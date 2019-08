Highlight Reel: اپیزودهای 496 و 497: از تصادفی عجیب در LA NOIRE تا کامبک دیدنی در Wolfenestein: Youngblood

بیشتر گیمرها با کلیپ‌های ویدئو گیمینگ Highlight Reel آشنا می‌باشند. ویدئو‌کلیپ‌هایی که چندین سال است به اشتراک گذاشته می‌شوند و بیش از 490 قسمت از آنها توسط وبسایت Kotaku منتشر و در دسترس قرار گرفته‌اند. این ویدئوها شامل لحظات خنده‌دار، باگ‌های عجیب و غریب، مهارت‌های شگفت‌انگیز بازیکنان و... می‌شوند. گیمرهای سراسر دنیا، اینگونه لحظات را هنگام بازی کردن ضبط کرده و برای وبسایت مذکور ارسال می‌کنند. شما نیز می‌توانید کلیپ های جالب خود را به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید بفرستید و شانستان رای برای ثبت ویدئوی خود در یکی از اپیزودها امتحان کنید. حال در پردیس‌گیم تصمیم گرفته‌ایم تا اپیزودهای جدید Highlight Reel را در طول هفته برای تماشا و دانلود قرار دهیم.

اپیزود 496: این اپیزود با پای ثابت جدیدمون(البته در حال خارج شدن از این وضعیت به سوی پای ثابت همیشگی است) یعنی MORDHAU شروع می‌شود، جایی که به جای جنگیدن، پا به فرار می‌گذاریم. در Destiny 2 یکی از کارکترها به طرز عجیبی بر روی زمین افتاده است، یعنی پایش در زمین فرو رفته و سرش نیز تبدیل به یک جور کلاهخود شده است. برخورد دو نارنجک بر روی هوا را نیز در ساخته‌ی اول شخص Bungie خواهیم دید. در Days Gone دیکن، همراه با همسرش یعنی سارا در حال موتور سواری است که خب، با هم به اعماق نقشه می‌روند. مقدم Madden NFL 20 را به Highlight Reel خوش‌آمد می‌گوییم؛ جایی که یکی از بازیکنان، حالت تصویر اصلی خبر را به خود گرفته است. در Hunt Showdown یکی از دشمنان توسط یک نعل اسب از شلیکی مرگبار نجات داده می‌شود. در ادامه، بازی خاطره‌انگیز LA NOIRE ساخته‌ی استودیوی Rockstar را داریم، جایی که تصادفی عجیب رخ می‌دهد. در Battlefront 2 یکی از اعضای تیم حریف دچار پدیده‌ی باگ‌گرفتگی گشته است که با دلرحمی تمام او را از این وضعیت خارج می‌کنیم! دومین ورودی جدیدمون، محصول کمپانی Bethesda یعنی Wolfenestein: Youngblood می‌باشد. در این شوتر اول شخص، یک جنازه به طرز عجیبی می‌چرخد و حتی بمب و نارنجک هم توان توقف این مورد را ندارد. در Black Ops 4 یک پرتاب چاقوی خفن که دو تن از اعضای تیم حریف را همزمان راهی آن دنیا می‌کند نیز برای این اپیزود تدارک دیده شده است. نکته‌ای درباره‌ی Red Dead Redemption 2 را همینجا باید به شما متذکر بشم؛ اینکه درشکه دزدی همیشه راه‌حل خوبی درست نیست. در Breath of the Wild بر روی هوا، شنا می‌کنیم! اپیزود 496 با این بازی انحصاری کنسول سوییچ به پایان می‌رسد، جایی که شخصیت لینک از تیرهایی که به سوی او پرتاب می‌شوند، جاخالی می‌دهد.





دانلود با کیفیت Full HD - دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت SD

تماشا به صورت تمام صفحه

اپیزود 497: این قسمت با Crash Team Racing Nitro Fueled آغاز می‌گردد، جایی که یک شادی بعد از برد عجیب غریب را تماشا می‌کنیم. در Squad یک بازیکن با چرخش به دور خوب باعث به حرکت درآمدن لاستیک‌های یک ماشین می‌شود! شاید هم قضیه برعکس باشد، یعنی چرخش لاستیک باعث به دور خود چرخیدن این بازیکن شده باشد. در Black Ops4 قراردادن شلید برای عدم برخورد با ماشین حمله‌کننده، خیلی کارساز نیست. این مدل کیل گرفتن در PUBG شاید خیلی کم پیش بیاید. رفیق قدیمیمون Rainbow Six Siege هم با یک شلیک جالب به بمبی در هوا در این قسمت حضور پیدا کرده است. در Madden NFL 19 یکی از بازیکنان حرکات عجیبی از خود نشان می‌دهد، به‌گونه‌ای که انگار دچار سانحه‌ی مغزی شده است. در Madden NFL 20 هم یکی از بازیکنان تا چند ثانیه، توپ را بر روی سرش حمل می‌کند. در ادامه، 3 کلیپ از For Honor را داریم. در اولین قسمت، در حال نبردی تن به تن بودیم که ناگهان دو نفر دیگر دخالت کردند. البته، ما هم به خشونت‌آمیزترین شکل ممکن، جواب این کارشان را دادیم. در دومین پارت، هنگام اجرای فینیشر، دوربین و محیط بازی تعادل خود را از دست داده و ما قادر به دیدن اجرای این سکانس خشن نمی‌باشیم. در سومین پارت، وسط اجرای فینیشر، یکی از بازیکنان همانند فلش از وسط صحنه رد می‌شود. چند ویدئو جالب نیز از بازی بتل رویال رایگان Apex Legends برای این قسمت ارسال شده‌اند. پرونده‌ی اپیزود 497 با Red Dead Redemption 2 بسته می‌شود.

دانلود با کیفیت Full HD - دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت SD

تماشا به صورت تمام صفحه

شما می‌توانید اپیزودهای 494 و 495 را از طریق این لینک تماشا کنید.

منبع متن: pardisgame