بالاخره بعد از سال‌ها برای قسمت جدید کال‌ آو دیوتی هیجان‌زده‌ایم و این‌طور که به نظر می‌رسد، بازسازی کامل مدرن وارفر قرار است گرد و خاک زیادی به پا کند و مجموعه را به دوران اوج خودش بازگرداند. در هفته‌ای که گذشت، شاهد معرفی بخش چندنفره بازی بودیم و تعدادی از سایت‌ها هم موفق شدند تا بازی را تجربه کنند و تجربیات خود را بنویسند. به همین دلیل، در این چند روز اخیر نام بازی زیاد به گوش‌مان می‌خورد و معمولا هر روز یک موضوع یا نکته جدید از آن به بیرون درز می‌کند. حال در این مطلب قصد داریم نگاهی به مهم‌ترین اطلاعات بخش چندنفره داشته باشیم و آن‌ها را مرور کنیم.

بازی Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ ۳ آبان برای پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی روانه بازار می‌شود.

کامپیوتر، ایکس‌باکس و پلی‌استیشن، همه در یک نبرد

طی رویداد معرفی بخش چندنفره، استودیو Infinity Ward به صورت رسمی تایید کرد که بازی از قابلیت کراس پلتفرم پیشتیبانی می‌کند؛ این بدین معناست که کاربران کامپیوتر و کنسول‌ها می‌توانند با یکدیگر بازی کنند. پیش از این هیچکدام از نسخه‌های مجموعه این قابلیت را نداشتند. با این حال مهم‌ترین و اساسی‌ترین سوال این است که سازندگان چگونه می‌خواهند تعادل بین ماوس و کیبورد و کنترلرها را ایجاد کنند؟ جو سیکات، طراح بخش چندنفره بازی چنین پاسخ می‌دهد: «برنامه داریم که سیستم مچ‌میکینگ بازی را بر اساس وسیله‌ای که بازی‌کننده‌ها از آن استفاده می‌کنند، طراحی کنیم. علاوه بر این، بازی از کنترلرهای مختلفی پشتیبانی می‌کند، بنابراین اگر می‌خواهید می‌توانید ماوس و کیبورد خود را به PS4 وصل کنید.»

با سیزن پس خداحافظی کنید

سیزن پس در این قسمت جای خود را به نقشه و محتوای رایگان داده است و از این به بعد مجبور نیستید برای خرید نقشه‌های جدید دست به جیب شوید. سیکات گفت: «هنوز خیلی زود است که درباره محتوای بعد از انتشار صحبت کنیم، با این حال می‌توانیم بگوییم که به صورت منظم برای بازی محتوا منتشر می‌شود. برنامه‌های بسیار زیادی برای بعد از عرضه بازی داریم، زیرا می‌خواهیم بازی‌کننده‌ها به سمت ما بیایند و برای مدت بسیار زیادی با محتوای جدید حسابی مشغول شوند.»

شخصی‌سازی اسلحه‌ها گسترده است

تقربیا در تمامی قسمت‌های کال‌ آو دیوتی می‌توانستید اسلحه خود را توسط چند اتچمنت و حالت‌های مختلف شخصی‌سازی کنید. با این حال در مقایسه با سایر بازی‌های مجموعه، بخش شخصی‌سازی اسلحه‌ها در مدرن وارفر بسیار گسترده است و هر اسلحه بین ۳۰ تا ۶۰ حالت برای شخصی‌سازی دارد. این قسمت در بازی با نام Gunsmith شناخته می‌شود.

تمامی بخش‌های بازی یکپارچه هستند

همه تجهیزاتی که در حالت چندنفره آزاد و استفاده می‌کنید، به بخش کواپ Spec Ops منتقل می‌شوند و برعکس. هنگامی که مشغول تجربه حالت Spec Ops هستید، تجهیزات جدیدی هم برای بخش چندنفره دریافت می‌کنید. علاوه بر این، تمامی اسلحه‌ها و حالت‌هایی که برای‌شان انتخاب کرده‌اید هم ثابت می‌مانند و در تمامی بخش‌های بازی قابل استفاده هستند.

دوربین دید در شب (NVGs) می‌تواند روند بازی را تغییر دهد

در بیش‌تر بازی‌ها، دوربین دید در شب رنگ صفحه نمایش را به سبز روشن تغییر می‌دهد و دشمنان را با رنگ متفاوتی مشخص می‌کند. با این حال استفاده از این دوربین‌ها در مدرن وارفر، آن هم در نقشه‌های تاریک، قوانین بازی را به صورت کلی تغییر می‌دهد. در نقشه‌هایی که از این دوربین پشتیبانی می‌شود، تمامی بازی‌کننده‌ها می‌توانند با نگه داشتن جهت پایین از این وسیله استفاده کنند. جدای از این، اگر می‌خواهید از لیزر روی سلاح خود استفاده کنید بسیار مراقب باشید چون دشمنانی که دوربین دید در شب را فعال کرده باشند به راحتی می‌توانند جای‌تان را پیدا کنند.

نقشه‌های بازی به سه نوع تقسیم می‌شوند

نقشه‌هایی که Flash Maps نام دارند برای درگیری‌های دو به دو و نزدیک طراحی شده‌اند؛ حالت دو به دو حالتی است که در ابتدای هر بازی، هر دو گروه سلاح و مهماتی یکسانی دریافت می‌کنند و سپس هر تیمی که بتواند افراد گروه مقابل را بکشد، برنده است.

Tactical Maps که جزء نقشه‌های کلاسیک بازی هستند برای نبردهای ۶ به ۶ و ۱۰ به ۱۰ ساخته شده‌اند. Battle Maps هم بزرگ‌ترین نقشه‌های بازی هستند که نبردهای ۲۰ به ۲۰ را در جای خود می‌دهند. سازندگان گفته‌اند که در بازی نهایی می‌توانند بیش از ۱۰۰ بازی‌کننده را پشتیبانی کنند. گفتنی است که Infinity Ward برای طراحی نقشه‌ها از بازی‌های کلاسیک دث‌مچ الهام گرفته است.

به شیوه شخصی خود بازی کنید

می‌خواهید از تیم خود پشتیبانی کنید یا به دل دشمن بزنید؟ یا اینکه می‌خواهید در نقش یک تک تیرانداز ظاهر شده و کمپ کنید؟ مهم نیست چه شیوه و سبکی برای بازی دارید، در هر صورت بخش چندنفره طوری طراحی شده که همه افراد بتوانند در آن بازی کنند. گسترده‌تر و متنوع‌تر شدن تجهیزات بازی تاثیر بسیار زیادی روی تحقق این امر داشته است.

جابه‌جایی در نقشه روان‌تر و سریع‌تر شده است

در مقایسه با سایر قسمت‌های مجموعه، مدرن وارفر انتخاب‌های تاکتیکی بیش‌تری را مقابل بازی‌کننده‌ها قرار می‌دهد. درستی این موضوع را می‌توان در نحوه طراحی نقشه‌ها مشاهده کرد؛ طراحی محیط‌ها جوری صورت گرفته که می‌توانید از مسیرهای مختلفی حرکت کنید و حتی دشمنان را به شکل مخفیانه از بین ببرید. اگر نقشه‌های بازی‌های قبلی کال آو دیوتی شبیه یک مسیر مسابقه‌ای بودند، نقشه‌های مدرن وارفر همانند ترن هوایی هستند.

اپراتورها صرفا جنبه تزئینی دارند

در بازی امکانی قرار داده شده که می‌توانید از بین اپراتورهای موجود یکی را انتخاب کرده و با همان ظاهر در میدان نبرد ظاهر شوید. با این حال اپراتورها هیچ برتری نسبت به یکدیگر ندارند و تنها برای زیبایی از آن‌ها استفاده می‌شود.

استفاده از یک موتور بازی‌سازی جدید

گرافیک مدرن وارفر به صورت قابل توجهی پیشرفت کرده و محیط‌ها بسیار واقعی به نظر می‌رسند. در کنار موارد بالا، افکت‌های بصری بازی مثل مه و دود هم به بهترین شکل ممکن پیاده‌سازی شده‌اند. همه این‌ها به خاطر این است که بازی از یک موتور جدید استفاده می‌کند.

یک تجربه‌ی واقع‌گرایانه داشته باشید

در بازی گزینه‌ای قرار داده شده که می‌توانید HUD بازی را خاموش کنید و تمامی نوشته‌ها را از روی صفحه بردارید. حتی وقتی ضربه می‌خورید یا یک نفر را می‌کشید، هیچ چیزی روی صفحه نشان داده نمی‌شود. استفاده از این گزینه، آن هم در نقشه‌های تاریک و شب، تجربه جدید و ترسناکی از بازی ارائه می‌دهد. البته وجود چنین بخشی مطمئنا برای همه افراد طراحی نشده است.

