ساخت گیرز ۵ تمام شد

مایکروسافت و استودیو کوالیشن (The Coalition) رسما خبر گلد شدن بازی Gears 5 را اعلام کردند؛ گلد شدن بازی به این معناست که مراحل ساخت اثر کاملا به پایان رسیده و حالا تنها کار تولید و انتشار بازی باقی مانده است. رسیدن به چنین نقطه‌ای لحظه‌‌ی بزرگی برای هر استودیویی محسوب می‌شود. حالا باید تا ماه سپتامبر و تجربه اثر منتظر بمانیم.

استودیو سازنده این خبر را در وبلاگ رسمی ایکس‌باکس به اشتراک گذاشت و اعلام کرد که بازی در نمایشگاه گیمزکام حضور خواهد داشت. در این رویداد حالت جدید Horde و بخش داستانی به نمایش گذاشته خواهند شد. قبلا اعلام شده بوذ که نسخه آزمایشی بازی که حالت جدید Horde را در خود جای داده در ماه آگوست در اختیار بازی‌کننده‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که در نمایشگاه گیمزکام اخبار بیش‌تری را در این باره از سوی استودیو سازنده بشنویم. علاوه بر این، سازندگان فهرست کامل اچیومنت‌ها را بدون لو دادن داستان بازی منتشر کردند.

راد فرگوسن (رئیس استودیوی کوالیشن) گفت: «همه اعضای استودیو برای به اشتراک گذاشتن گیرز ۵ با دنیا بسیار هیجان‌زده هستند. می‌خواهم از تیم سازنده به خاطر تمام تلاش‌های سخت‌شان تشکر کنم و امیدوارم همه شما به اندازه ما برای تجربه بازی هیجان‌زده باشید.»

Gears 5 در روز ۱۵ شهریور و پیش از اینکه به صورت رسمی روانه بازار شود، برای تمامی مشترکین سرویس گیم‌پس قابل‌بازی خواهد بود. این دسته از مشترکین، در کنار افرادی که بازی را پیش‌خرید کرده‌‌اند می‌توانند نسخه آزمایشی بازی را که شامل حالت Horde می‌شود را تجربه کنند.

همین چند روز پیش بود که مایکروسافت باندل مخصوص بازی را برای کنسول‌های ایکس‌باکس معرفی کرد. این مجموعه که همزمان با عرضه بازی در دسترس قرار می‌گیرد، شامل یک نسخه محدود ایکس‌باکس وان ایکس، حالت استاندارد ایکس‌باکس وان ایکس و اس، یک کنترلر جدید، کیبورد و ماوس وایرلس و… می‌شود.

