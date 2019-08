10 نکته‌ای که باید پیش از تجربه‌ی Control بدانید

"به قلم متین نصیری"

از غرق‌شدگی در غم و اندوهِ یک پلیس نیویورک و سپس کابوس‌های یک نویسنده تا سفر در زمان، عناوین شرکت Remedy Entertainment همواره تجربیات منحصر به فردی را ارائه داده‌اند. ایده‌های بازی‌های این شرکت همیشه جذاب و متفاوت هستند که به لطف قلم "سم لیک" (Sam Lake) تاثیرگذاری شگفت انگیز و به یادماندنی‌ هم دارند. حال نوبت به کنترل جاذبه است؛ ایده‌ی جالب دیگری که قرار است در ژانر "اکشن ماجراجویی" سوم شخص تجربه کنیم!

عنوان Control با انجین Northlight که پیش‌تر در ساخت بازی Quantum Break مورد استفاده قرار گرفته بود، توسعه یافته است. این بار با یک بازی مالتی پلتفرم طرف هستیم که با بودجه‌ی شرکت 505Games ساخته شده و در ابعاد بلاک‌باسترهای قبلی شرکت Remedy نیست اما همچنان نوید یک تجربه متفاوت و دوست‌داشتنی را می‌دهد. اکنون که تا انتشار بازی زمان زیادی باقی نمانده، با 10 نکته‌ی مهم که پیش از تجربه‌ی عنوان Control باید بدانید، در خدمت شما هستیم!

1. شما با یک بحران ماوراء طبیعی مواجه هستید

در این بازی، شما در نقش Jesse Faden قرار می‌گیرید که در The Oldest House ، یکی از پایگاه‌های سازمان آمریکایی Federal Bureau of Control به دنبال برادر گمشده‌اش می‌گردد. در همین حین، یک نیروی ماوراء طبیعی به نام The Hiss وارد سازمان شده و تمامی ناظران را می‌کشد.

بنابراین جسی که به صورت ناخواسته مدیر دفتر شده، باید با استفاده از قدرت‌های فراطبیعی‌ای که بدست آورده این بحران ماوراء طبیعی را حل کرده و نظم و سامان‌دهی را به The Oldest House بازگرداند. انتظار می‌رود که همانند بازی‌های پیشین شرکت رمدی، شاهد پیچش‌های سورپرایزکننده و روایت داستانی خارق‌العاده‌ای باشیم.

2. فقدان سیستم کاورگیری حس و حال Max Payne را باز‌می‌گرداند

عنوان Control بیش از اینکه محصول کاملا جدیدی باشد، ترکیبی از ایده‌های استفاده نشده‌ی Quantum Break و Alan Wake است که این مسئله از نمایش‌های گیم‌پلی آن کاملا مشهود است و توسط سازندگان نیز تایید شده است.

نکته‌ی قابل توجه دیگر این است که بازی Control بیش از هر اثر دیگری که از رمدی دیده‌ایم، حس و حال گیم‌پلی Max Payne را القا می‌کند! درحالی که رمدی در بازی Quantum Break یک سیستم کاورگیری اتوماتیک طراحی کرده بود، در عنوان Control هیچ کاورگیری‌ای وجود ندارد و گیم‌پلی کاملا مبتنی بر سرعت و عملکرد شماست؛ چیزی دقیقا مشابه مکس پین.

3. در Control هرچیزی پرت کردنی است!

همانطور که می‌دانید، محوریت اصلی بازی کنترل، "جاذبه" است بنابراین طبیعی است که سازندگان سیستمی برای مقابله با جاذبه‌ای که اجسام را در هر بازی‌ای برروی سطح زمین ساکن و ثابت نگه می‌دارد، طراحی کرده باشند.

