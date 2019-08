ما با سرعت درحال نزدیک شدن به زمان انتشار یک Call of Duty دیگر هستیم. آخرین نسخه‌ی این مجموعه یعنی Call of Duty: Modern Warfare دارای تغییرات بزرگ زیادی از جمله عدم وجود یک Season Pass است. ولی این مسئله به این معنا نیست که Call of Duty: Modern Warfare دارای بسته‌های الحاقی نخواهد بود. […]

ما با سرعت درحال نزدیک شدن به زمان انتشار یک Call of Duty دیگر هستیم. آخرین نسخه‌ی این مجموعه یعنی Call of Duty: Modern Warfare دارای تغییرات بزرگ زیادی از جمله عدم وجود یک Season Pass است. ولی این مسئله به این معنا نیست که Call of Duty: Modern Warfare دارای بسته‌های الحاقی نخواهد بود.

کودی جانسون (Cody Johnson)، مدیر عملیات اکتیویژن (Activision)، در طی آخرین مجمع عمومی اکتیوژن گفت که Call of Duty: Modern Warfare دارای بیشترین تعداد بسته‌های الحاقی در بین تمام سری بازی‌های Call of Duty خواهد بود. با توجه به تعداد بسته‌های الحاقی دیگر بازی‌های مجموعه‌ی Call of Duty، این بیانیه بسیار جسورانه است. او در مورد جزئیات این بسته‌های الحاقی صحبتی نکرده است.

او همچنین اعلام کرد که:

هواداران می‌توانند برای اولین بار بخش Multiplayer این بازی را بتای عمومی ما در ماه سپتامبر (۱۰ شهریور تا ۸ مهر) تجربه کنند. پس از این بتا ما چندین سوپرایز بزرگ همانند بیشترین تعداد محتوای دانلودی پس از انتشار بازی را برای آنها در نظر گرفته‌ایم.

بازی Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۸ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۹) برای رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان منتشر می‌شود.

منبع متن: gamefa