سلام خدمت کاربران و همراهان همیشگی گیمفا. امیدوارم حالتان خوب باشد و روزهای تابستانی داغ و خوبی را سپری کنید. با بخش جدید «موسیقی‌ گیمفا» همراه شما هستیم. به مانند گذشته، در این بخش سعی داریم تا موسیقی متن بازی‌های ویدئویی محبوب شما را تهیه کرده و برای دانلود قرار دهیم. در اولین قسمت به سراغ آلبوم دوم از موسیقی‌های بازی محبوب Red Dead Redemption 2 رفته‌ایم؛ پس با ما همراه باشید.

اگر به خاطر داشته باشید چندی پیش بخش موسیقی‌های گیمفا را با یک آلبوم از موسیقی‌های یکی بازی بی نظیر آغاز کردیم. بله از بازی Red Dead Redemption 2 صحبت می‌کنیم که ماه گذشته اولین آلبوم موسیقی‌های متن این بازی در دسترس قرار گرفت. مطمئنا شما هم به مانند ما از شنیدن موسیقی‌های متن بازی آز آلبوم اول لذت برده‌اید و بی‌صبرانه منتظر انتشار دومین آلبوم موسیقی‌های متن بازی Red Dead Redemption 2 هستید.

خبر خوب اینجاست که به تازگی آلبوم دوم موسیقی‌های متن بازی Red Dead Redemption 2 منتشر شده است. این آلبوم در واقع شامل موسیقی‌های اصلی بازی و قطعات ساخته شده توسط وودی جکسون (Woody Jackson) می‌شود که دارای ۲۲ قطعه خواهد بود. شما می‌توانید فهرست قطعات موجود در آلبوم دوم موسیقی‌های متن بازی Red Dead Redemption 2 را در قسمت پایین مشاهده و در ادامه نیز از طریق لینک‌های قرار داده شده آلبوم مورد نظر را دریافت کنید:

By 1899, The Age Of Outlaws And Gunslingers Was At An End – Jeff Silverman, Woody Jackson & Luke O’Malley

Outlaws From The West – Woody Jackson

Blessed Are The Peacemakers – Woody Jackson

Mrs. Sadie Adler, Widow – Woody Jackson

Revenge Is A Dish Best Eaten – Mario Batkovic & Woody Jackson

It All Makes Sense Now – Woody Jackson

The Fine Art Of Conversation – Woody Jackson

Banking, The Old American Art – Michael Leonhart & Woody Jackson

There She Is…A Real City, The Future – Mario Batkovic

Everybody Wake Up – Woody Jackson

Welcome To The New World – Senyawa & Colin Stetson

Paradise Mercifully Departed – Senyawa, Woody Jackson & Colin Stetson

Doctor’s Opinion – Colin Stetson

Fleeting Joy – Colin Stetson & Woody Jackson

Icarus And Friends – Colin Stetson, David Ralicke & Jeff Silverman

Country Pursuits – Arca & Woody Jackson

An American Pastoral Scene – Woody Jackson

Blood Feuds, Ancient And Modern – Woody Jackson

Red Dead Redemption – Woody Jackson

The Wheel – Woody Jackson

American Venom – Woody Jackson

American Reprise – Woody Jackson

دانلود موسیقی‌های متن بازی Red Dead Redemption 2 ( کیفیت ۳۲۰)

دانلود موسیقی‌های متن بازی Red Dead Redemption 2 (کیفیت FLAC 16 Bit)

بازی Red Dead Redemption 2 هم‌اکنون برروی کنسول‌های اکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار دارد. اگر همچنان نسبت به خرید این عنوان تردید دارید، پیشنهاد می‌کنیم نقد و بررسی ویدئویی این بازی تحت عنوان «ویدئو گیمفا: اینجا غرب وحشی، من یک کابوی هستم…» و همچنین تحلیل فنی این بازی را در وب‌سایت گیمفا مشاهده کنید.

