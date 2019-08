از هفته آینده بازی Apex Legends رنگ و بوی تازه‌ای به خود می‌گیرد. پیش از این، تنها می‌توانستید بازی را به صورت گروهی و در قالب تیم‌های سه‌نفره بازی کنید. اما حالا برای مدتی قادر خواهید بود تا بازی را به صورت تک‌نفره هم تجربه کنید.

استودیو ریسپاون (سازنده بازی) در صفحه توییتر خود اعلام کرد طی رویداد Iron Crown Collection، حالت تک‌نفره از تاریخ ۲۲ مرداد تا ۵ شهریور در بازی قرار می‌گیرد. سازندگان اعلام کردند که بازخورد بازی‌کنندگان را نسبت به حالت جدید بررسی می‌کنند: «هر وقت که حالت تک‌نفره در دسترس قرار گرفت و توانستید آن را تجربه کنید، بیش‌تر درباره آن صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر می‌خواهیم این حالت را به بازی اضافه کنیم و ببینیم چه اتفاقی می‌افتد و چه نظراتی دریافت خواهیم کرد.»

همان‌طور که چند روز قبل خبر داده بودیم، الکترونیک آرتز در گزارش مالی خود اعلام کرده بود که در ماه آگوست محتوای جدید و مهمی به بازی اضافه می‌شود که طرفداران برای مدت‌ها خواهان آن بوده‌اند. حالا همان‌طور که پیش‌بینی می‌کردیم، منظور از ویژگی درخواستی هواداران همان حالت تک‌نفره بازی بوده است. این رویداد زمانی بین فصل دوم و سوم در دسترس قرار خواهد گرفت. طبق گفته سازندگان، فصل سوم پیش از به پایان رسیدن ماه سپتامبر منتشر خواهد شد. اندرو ویلسون (مدیرعامل الکترونیک آرتز) در گزارش مالی شرکت اعلام کرده بود فصل سوم از فصل دوم هم بزرگ‌تر خواهد بود.

علاوه بر این، انتظار می‌رود که استودیو ریسپاون در اواخر ماه سپتامبر بازی جدیدی را معرفی کند. قبلا با خبر شده بودیم که این استودیو قصد دارد یک اثر واقعیت مجازی را در رویداد Oculus Connect به نمایش بگذارد؛ این رویداد در روزهای ۲۵ تا ۲۶ سپتامبر برگزار خواهد شد.