در بازی Control بسیاری از اجسام قابل بلندکردن و پرت‌کردن به سمت دشمنان هستند. جسی می‌تواند برای دفاع از خود در برابر حملات دشمن‌ها از میزها و صندلی‌ها و هر وسیله دیگری استفاده کند و گاه در هوا معلق شده و به سمت دشمنان تیراندازی کند. علاوه بر این‌ها، شرکت رمدی پا را یک قدم فراتر برداشته و به بازیکنان اجازه می‌دهد که حتی جنازه‌های دشمنان را نیز به هر طرف که دوست دارند، پرتاب کنند. بله، جاذبه کاملا در "کنترل" شماست!

4. بازی دارای محیط‌های Sandbox است

درحالی که تمامی آثار بزرگ قبلی شرکت Remedy عناوین کاملا خطی‌ای بوده‌اند، بازی Control تجربه‌ی نسبتا غیرخطی‌ای را ارائه می‌دهد. این بازی دارای محیط‌های بزرگ‌تری است که شما باید در آن‌ها به گردش و کاوش بپردازید تا توانایی‌های جدید و قدرت‌های بیشتری پیدا کنید. بعضی از قسمت‌های بازی نیز با گذشت زمان قابل دسترس می‌شوند. به عنوان مثال، در اوایل بازی ممکن است با درهایی برخورد کنید که باز نمی‌شوند؛ پس باید به پیشروی در بخش داستانی اصلی ادامه دهید تا بعدها با قدرت‌های جدیدی که بدست می‌آورید، بتوانید به آن قسمت‌ها دسترسی پیدا کنید.

همچنین برخلاف بازی Quantum Break دیگر خبری از سریال تلویزیونی در میان چپترهای بازی نیست.

5. Control طولانی ترین اثر رمدی است

درحال حاضر مدت زمان دقیق به پایان رساندن کامل Control مشخص نشده اما طبق گفته سازندگان، برای انجام تمامی مراحل اصلی و چند ماموریت فرعی، به حدود 15 الی 20 ساعت زمان نیاز دارید. بنابراین بدیهی است که Control طولانی‌ترین اثر شرکت Remedy می‌باشد درحالی که عنوان Quantum Break با تمام محتوای فرعی‌اش حدود 13 ساعت گیم‌پلی داشت.

به لطف وجود عناصر Sandbox و روند نسبتا غیرخطی بازی و همچنین کالکتیبل‌هایی که در محیط‌های مختلف پنهان شده‌اند، طبیعتا برای تجربه‌ی کل محتوای Control باید بیش از 20 ساعت وقت بگذارید.

6. صداپیشگان مکس پین و الن ویک مهمان Control هستند

عنوان Control میزبان دوتا از بهترین صداپیشگان صنعت بازی خواهد بود؛ آقای "جیمز مک‌کفری" (James McCaffrey) صدا پیشه‌ی شخصیت دوست‌داشتنی مکس پین و آقای "متیو پورتا" (Matthew Porretta) صدا پیشه‌ی شخصیت الن ویک.

در Control یک آژانس دولتی مخفیانه وجود دارد که یک مدیر با تجربه و سالخورده‌ای در آن مشغول به کار است. این مدیر در زمان جوانی یک پلیس بوده و دلیل اصلی پختگی وی نیز همین است. خب، همانطور که حدس زده‌اید، صداپیشگی این شخصیت بر عهده کسی نیست جز جیمز مک‌کفری! آقای متیو پورتا نیز صداپیشه‌ی شخصیت "دکتر کسپر" (Dr. Casper) را بر عهده دارد.

7. خبری از بخش چندنفره و پرداخت‌های درون برنامه‌ای نیست

در چند سال گذشته، بخش چند نفره و البته پرداخت‌های درون برنامه‌ای به یکی از پررنگ‌ترین ویژگی‌های بازی‌ها تبدیل شده‌اند؛ به گونه‌ای که کمتر بازی بزرگی را بدون بخش مالتی‌پلیر می‌بینیم!

اما عنوان Control همانند سایر عناوین پیشین شرکت Remedy فاقد بخش چند نفره است و تنها برروی ارائه‌ی یک تجربه‌ی تک‌نفره‌ی متمایز تمرکز می‌کند. علاوه بر این، علیرغم حالت Sandbox و وجود عناصر پیچیده در این بازی که راه را برای اضافه کردن لوت باکس‌ها هموار می‌کنند، وجود پرداخت‌های درون برنامه‌ای نیز توسط سازندگان رد شده است.

8. بازی فاقد New Game Plus و Photo Mode خواهد بود

سازندگان وجود بخش New Game Plus را به طور کامل رد کرده‌اند و هیچ برنامه‌ای برای آن ندارند. عنوان Control از یک درخت مهارت استفاده می‌کند و نسبت به بازی‌های قبلی رمدی روند غیرخطی‌تری را داراست. همین مسئله سبب شده که طراحی قسمت New Game Plus برای سازندگان دشوار بوده و دلیل منطقی چندانی نداشته باشد.

از طرف دیگر، قابلیت Photo Mode نیز در زمان عرضه در بازی وجود ندارد اما سازندگان قصد دارند که بعدها آن را به بازی اضافه کنند. با توجه به جلوه‌های بصری و گرافیک خیره‌کننده‌ای که در این عنوان Control شاهد هستیم، وجود چنین قابلیتی واقعا نیاز است!

9. بازی دارای بسته‌های الحاقی و محتوای انحصاری برای PS4 است

هرچند که Remedy بنا به دلایلی فرصت ساخت یک افزونه برای بازی Quantum Break را از دست داد، اما سر عنوان Control از همین حالا برای ساخت دو بسته‌ی الحاقی برنامه ریزی کرده است.

عنوان Control دارای دو بسته‌ی الحاقی خواهد بود که افزونه‌ی اول احتمالا تا زمستان سال جاری منتشر خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر این است که هر دو افزونه، انحصاری زمانی کنسول PlayStation 4 هستند و ابتدا برای این کنسول منتشر می‌شوند. علاوه بر این، نسخه PS4 در زمان عرضه دارای یک ماموریت کاملا انحصاری نیز می‌باشد. با این حال، بنا به گفته سازندگان، مدت زمان انحصار این بسته های الحاقی برروی PS4 چندان طولانی نخواهد بود.

10. نسخه PC انحصاری زمانی Epic Store خواهد بود

در سیل هجوم بازی‌های بزرگ و جدید به فروشگاه Epic Store عنوان Control نیز به مدت یک سال در انحصار این فروشگاه خواهد بود! با این حال، سازندگان نسبت به فروشگاه استیم ابراز علاقه کرده‌اند و قصد دارند پس از یک سال بازی Control را برروی استیم نیز منتشر کنند. در ادامه می‌توانید سیستم مورد نیاز این بازی را مشاهده کنید :

حداقل سیستم مورد نیاز:

سیستم عامل (تنها 64 بیت) : Windows 7

پردازنده : Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350

میزان حافظه مورد نیاز : 8GB

کارت گرافیک : NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

دایرکت ایکس : نسخه 11

سیستم پیشنهادی:

سیستم عامل (تنها 64 بیت) : Windows 10

پردازنده : Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 1600X

میزان حافظه مورد نیاز : 16GB

کارت گرافیک : NVIDIA GeForce GTX 1660/1060 / AMD Radeon RX 580

دایرکت ایکس : نسخه 11 و 12

برای جلوه های : Ray-Tracing

گرافیک : NVIDIA GeForce RTX 206

امکانات دیگر: پشتیبانی از مانیتورهای صفحه عریض 21:9 ، کنترل‌های قابل شخصی‌سازی، فریم ریت آزاد، پشتیبانی از G-Sync و Freesync

در نهایت لازم به یادآوری است که بازی Control در تاریخ 27 آگوست (سه شنبه، پنجم شهریور ماه) برای پلتفرم‌های PC / PS4 / Xbox One منتشر خواهد شد.

در پایان دیدگاه خود پیرامون این بازی و انتظاراتی که از جدیدترین ساخته‌ی شرکت Remedy Entertainment دارید را به اشتراک بگذارید!

