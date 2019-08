سازندگان This is the Police 2 پس از انتشار این عنوان برای کنسول‌های مختلف، امروز اعلام کردند که بازی مذکور ماه آینده برروی سیستم عامل‌های اندروید و iOS نیز در دسترس قرار خواهد گرفت. تاریخ دقیق انتشار این بازی نیز مشخص شده است که در ادامه می‌توانید شاهد اطلاعات بیشتری در این زمینه باشید. This […]

This is the Police 2 از سری عناوین به سبک استراتژی است که در آن شما باید کنترل یک رئیس پلیس را برعهده گرفته و با تبهکاران به مبارزه بپردازید. تنوع دشمنان در این بازی زیاد است و از بین بردن عده‌ای از آن‌ها به هیچ وجه کار ساده‌ای نیست. بازی‌بازان باید یک نیروی قدرتمند را تشکیل داده تا با خیال راحت‌تری در بخش‌های این بازی به پیروزی برسند. از تفاوت‌های این نسخه نسبت به نسخه‌ی اول می‌توان به مراحل بیشتر و جذاب‌تر اشاره کرد. اگر از دوست‌داران بازی‌های به این سبک هستید، This is the Police 2 را هرگز از دست ندهید.

بازی فوق در گذشته برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و اکس‌باکس وان عرضه شده بود. حال تیم سازنده اعلام کرده است که این بازی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی) برای گوشی‌های هوشمند نیز در دسترس قرار می‌گیرد. استودیوی هندی گیمز (Handy Games) که نسخه‌ی اول را برای گوشی‌های هوشمند عرضه کرده بود، ناشر دومین نسخه هم خواهد بود. در پایان می‌توانید نقد و بررسی بازی This is the Police 2 را از طریق این نشانی مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa