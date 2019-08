Beyond: Tow Souls بدون شک یکی از بحث‌برانگیز ترین عناوینی است که استودیوی فرانسوی Quantic Dream تابه‌حال توسعه داده. همان‌طور که می‌دانید این بازی در زمان انتشار با بازخورد‌های ضد و نقیضی مواجه شد به گونه‌ای که عده‌ای شدیدا به ستایش آن پرداخته و عده‌ای دیگر آن را یک شکست کامل خواندند. البته کارگردان این عنوان، دیوید کیج، که پیش از این نیز اعتراف کرده ترجیح میدهد بدون توجه زیاد به نظرات دیگران به کار خود ادامه دهد، اخیرا در طی مصاحبه‌ای این بازی را بزرگ‌ترین دستاورد خود خوانده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، کیج در طی مصاحبه با خبرنگار این سایت در ادامه صحبت‌های خود گفت: "نمی‌توانم توضیح دهم که با کار کردن بر روی این بازی چقدر چیر‌های جدید یاد گرفتم. Beyond را شاید بتوانم مهم‌ترین دستاورد خود به عنوان یک نویسنده و کارگردان بخوانم."

کیج همچنین به این موضوع اشاره کرد که با کار کردن بر روی Beyond موفق شده با دیدگاهی متفاوت به بازی‌ها بنگرد و با تاثیرهایی که یک بازی می‌تواند بر روی مخاطب بگذارد آشنایی بیشتری پیدا کند: "کار کردن بر روی این عنوان برای من یک فعالیت تازه بود، به گونه‌ای که متوجه شدم بازی‌ها می‌توانند تاثیر عمیقی بر روی مخاطب گذاشته و در مفهوم موضوعات حیاتی همچون خودکشی، خودشناسی و سختی‌های تقبل شخصیت خود کند و کاو کنند. طبیعتا به تصویر کشیدن تمامی این موضوعات کار دشواری بود، اما من نمی‌توانستم از چنین شانسی بگذرم."

کیج حتی تاکید کرد که اگر Beyond در کارنامه‌اش حضور نداشت، کارهای فعلی او رنگ دیگری به خود می‌گرفت: "من کاملا معتقدم که اگر بر روی Beyond کار نکرده بودم، Detroit: Become Human نیز به عنوان کاملا متفاوتی تبدیل می‌شد."

از لحاظ کارگردانی نیز، کیج به اهمیت همکاری خود با بازیگران شناخته‌ شده‌ای همچون "الن پیج" و "ویلم دفو" که هر دو در Beyond حضور داشتند اشاره کرد: " کار کردن با بازیگران حرفه‌ای همچون آن‌ها به من کمک کرد تا کارگردان بهتری بشوم. چیز دیگری که در Beyond برای من اهمیت داشت لحظات مختلف زندگی شخصیت‌ها بود که باید به تصویر می‌کشیدم. این باعث شد من یفهمم که چگونه زندگی‌های ما به عنوان یک جامعه انسانی به یکدیگر متصل می‌شود و این‌که انتخاب‌های ما در بخش‌های مختلف زندگی چه تاثیر شگفتی می‌تواند بر روی شخصیت‌مان داشته باشد."

در رابطه با بازخورد‌ متوسطی که این بازی دریافت کرد، کیج اعتراف می‌کند که: "شاید این عنوان مقبول ترین بازی‌ای نباشد که تابحال ساخته‌ام، اما بازیکنانی که بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند به شدت به آن دلبسته می‌شوند."

کیج معتقد است که پس از این سال‌ها این عنوان هنوز ارزش تجربه دارد، چراکه از نظر وی، شخصیت‌پردازی و روایت قوی اهمیت بیشتری نسبت به ویژگی‌های تکنیکی همچون گرافیک دارد: "بازی‌های این‌چنینی در زمان انتشار این قابلیت‌ را دارند که شخصیت‌ها را در ذهن بازیکنان ثبت کنند. برای همین من معتقدم که این ویژگی، از آن‌جایی که نه به دستاوردهای تکنیکی همچون گرافیک، بلکه به احساسات بازیکن وابسته است می‌تواند تا سال‌های بسیاری دوام آورده و تازه باقی بماند. ما در این عناوین پرسش‌هایی را مطرح می‌کنیم که در ذهن انسان ذاتا جایگاه والاتری را به خود اختصاص داده‌اند. آن‌ها نمایشی از تکنولوژی‌های جدید بصری و کیفی نیستند، بلکه با مفاهیمی همچون عشق، امید، ترس و رستگاری دست و پنجه نرم می‌کنند."

Beyond: Two Souls به تازگی توسط فروشگاه Epic Store برای رایانه‌های شخصی منتشر شده و بر روی PS3 و PS4 نیز در دسترس است. شما جزو کدام گروه هستید؟ آیا Beyond: Two Souls را یک عنوان قابل توجه و زیبا می‌دانید یا یک عنوان ضعیف و بی‌ارزش؟

منبع متن: pardisgame