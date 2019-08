انتشار نسخه رایگان Destiny 2 به عقب افتاد

جدیدترین بسته‌های‌الحاقی Destiny 2 با نام‌های Shadowkeep و New Light تاخیر خوردند. هر دو اثر قرار بود در روز ۲۷ سپتامبر منتشر شوند، اما حالا برای تجربه آن‌ها باید تا ۹ مهر صبر کنیم.

بانجی گفت عرضه هر دو اثر در پاییز امسال به نفع‌شان خواهد بود و وقت بیش‌تری برای آماده‌سازی آن‌ها خواهند داشت. این استودیو خوش‌نام در ادامه افزود: «مستقل بودن به این معناست که آینده Destiny 2 کاملا در اختیار تیم ما قرار دارد. علاوه بر این، می‌توانیم با سرعت بیشتری تصمیم بگیریم که چه چیزی برای بازی و بازی‌کنند‌گان بهتر است؛ حتی اگر تصمیم سختی مقابل خودمان داشته باشیم.»

بانجی در ادامه از برنامه‌های آینده خود برای دستنی گفت: «پاییز امسال اولین قدم را برای تبدیل Destiny 2 به آن چیزی که می‌خواهیم، بر‌می‌داریم؛ مکانی برای شما و دوستان‌تان که بتوانید هر وقت و هر کجا با یکدیگر بازی کنید؛ حفظ و داشتن المان‌های آنلاین و نقش‌‌آفرینی بازی که دوست‌شان داریم و از بین بردن موانعی که مانع از ورود دوستا‌ن‌مان می‌شدند. ما تنها برای برداشتن قدم اول به زمان بیش‌تری نیاز داریم.»

منظور بانجی از «از بین بردن موانع» به نسخه رایگان بازی که با نام New Light شناخته می‌‌شود اشاره دارد. نسخه رایگان Destiny 2 به منظور جذب بازی‌کننده‌های جدید طراحی شده و طبیعتا تمامی محتویات اصلی بازی را شامل نمی‌شود.

از زمان جدایی اکتیویژن و بانجی در اوایل سال میلادی، این اولین باری است که محتوای جدیدی برای Destiny 2 منتشر می‌شود. بانجی به جای اینکه دنبال یک ناشر جدید بگردد، تصمیم گرفت تا خودش به صورت مستقل کنترل تمام امور Destiny را در اختیار بگیرد.

ماه سپتامبر برای Destiny و طرفداران آن دوره بسیار مهمی است. بزرگ‌ترین محتویات بازی اول مثل The Taken King و Rise of Iron در همین ماه روانه بازار شدند. حتی قسمت دوم و بسته Forsaken هم در سپتامبر عرضه شدند. با این حال بانجی مطمئن شده که بازی‌کننده‌ها در حال حاضر محتوای خوبی در اختیار داشته باشند و با برگزاری رویداد و چالش‌های مختلف تصمیم گرفته تا دنیای دستنی را همچنان مثل قبل زنده نگه دارد.

بانجی در آخر گفت: «به تاخیر انداختن محتوای بازی تصمیم ساده و بی‌جهتی نبود. ما می‌دانیم که برای بعضی از شماها – و همینطور ما – رویدادهای دستنی جایی است که بیخیال کار می‌شوید یا خود را به مریضی می‌زنید که به محل کار یا مدرسه نروید؛ همان‌طور که تعدادی از اعضای تیم ما هم برای بازی کردن دستنی مرخصی می‌گیرند. از اینکه برنامه‌های شما را خراب کردیم، معذرت می‌خواهیم. می‌خواستیم این اطلاعات را در سریع‌ترین حالت ممکن با شما به اشتراک بگذاریم.»

منبع: Gamesindustry

