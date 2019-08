شرکت رایت گیمز (Riot Games)، سازنده بازی مشهور League of Legends، روی یک بازی مبارزه‌ای کار می‌کند. این خبر را اولین بار «تام کانن» (مدیرعامل استودیو Radiant Entertainment) طی مصاحبه خود در مسابقات Evo به صورت رسمی اعلام کرد.

رایت گیمز در سال ۲۰۱۶ استودیو Radiant Entertainment را رسما خریداری کرد. در آن زمان سازندگان روی یک بازی مبارزه‌ای با نام Rising Thunder کار می‌کردند که بعدها ساخت آن لغو شد؛ در این اثر مبارزه‌ای، ربات‌های غول‌پیکر در نبردهای یک به یک با همدیگر رقابت می‌کردند.

تام کانن یکی از بنیان‌گذاران تورنمنت Evo به حساب می‌آید و استودیو Radiant را همراه با برادر خود راه‌اندازی کرد. کانن در مصاحبه خود تاکید کرد که به این زودی‌ها منتظر عرضه بازی نباشید. او در ادامه گفت: «دلیل اینکه در قدم اول به سراغ ساخت Rising Thunder رفتیم این بود که احساس می‌کردیم سبک مبارزه‌ای لیاقت این را دارد که توسط مردم بیشتری تجربه شود.»

کانن همچنین اعلام کرد سیستم کمبوزنی خاص و یک دکمه‌ای بازی هم در ساخته بعدی آن‌ها هم مورداستفاده قرار می‌گیرد: «هنوز راه زیادی تا انتشار بازی داریم. در حاال حاضر نه نام بازی را مشخص کرده‌ایم و نه تریلری داریم و باید سخت کار کنیم.»

هنوز نمی‌دانیم که آیا بازی ارتباطی به دنیای League of Legends دارد یا خیر. شرکت رایت گیمز امسال بازی Teamfight Tactics را روانه بازار کرد و توانست رضایت مخاطبین را جلب کند. با توجه به استقبال بازی‌کنندگان، بعید نیست که این شرکت بخواهد دنیای League Of Legends را گسترش داده و یک نسخه مبارزه‌ای با الهام از آن بسازد.

منبع متن: digikala