تاریخ انتشار نسخه کنسولی Travis Strikes Again مشخص شد

پس از مدت‌ها انتظار بالاخره تاریخ انتشار Travis Strikes Again: No More Heroes برای پلی‌استیشن مشخص شد؛ بازی در روز ۲۵ مهر برای پلی‌استیشن۴ و کامپیوترها روانه بازار می‌شود.

دارندگان پلی‌استیشن می‌توانند از همه محتویاتی که برای نسخه نینتندو سوییچ منتشر شده بود استفاده کنند. علاوه بر این، تعدادی آیتم اختصاصی هم برای پلی‌استیشن۴ در بازی قرار داده شده که قادر خواهید بود آن‌ها را به رایگان دریافت کنید. حق انتشار بازی در اختیار دو شرکت Marvelous Europe و XSEED Games قرار دارد که هر کدام وظیفه دارند بازی را در مناطق مختلفی کنند.

گوییچی سودا (خالق سری بازی‌های No More Heroes) اخیرا اعلام کرده بود که می‌خواهد با همکاری تهیه‌کننده بازی، قسمت‌های اول مجموعه را به نینتندو سوییچ و پلی‌استیشن۴ بیاورد. آخرین باری که قسمتی از این مجموعه برای کنسول پلی‌استیشن منتشر شد به سال ۲۰۱۰ و بازی No More Heroes: Heroes’ Paradise بازمی‌گردد. برای همین بسیاری از طرفداران پلی‌استیشن چندان با این مجموعه آشنایی ندارند و انتشار چند قسمت اول سری، قطعا به سود هر دو گروه تمام خواهد شد.

مجموعه No More Heroes کار خود را در سال ۲۰۰۷ و روی کنسول نینتندو وی آغاز کرد. پس از آن بازی برای ایکس‌باکس ۳۶۰ و پلی‌استیشن ۳ هم راهی بازار شد. دو سال قبل، Travis Strikes Again برای سوییچ عرضه شد و توانست با گیم‌پلی و تجربه‌ای بی‌نظیری که ارائه داد، طرفداران زیادی برای خود دست و پا کند.

No More Heroes 3 در سال ۲۰۲۰ برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد. در حال حاضر اطلاعات خاصی از بازی وجود ندارد و سازندگان تنها به انتشار یک تریلر کوتاه بسنده کرده‌اند.

