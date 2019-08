شکست سنگین جیسون | نقدها و نمرات Friday The 13th: The Game – Ultimate Slasher

همانطور که اطلاع دارید نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی Friday The 13th: The Game با عنوان Friday The 13th: The Game – Ultimate Slasher تا دو روز دیگر برای این کنسول منتشر خواهد شد و در پی آن شاهد انتشار نقدها و نمرات این بازی هستیم. در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی به نقدها […]

همانطور که اطلاع دارید نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی Friday The 13th: The Game با عنوان Friday The 13th: The Game – Ultimate Slasher تا دو روز دیگر برای این کنسول منتشر خواهد شد و در پی آن شاهد انتشار نقدها و نمرات این بازی هستیم. در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی به نقدها و نمرات این بازی داشته باشیم.

استودیوی نایت هاواک (Nighthawk) که توسط گروهی از افراد کهنه‌کار صنعت بازی سازی ساخته شده‌ و هدف آن‌ها ترکیب تجربه‌ی ثابت و پایه‌ای دنیای بازی‌های یدئویی با ظاهر مدرن و امروزی آن است. این توسعه دهنده همواره سعی کرده‌ تا با انتشار نسخه‌های فیزیکی و دیجیتالی به خوبی و به تمامی افراد در نقاط مختلف جهان و متناسب با نیاز افراد خدمات رسانی کند. نایت هاواک همواره می‌گوید ما به خوبی از تمامی توسعه دهنده‌ها استقبال می‌کنیم و جهت انتشار عناوین مختلف تا حد امکان به آن‌ها یاری می‌رسانیم؛ تفاوتی نمی‌کند که بازی یک ایده روی کاغذ باشد یا این که یک پروژه‌ی کامل ما در هر صورت کمک خواهیم کرد. ما به حمایت توسعه دهندگان و افراد خلاق اعتقاد داریم و برای به نتیجه رساندن این افراد از هیچ کاری فروگذار نیستیم.

قطعا شما هم با جیسون آشنایی دارید، قاتل بی‌رحمی که همه از دستش فرار می‌کنند. طبق داستان‌ها شخصی با نام جیسون در شب ۱۳ سپتامبر نقابی بر چهره‌ی خود می‌زند و به شکار می‌رود. جیسون توهماتی از مادر دارد که او را به مراتب بی رحم‌تر می‌کند. یکی از توانایی‌های عجیب این شخصیت امکان تله‌پورت کردن است. داستان بازی تماما اقتباسی از یک فیلم با همین نام است. گیم‌پلی بازی کمی کسالت‌آور و شاید خسته کننده باشد اما حس ترس و وحشتی که در بازی جریان دارد در کنار طراحی بسیار جذاب محیط سبب می‌شود تا شما در بازی بمانید و از آن لذت ببرید. یکی از سختی‌های بازی عدم وجود سلاح یا ابزاری برای دفاع از خودتان است به عبارت دیگر شما باید برای پیدا کردن یک وسیله‌ی ابتدایی برای دفاع از خودتان کل نقشه‌ی بازی را زیر و رو کنید. برای آن‌که بتوانید در بازی زنده بمانید راه‌های زیادی را پیش روی خود دارید. می‌توانید با پلیس تماس بگیرید، با ماشین قایق و یا هر راه دیگری که به نظرتان می‌رسد فرار کنید. حتی این اممکان برای شما وجود دارد که بخواهید جیسون را به قتل برسانید.

اما در ادامه قصد داریم تا نقدها و نمرات این بازی را بررسی کنیم پس در ادامه همراه ما باشید.

۸/۱۰ : Nintendo Life

بازی Friday The 13th: The Game – Ultimate Slasher یک جشن خونین است که برای طرفداران سبک وحشت بقا یک تجربه‌ی کامل به حساب می‌آید. این بازی قالبی جدید دارد که آن را به مراتب لذت بخش‌تر می‌کند. نکته‌ی مثبت دیگری که می‌توانیم به آن اشاره کنیم وجود تمام بسته‌های الحاقی منتشر شده برای این بازی برروی این نسخه است. این بازی نمایشی کامل از یک ایده‌ی ناب به جساب می‌آید. شاید اگر تغییراتی در بخش چند نفره ایجاد شده و یا مثلا خانم Voorhees به بازی اضافه گردد، تجربه‌ی بازی به مراتب کامل‌تر و جذاب‌تر شود.

۷/۱۰ : Vandal

اقتباسی از یک داستان تکراری

۷/۱۰ : Cultured Vultures

در Friday The 13th: The Game – Ultimate Slasher شاهد یک موش و گربه بازی هیجان انگیز هستیم. لحظات بحرانی بازی بسیار خوب ارائه شده‌اند اما مسائل فنی و خطاهایی که در بخش‌های مختلف بازی وجود دارد می‌تواند دل شما را بزند و سبب سرخوردگی شما گردد.

۵٫۵/۱۰ : Multiplayer.it

عنوانی بدون کیفیت که با تمام محتوای اضافه‌اش برای نینتندو سوییچ منتشر شده است.

۵/۱۰ : The Digital Fix

Friday The 13th: The Game – Ultimate Slasher فقط نمایشی از قتل و خشونت است که فقط وحشت سنگین بازی شما را در آن نگه می‌دارد.

توجه: پس از انتشار سایر نمرات این صفحه به‌روز خواهد شد.

بازی Friday The 13th: The Game – Ultimate Slasher در تاریخ ۲۱ مرداد ماه (۱۲ آگوست) برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد.

نظر شما همراهان همیشگی گیمفا در رابطه با نمرات این بازی چیست؟ به نظر شما نقاط قوت و ضعف این بازی چه مواردی است؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

