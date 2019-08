از زمان انتشار NBA 2K19 در سپتامبر سال ۲۰۱۷ هر دو گروه منتقدان و بازی‌کننده‌ها انتقادات زیادی به سیستم پرداخت‌های درون برنامه‌ای بازی وارد کردند. با وجود تمام گله‌ها و شکایت‌ها، NBA 2K19 توانسته عنوان موفق‌ترین بازی ورزشی تاریخ شرکت ۲K را نصیب خود کند.

در گزارش مالی Take-Two (صاحب استودیوهای ۲K)، این شرکت اعلام کرد که تاکنون ۱۲ میلیون نسخه از بازی روانه بازار شده است؛ آماری که باعث شده بازی به موفق‌ترین اثر ورزشی تاریخ ۲K تبدیل شود.

اما همه چیز تنها به آمار فروش محدود نمی‌شود و پرداخت‌های درون برنامه‌ای NBA 2K19 هم توانسته‌اند پول بسیار زیادی را راهی جیب سازندگان کنند. به گفته استراوس زلنیک (مدیرعامل شرکت تیک‌تو) درآمد حاصل شده از هزینه‌های مکرر مشتری‌های – که شامل پرداخت‌های درون برنامه‌ای هم می‌شود – طی سه ماهه سال مالی که در ۳۰ جون به پایان رسید حدود ۱۴۰ درصد رشد داشته و نسبت به قبل بیش‌تر شده است.

زلنیک در ادامه گفت که NBA 2K19 رشد فوق‌العاده‌ای را در زمینه تعداد بازی‌های انجام شده‌ و کاربران فعال روزانه شاهد است.

پرداخت‌های NBA 2K19 توسط واحد پولی درون بازی (VC) صورت می‌گیرد که سازندگان آن‌ها را در حالت‌ها و بسته‌های مختلفی می‌فروشند. قیمت بسته‌های پولی بازی از ۲ دلار شروع می‌شود و تا ۱۰۰ دلار هم بالا می‌رود. خریداری ارز درون بازی به افراد اجازه می‌دهد کاراکتر خود را ارتقا داده و آن را قوی‌تر کنند و یا با خرید بازی‌کن و موارد مختلف تیم دلخواه خود را بسازند.

این در حالی است که عده زیادی از منتقدان و بازی‌کننده‌ها در زمان انتشار بازی به سیستم پرداخت‌های درون برنامه‌ای و نحوه به‌کارگیری آن حسابی خرده گرفتند.

علاوه بر این، مدتی قبل شرکت ۲K پیش از شروع هر بازی تبلیغاتی را به نمایش می‌گذاشت که بازی‌کننده‌ها مجبور بودند آن را تماشا کنند و هیچ راهی برای رد کردن آن‌ها وجود نداشت. همین موضوع باعث شد تا باری دیگر موج جدیدی از انتقادات به سوی سازندگان سرازیر شود.

با تمام این صحبت‌ها باید اعتراف کرد که مجموعه NBA 2K هر ساله هم از نظر گیم‌پلی و هم از گرافیکی پیشرفت می‌کنند و بدون تردید کامل‌ترین اثر ورزشی حال حاضر صنعت بازی به شمار می‌رود و بعید می‌دانیم به این زودی‌ها رقیبی برای آن پیدا شود.

شرکت تیک‌تو در گزارش خود اعلام کرد که مردم از NBA 2K لذت می‌برند چرا که با یک اثر پیشرو در زمینه بازی‌های شبیه‌سازی شده طرف هستند. علاوه بر این، بازی‌کننده‌ها از المان‌های بخش ساخت کاراکتر و پیشرفت در بخش کریر مود بسیار لذت می‌برند.

در همین حال، زلینک از تکامل و پیشرفت‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر گفت: «فکر می‌کنم شش یا هفت سال پیش، بسکتبال یک تجربه سه ماهه بود و حالا به یک تجربه نه یا ده ماهه تبدیل شده. فکر می‌کنیم که این مقدار باز هم پیشرفت می‌کند و بازی به یک تجربه کامل و یکساله تبدیل خواهد شد.»

کارل اسلاتوف (رئیس‌کل شرکت تیک‌تو) در ادامه افزود که ۲K League – یک سازمان مسابقات‌ ورزش‌های الکتریکی که فعالیت‌های آن به مجموعه بازی‌های NBA 2K اختصاص داده شده – به پیشرفت بازی و جذب بازی‌کننده‌های جدید کمک بسیار زیادی کرده است. علاوه بر این، او اظهار داشت که حالت‌ها و ویژگی‌های مختلف بازی تاثیر بسیار زیادی بر جذب و حفظ بازی‌کننده‌ها داشته است: «اگر عده بیش‌تری درگیر بازی شوند، همان افراد پول بسیار بیش‌تری را خرج بازی خواهند کرد. سرمایه بسیار زیادی در این راه وجود دارد و ما همچنان داریم یاد می‌گیریم که چگونه آن را به بهترین شکل ممکن پیاده‌سازی کنیم.»

درآمد حاصل از خرید مشتری‌ها که شامل واحد پولی بازی، محتوای اضافی و خریدهای درون برنامه‌ای می‌شود حدود ۵۸ درصد رشد داشته و ۳۱۳.۵ میلیون دلار را برای تیک‌تو به دست است. همین موضوع باعث شده تا NBA 2K19 به موفق‌ترین و سودآورترین اثر تیک‌تو در سه ماهه اخیر تبدیل شود و عملکرد آن حتی نسبت به GTA Online و Red Dead Online هم بهتر باشد.

سال گذشته، راب جونس (تهیه‌کننده بازی NBA 2K19) در مصاحبه‌ای گفته بود که خریدهای درون‌برنامه‌ای یک واقعیت تاسف‌آور از بازی‌های امروزی هستند: «همه بازی‌ها، در یک زمانی، واحد پولی خود را خواهند داشت و سازندگان سعی می‌کنند درآمد بیش‌تری را از هر بازی‌کننده‌ای که اثر آن‌ها را تجربه می‌کند، به دست بیاورند.»

NBA 2K20 در ۲۹ شهریور راهی بازار می‌شود و با توجه به موفقیت مالی قسمت قبلی، باید منتظر بازگشت حالت‌های جدید خریدهای درون برنامه‌ای باشیم. گفتنی است که تیک‌تو مدتی قبل اعلام کرده بود که می‌خواهد خرده تراکنش‌ها را در تمامی بازی‌های خودش قرار دهد.

مجموعه بازی‌های NBA 2K تنها اثری نیست که به خاطر استفاده از این سیستم موردانتقاد قرار گرفته است. شرکت الکترونیک آرتز هم که یکی از قدیمی‌های این حوزه به حساب می‌آید، بارها سعی کرده از طریق بازی‌های ورزشی خود پول زیادی را به جیب بزند. یکی از سودآورترین بخش‌های بازی‌های امروزی حالت Ultimate Team است که به بازی‌کننده‌ها اجازه می‌دهد با خرج پول‌های واقعی، تیم موردعلاقه خود را در بازی بسازند. حالت آلتیمیت تیم حالا به یکی از بزرگ‌ترین کسب و کارهای الکترونیک آرتز تبدیل شده و آن‌ها سالانه صدها میلیون دلار از این طریق به دست می‌آورد.

The post درآمد NBA 2K19 از جی‌تی‌ای آنلاین هم بیش‌تر است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala