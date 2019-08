شرکت THQ Nordic رسما اعلام کرد بازی Darksiders II: Deathinitive Edition در تاریخ ۴ مهر برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر می‌شود.

دومین قسمت دارکسایدرز در سال ۲۰۱۲ برای کنسول‌های ایکس‌باکس ۳۶۰، پلی‌استیشن ۳، وی یو و کامیپوترها راهی بازار شد. نسخه Deathinitive Edition – که در سال ۲۰۱۵ برای کنسول‌های همین نسل و کامپیوترها هم منتشر شده بود – تمامی محتویات پس از عرضه را شامل می‌شود و کامل‌ترین نسخه آن به شمار می‌رود.

قسمت اول دارکسایدرز در ماه آپریل برای سوییچ منتشر شد. با این حال هنوز هیچ خبری از انتشار Darksiders III روی نینتندو سوییچ به گوش نمی‌رسد. از آنجایی که تاکنون انتشار دو قسمت اول سری روی نینتندو سوییچ قطعی شده است، می‌توان عرضه قسمت سوم هم روی این کنسول هیبریدی را محتمل دانست.

با اینکه آمار فروش قسمت سوم به صورت دقیق اعلام نشده، اما THQ Nordic ادعا کرده که بازی برای آن‌ها سودآور بوده و توانسته انتظارهایشان را برآورده کند.

در حال حاضر سازندگان مشغول کار روی قسمت جدید مجموعه با نام Darksiders Genesis هستند که از نظر گیم‌پلی و ظاهر، با بقیه بازی‌های مجموعه تفاوت دارد. دوربین بازی از بالا به پایین است و سازندگان برای ساخت آن از آثاری مثل دیابلو الهام گرفته‌اند. اما خبر خوب این است که جنسیس توسط خالق اصلی مجموعه، جو مد، ساخته می‌شود.

Darksiders Genesis در تاریخ نامشخصی برای ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ، استیدیا و کامپیوترها منتشر خواهد شد.

