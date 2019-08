به دنبال دو واقعه تیراندازی که در آخر هفته منتهی به سوم اوت در آمریکا رخ داد، کانال ورزشی ESPN پخش مسابقات «ایپکس لجندز» (Apex Legends) را از لیست برنامه‌های خود خارج کرد. مطابق نامه‌ای که بوسیله شبکه ABC فرستاده شده است، این مسابقات دیگر توسط این کانال ورزشی پخش نخواهد شد.

طبق خبری که «راد برسلو» (Rod Breslou) – روزنامه‌نگار حوزه ورزشهای الکترونیکی – توییت کرده است، مسابقه‌ای که «برای این آخر هفته برنامه‌ریزی شده بود» دیگر پخش نخواهد شد، و این مسابقه – که برای پخش در روز یازدهم اوت برنامه‌ریزی شده بود – با برنامه دیگری جایگزین شده است. طبق متنی که شبکه ABC منتشر کرده است، این تصمیم «به جهت احترام به قربانیان و همه کسانیکه تحت تاثیر تیراندازی‌های اخیر قرار گرفته‌اند» گرفته شده است. مطابق گزارشات «برسلو»، این مسابقات در تاریخ دیگری در آینده پخش خواهد شد، گرچه هم‌اکنون هم می‌توان آنها را در کانال ورزشهای الکترونیک ESPN در یوتیوب تماشا نمود.

البته – و بنا بر نظر منبعی ناشناس از خبرگذاری بلومبرگ (Bloomberg)– این مسابقات در کانال ESPN2 «طی سه شب در ماه اوت» پخش خواهد شد. به هر صورت، با وجودیکه این مسابقات در شبکه‌های تلویزیونی بلومبرگ، از جمله ABC و ESPNews، پخش نمی‌شود – طبق گزارش بلومبرگ – کماکان در اپلیکیشن و کانال‌های دیجیتال ESPN استریم خواهد شد.

چندی پیش در همین هفته، رئیس جمهور آمریکا «بازی‌های ویدیویی هولناک و وحشتناکی را که امروزه همه‌گیر شده است» دلیلی دانست که به بدل شدن تیراندازی‌هایی از این دست به امری طبیعی و نرمال، ختم شده است. رئیس «تیک تو» (Take-Two) در جوابیه‌ای، صحبت‌های رئیس جمهور ایالات متحده را «بی‌ادبانه و غیرمسئولانه» خواند. موسسه ESA هم (سازمانی که مراسم E3 را پشتیبانی می‌کند)، با باطل شمردن این اظهارات، استدلال نمود که «تعداد زیادی از تحقیقات علمی ثابت کرده است که هیچ رابطه علی بین بازی‌های ویدیویی و خشونت وجود ندارد.»

منبع: Gamespot

The post به دنبال تیراندازی‌های اخیر آمریکا، پخش زنده‌ی مسابقات Apex Legends به تعویق افتاد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala