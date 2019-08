فهرست ده بازی ترسناک پرفروش آمریکا را ببینید

به‌تازگی یکی از اعضای گروه NPD اطلاعاتی جالبی را از پرفروش‌ترین بازی‌های سبک ترسناک (Survival-Horror) در آمریکا منتشر کرده است. همان‌طور که قبل از این پیش‌بینی می‌کردیم، مجموعه Resident Evil با اختلاف پرفروش‌ترین بازی ترسناک در آمریکا است و بیش‌ترین رتبه‌های جدول را به خود اختصاص داده است. در بین ده بازی اول این فهرست، نام رزیدنت اویل هفت‌بار به چشم می‌خورد.

جدا از سری رزیدنت اویل، بازی Dying Light هم توانسته عملکرد خوبی داشته باشد و در رتبه سوم قرار بگیرد. از دیگر آثار قابل توجه این لیست می‌توان به Dead Space 2 و The Evil Within اشاره کرد.

در بخش زیر می‌توانید فهرست ده بازی پرفروش ترسناک آمریکا را ببینید (فروش دیجیتالی بازی‌ها محاسبه نشده است):

Resident Evil 5 Resident Evil 4 Dying Light Resident Evil 2 Resident Evil 7 Resident Evil 6 Resident Evil 2 Remake Dead Space 2 The Evil Within Resident Evil

گروه NYPD در ادامه به عملکرد بسیار خوب بازسازی Resident Evil 2 اشاره کرد؛ این اثر بازسازی شده در همین مدتی که عرضه شده توانسته تقریبا به اندازه نسخه اصلی خود بفروشد و به احتمال خیلی زیاد، در آینده‌ای نزدیک میزان فروش جهانی بازی از نسخه اصلی هم بیش‌تر خواهد شد.

Resident Evil 5 با اینکه از ریشه‌های مجموعه فاصله گرفت و المان‌های اکشن را بیش از اندازه پیاده‌سازی کرده بود، توانسته در رتبه اول پرفروش‌ترین بازی‌های ترسناک آمریکا قرار بگیرد. در همین حال، قسمت چهارم مجموعه که یکی از انقلابی‌ترین آثار تاریخ صنعت گیم به شمار می‌رود، در رتبه دوم قرار گرفته است.

در ماه فوریه ۲۰۱۹، شرکت کپکام آمار فروش جهانی این مجموعه را به صورت عمومی منتشر کرد:

رزیدنت اویل ۵ – ۷.۴ میلیون نسخه

رزیدنت اویل ۶ – ۷.۲ میلیون نسخه

رزیدنت اویل ۲ – ۴.۹۶ میلیون نسخه

رزیدنت اویل ۲ ریمیک – ۴.۲ میلیون نسخه

رزیدنت اویل ۳ – ۳.۵ میلیون نسخه

رزیدنت اویل – ۲.۷۵ میلیون نسخه

گفتنی است که گروه NPD تنها فروش فیزیکی بازی‌ها را حساب کرده و در صورت محاسبه میزان فروش دیجیتالی، نتیجه نهایی احتمالا تغییر می‌کند. علاوه بر این، فهرست بالا تنها مختص به آمریکا است.

