کال آو دیوتی: مدرن وارفر حالت بتل رویال ندارد

سال گذشته بازی «کال آو دیوتی: بلک آپس ۴» توانست با حالت بتل رویال خود به موفقیت‌های زیادی برسد و با ترکیب المان‌های خاص سری با این سبک، به یک ترکیب فوق‌العاده دست پیدا کند. با این حال امسال در «مدرن وارفر» حالت بتل رویال وجود نخواهد داشت و سازندگان برنامه‌های دیگری برای بازی دارند. اول همین هفته بخش چندنفره اثر طی رویدادی به نمایش گذاشته و سازندگان جزئیات بازی را نشان دادند.

جو سیکات (طراح بخش چندنفره بازی) با اعلام اینکه مدرن وارفر و بلک آپس حال و هوای متفاوتی دارند، گفت: «ما با تمام وجود روی مدرن وارفر، واقعیت تلخ آن و اسلحه‌های واقع‌گرایانه تمرکز کرده‌ایم. برای همین با یک تجربه متفاوت سر و کار داریم. موضوع اصلی بازگشت به مدرن وارفر و تغییر ندادن ریشه‌های آن است.»

بر همین اساس، در بازی حالت بتل رویالی وجود نخواهد داشت. اما آیا ممکن است چیزی شبیه به بتل رویال در بازی داشته باشیم؟ جو سیکات پاسخ می‌دهد: «استودیو ما یکی از طرفداران بزرگ بتل رویال است و ما برای تعداد بازی‌کننده‌های زیاد در هر مسابقه و چیزهایی شبیه به این بسیار هیجان زده هستیم. اما در حال حاضر تمام تمرکز ما روی هسته اصلی بخش چندنفره است.»

یکی از مواردی که شامل هسته اصلی بخش چندنفره می‌شود، حالت پرطرفدار Ground War است. در رویداد همین هفته گیم‌‌پلی این حالت به نمایش درآمد و افراد در قالب تیم‌های ۲۰ نفره به نبرد یکدیگر رفتند. سازندگان وعده داده‌اند که در آینده قصد دارند تعداد افراد هر مسابقه را به ۱۰۰ نفر برسانند. با اینکه صدنفر بازی‌کننده یک عدد استاندارد برای بازی‌های بتل رویال به حساب می‌آید، اما ظاهرا این حالت در برنامه‌های مدرن وارفر جایی ندارد.

با وجود این، سازندگان واقعا می‌خواهند بازی‌کنندگان زیادی در هر مسابقه داشته باشند و با اضافه کردن تعداد افراد هر مسابقه، تجربه جدیدی از حالت‌های کلاسیک مجموعه ارائه دهند. سیکات گفت: «ما مهندسین شبکه خود را مجبور کردیم که اجازه دهند بازی‌کنندگان بیشتری داشته باشیم. از بعد فنی، باید روی بخش چندنفره حسابی کار می‌کردیم تا بهره‌وری بیش‌تری از آن داشته باشیم و بتوانیم تعداد افراد هر مسابقه را بالا و بالاتر ببریم.»

پس بر اساس همه چیزی که تا به الان گفتیم، حالت بتل رویال قطعا در مدرن وارفر قرار نخواهد داشت و سازندگان هم فعلا برنامه‌ای برای آن ندارند. حالت آزمایشی بازی ماه آینده آغاز می‌شود و بازی اصلی هم در روز ۳ آبان عرضه می‌شود.

The post کال آو دیوتی: مدرن وارفر حالت بتل رویال ندارد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala