ایده، داستان، گیم‌پلی و شخصیت‌های بازی» را مشاهده نمایند.

مگان الیسون (Megan Ellison)، موسس شرکت آناپورنا اینترکتیو، از قبل اظهار داشت:

ما اقدامات هیجان‌انگیزی را پیش روی داریم و من مطمئن هستم که تلاش سخت ما، جایگاه قدرتمند و منحصر بفرد شرکت آناپورنا اینترکتیو را در حیطه‌ی صنعت بازی‌های رایانه‌ای نشان خواهد داد.

تغییر در ساختار امور مالی شرکت‌ها اقدامی عادی نیست و بایستی برای روشن شدن این موضوع تا انتشار اطلاعات بیشتری درباره‌ی آن صبر نماییم.

منبع متن: gamefa