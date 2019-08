سیاست جدید Valve برای مقابله با توسعه دهندگان متقلب

تعداد بازی‌های فروشگاه «استیم» (Steam) اینقدر زیاد است که جلب توجه مخاطبین به هر کدام از آنها را بی‌نهایت سخت می‌سازد. شرکت «ولو» (Valve) – صاحب پلتفرم استیم – همواره در تلاش برای یافتن راههای جدیدی برای حل این مشکل بوده است. با این وجود، بعضی از سازندگان بازی‌ها راههای خلاقانه و گاه مخفیانه‌ای برای حل این مشکل پیدا کرده‌اند. یکی از این روشها تغییر مداوم تاریخ انتشار بازی است، تا از این طریق شرکت سازنده از حضور مرتب بازی خود در لیست بازی‌های در انتظار انتشار استیم، مطمئن گردد. ظاهرا ولو قصد دارد با اتخاذ سیاستی جدید، این استراتژی را بی‌اثر سازد.

در پستی از فروم استیم در «ردیت» (Reddit)، یکی از کاربران تصویری از پیامی را از طرف یکی از توسعه دهندگان سرویس ولو پست کرده است. در این تصویر با هشداری از طرف استیم روبرو می‌شویم مبنی بر اینکه توسعه دهندگان برای تغییر تاریخ انتشار بازی خود، باید با ولو تماس برقرار کنند:

«[..] اگر شما قصد تغییر تاریخ [انتشار بازی خود] را دارید، لطفا برای تعیین تاریخ جدید، و نیز دلیل این تغییر تاریخ انتشار، با ولو تماس بگیرید. شما باید کاملا مطمئن باشید که تاریخ جدید، زمان انتشار [بازی] خواهد بود.»

این سیاست جدید، احتمالا بر سر راه توسعه دهندگانی که از الگوریتم‌های ولو سوء استفاده می‌کنند، مانع بزرگی ایجاد می‌نماید. به دلیل حجم عظیم بازی‌های موجود در استیم، شرکت ولو تلاشی در جهت دستچین کردن بازی نمی‌کند، و تمرکز خود را بر الگوریتم‌های کامپیوتری گذاشته است، با این ایده که برای هر مشتری یک نسخه سفارشی از فروشگاه را نمایش دهد.

بااینحال، مثل هر سیستم دیگر، بازیگران فریبکاری پیدا می‌شوند که از این الگوریتم‌ها جهت جلب توجه مشتریان بیشتر، سوء استفاده کنند. با اضافه کردن این سیاست جدید، احتمالا اغلب استودیوها این استراتژی خاص را رها خواهند کرد؛ و اگر توسعه دهنده‌ای هم بخواهد که بطور مرتب تاریخ انتشار محصول خود را تغییر دهد، احتمالا مورد ظن ولو قرار خواهد گرفت.

البته که مثل هر چیز دیگری، این سیاست جدید بر همه تاثیر خواهد گذاشت. استودیوهای کوچک از حالا به بعد باید در انتظار تایید ولو برای تغییر تاریخ انتشار بازی‌های خود بمانند. ولی این هزینه‌ای است که جهت بهبود کیفیت فروشگاه برای مصرف کنندگان نهایی، باید پرداخت گردد.

منبع: Venture Beat

The post سیاست جدید Valve برای مقابله با توسعه دهندگان متقلب appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala