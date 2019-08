شایعه: اطلاعات جدیدی از بازی Plants vs. Zombies مشخص شد

پس از اعلام اینکه نسخه‌ی جدید بازی Plants vs. Zombies قرار است تا در انحصار گوشی‌های همراه باشد، بسیاری از علامه‌مندان این سری منتظر انتشار نسخه‌ای دیگر اما این‌بار برای کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی بودند. حال بنظر می‌رسد نسخه‌ی جدیدی از این سری برای دیگر کنسول‌ها در حال ساخت است. چندی پیش بود که خبر […]

پس از اعلام اینکه نسخه‌ی جدید بازی Plants vs. Zombies قرار است تا در انحصار گوشی‌های همراه باشد، بسیاری از علامه‌مندان این سری منتظر انتشار نسخه‌ای دیگر اما این‌بار برای کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی بودند. حال بنظر می‌رسد نسخه‌ی جدیدی از این سری برای دیگر کنسول‌ها در حال ساخت است.

چندی پیش بود که خبر از ارسال دعوت‌نامه‌هایی برای بعضی بازان‌بازان منتشر شد و خبرها گویای آن بود که نسخه‌ای جدید از سری Plants vs. Zombies: Garden Warfare برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان درحال ساخت است اما با اسم رمزی Picnic؛ حال اما یکی از کاربران وب‌سایت رددیت (Reddit) خبری را منتشر کرده که بر اساس آن، نسخه‌ی جدیدی که از سری بازی Plants vs. Zombies منتشر می‌شود، Battle for neighborville نام خواهد داشت که همچین اسم یکی از سری کمیک‌های همین بازی است.

اضافه بر اسم بازی موارد دیگری نیز اعلام شده است که بر اساس آن، این نسخه از بازی بیش از داستان، برروی گیم‌پلی تمرکز دارد، در این نسخه ۲۰ شخصیت و کلاس قابل بازی وجود خواهد داشت در کنار ۹ حالت پی‌وی‌پی (PvP) و مبارزات ۴ به ۴، به علاوه‌ی سه نقشه‌ی جهان باز.

حال باید صبر کرد و دید که آیا این شایعات توسط شرکت الکترونیک آرتز و تیم توسعه دهنده تایید می‌شوند یا خیر.

منبع متن: gamefa