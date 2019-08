بنا بر اعلام موسسه‌ی Entertainment Software Association یا همان ESA سونی، نینتندو، و مایکروسافت مشغول آماده سازی سیاست‌های جدیدی هستند که انتشار جزییات احتمال بدست آوردن هر قلم کالایی را در لوت‌باکس‌ها الزامی می‌سازد.

«مایکل وارنیکی» (Michael Warnecke) – رئیس شورای سیاست‌گذاری حوزه تکنولوژی در ESA – چندی پیش این خبر را در کمیسیون تجارت فدرال (Federal Trade Commission) اعلام کرد. او پس از بیان خلاصه‌ای از تلاش‌های پیشین صنعت در مورد مسئله «لوت‌باکس» در بازی‌ها، چنین گفت:

«با همه این حرفها، ما مشغول انجام کارهای بیشتری هستیم. من خرسندم که اعلام نمایم که امروز صبح، مایکروسافت، نینتندو، و سونی، تعهد خود را جهت ایجاد سیاست‌های جدید در ارتباط با استفاده از لوت‌باکس‌های پولی در بازی‌هایی که برای پلتفرم آنها توسعه می‌یابد، نشان داده‌اند. این سیاست‌ها مشخصا روی بازی‌ها و به روز رسانی‌های جدید که حاوی لوت‌باکس باشند، اعمال خواهد شد. بنابراین، از این پس میزان احتمال تصاحب کالاهای مجازی موجود در این لوت‌باکس‌ها، در این پلتفرم‌ها مشخص خواهد بود.

«علاوه بر آن، بسیاری از شرکت‌های مهم نشر بازی‌های ویدیوییِ صنعت هم تصمیم گرفته‌اند که رویکردهای مشابهی را در سطح منتشر کننده بکار گیرند، تا اطلاعات مقتضی را جهت تصمیم‌گیری‌های خریداران، فراهم آورند.»

پیش از این و در سال ۲۰۱۷، شرکت اپل فراهم آوری این اطلاعات را برای همه بازیهای iOS اجباری ساخته بود. سیاستی که در ادامه گوگل هم در فروشگاه «گوگل‌پلی» (Google Play) جاری نمود.

طبع اطلاعاتی که در ادامه توسط ESA منتشر شده است، دارندگان پلتفرم‌ها تلاش دارند که سیاست‌های جدید را تا سال ۲۰۲۰ اجرایی نمایند. در ادامه لیستی از شرکت‌هایی را مشاهده می‌کنید که به اجرای این سیاست‌ها تا پایان سال ۲۰۲۰ متعهد شده‌اند:

Activision Blizzard

Bandi Namco Entertainment

Bethesda

Bungi

Electronic Arts

Microsoft

Nintendo

Sony Interactive Entertainment

Take-Two Interactive

Ubisoft

Warner Bros. Interactive Entertainment

Wizards of the Coast

در مقابل اما بسیاری از اعضای ESA هم از سپردن چنین تعهدی سر باز زده‌اند، از جمله شرکت‌های:

۵۰۵ Games

Capcom

CI Games

Deep Silver

Disney Interactive Studios

Epic Games

Focus Home Interactive

Gearbox Publishing

GungHo

Intellivision Interactive

Kalypso

Konami

Magic Leap

NCsoft

Natsume

Nexon

Rebellion

Riot Games

Sega

Squer Enix

THQ Nordic

Tencent

Marvelous