اضافه شدن سیستم کاورگیری جدید

زمانی که کنار دیوار یا یک لبه ایستاده‌اید، می‌توانید با فشار دادن R3 برای مدتی کاور بگیرید و حالت مخفیانه داشته باشید. در این حالت، اسلحه خم می‌شود و دشمنان به این راحتی‌ها نمی‌توانند شما را ببینند.

درها را به شیوه دلخواه خود باز کنید

در بازی مکانیکی قرار داده شده که افراد می‌توانند درها را به چند شیوه مختلف باز کنند. می‌توانید به سمت‌شان بدوید و با سر آن‌ها را خراب کنید یا اینکه با دقت و در سکوت کامل آن‌ها را باز کنید و یا حتی با مواد منفجره از بین‌شان ببرید. هر کدام از راه‌ها استفاده تاکتیکی دارد و استفاده از هر شیوه، با توجه به شرایط بازی، به کار خواهد آمد. اگر از آن دسته افرادی هستید که به صداهای محیط به دقت گوش می‌دهید، درها به شما کمک می‌کنند تا مکان دشمنان را پیدا کنید.

با قابلیت Tactical Sprint سرعت دویدن‌تان را بیش‌تر می‌کند

قابلیت بالا که با نام Super Sprint هم شناخته می‌شود، اجازه می‌دهد تا با سرعت بیش‌تری بدوید. البته در این حالت اگر با دشمنی مواجه شدید، اسلحه با کمی تاخیر بالا می‌آید و نمی‌توانید خیلی سریع نشانه‌گیری کنید. با دوبار فشار دادن دکمه L3 قابلیت فوق فعال می‌شود. علاوه بر این، زمان دویدن‌تان نامحدود نیست و تنها در صورت استفاده از پرک‌ها قادر خواهید بود برای مدت زمان بیش‌تری بدوید.

کیل‌استریک باز‌می‌گردد

امکان ندارد تا به حال بخش چندنفره کال آو دیوتی را بازی کرده باشید و با کیل استریک (Killstreak) یا همان کشتن‌های زنجیره‌ای آشنا نباشید. کیل استریک زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد زیادی دشمن را بکشید و زنده بمانید. معمولا با به دست آوردن کیل استریک یک قابلیت یا اسلحه مخصوص آزاد می‌شود که تنها می‌توانید در همان مسابقه از آن استفاده کنید. در این قسمت، اسلحه «فسفر سفید» برای بازی‌کنان در نظر گرفته شده که طی چند روز اخیر جنجال‌های زیادی را در پی داشته است.

 

شخصی‌سازی بیش از اندازه اسلحه‌ها روی عملکرد آن‌ها تاثیر دارد

روی هر اسلحه می‌توانید پنج حالت یا همان اتچمنت استفاده کنید که در بین آن‌ها، قابلیت‌های مخصوصی برای هر سلاح در نظر گرفته شده است. اما اگر می‌خواهید اسلحه M4 خود را تا آخر پر کنید و به میدان جنگ بروید، احتمالا اذیت خواهید شد؛ استفاده زیادی از حالت‌ها باعث می‌شود تا وزن سلاح افزایش یابد و نتوانید خیلی سریع روی دشمن‌ها نشانه بگیرید. این موضوع حتی روی سرعت خودتان هم تاثیر می‌گذارد. بنابراین، تنها چیزهایی که واقعا لازم دارید را انتخاب کنید.

نسخه آزمایشی بازی بسیار بزرگ خواهد بود

همانند هر سال چند روز مانده به انتشار بازی نسخه آزمایشی در دسترس بازی‌کنندگان قرار می‌گیرد. نسخه بتای مدرن وارفر از تاریخ ۱۲ سپتامبر شروع می‌شود و تا ۲۳ سپتامبر ادامه می‌یابد. پیشروی شما در نسخه آزمایشی به بازی اصلی هم منتقل خواهد شد.

The post ۱۷ نکته از بخش چندنفره‌ی Call of Duty: Modern Warfare که باید بدانید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala