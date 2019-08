دلیلی برای کوچ از فیفا؛ نگاهی کوتاه به دموی PES 2020

مدتی است که نسخه‌ی دمو‌ بازی PES 2020 که امسال با هدف نامشخصی نامش به eFootball PES 2020 تغییر کرده‌، منتشر شده است؛ دمویی که توانسته طرفداران این سری را تا حدودی به آینده‌ی این مجموعه امیدوار کند و حتی باعث شده تا بعضی از طرفداران سری فیفا را که بعد از بازی فیفا ۱۹ از شدت علاقه‌شان به این سری تا حدودی کم شده، به فکر تهیه کردن بازی eFootball PES 2020 بیاندازد.

شاید اولین نکته‌ای که بتوان درباره این نسخه‌ی دمو بیان کرد، این باشد که بازی بسیار زیبا و طبیعی به نظر می‌رسد. به لطف تکنولوژی اسکن چهره‌ی بازیکنان، چهره‌ی آن‌ها در واقعی‌ترین و طبیعی‌ترین حالت ممکن ساخته شده است و همچنین انیمیشن حرکات بازیکنان بسیار طبیعی‌تر شده‌اند. در این دمو ۱۳ تیم باشگاهی حضور دارند که معروف‌ترین این باشگاه‌ها، تیم‌های یوونتوس، بارسلونا، منچستر یونایتد، آرسنال و بایرن مونیخ هستند، شرکت کونامی لایسنس این باشگاه‌ها را خریده است و تمامی ویژگی‌های ظاهری این تیم‌ها مانند نسخه‌های واقعی‌شان هستند، حتی همانطور که شاید بدانید باشگاه یوونتوس با کونامی برای بازی PES 2020 قرارداد ویژه‌ای بسته است، به طوری که اسم، لباس، نماد و… این باشگاه تنها در PES 2020 قابل استفاده هستند و در بازی فیفا ۲۰ آن‌ها وجود ندارند.

درست است که PES 2020 در مورد بحث لایسنس‌ها معجزه‌ای نخواهد کرد، اما به نظر می‌رسد کونامی در مسیری حرکت می‌کند تا هر چه بیشتر فاصله‌اش را با رقیب سنتی‌ خود در این زمینه کاهش دهد. این مسیر به نفع بازی‌کنندگان است، چون می‌توانند بین دو بازی FIFA و PES با توجه به تفاوت‌های گیم‌پلی انتخاب کنند نه به خاطر نداشتن لایسنس تیم مورد علاقه‌شان.

تغییرات گیم‌پلی این نسخه دمو با بازی‌های پیشین سری PES نشان دهنده این نکته هستند که در PES 2020 سعی شده تجربه‌ای بسیار نزدیک‌تر به فوتبال واقعی ارائه شود، دیگر خبری از شوت‌های آتشین که بیشتر شبیه به ضربه‌های تخیلی در انیمه‌ی فوتبالیست‌ها بود، نیست. سرعت بازی نیز در مقایسه با بازی‌‌های قبلی کمی کمتر شده است تا بازی‌کنندگان برای گل زدن بیشتر به تاکتیک و استراتژی‌های خود تکیه کنند.

در این بازی هر چه پاس دقیق‌تری بدهید دریافت آن پاس هم آسان‌تر خواهد بود، در‌واقع جهت و قدرتی که به توپ در هنگام پاس دادن می‌دهید بسیار مهم است، شاید مهم‌تر از هر بازی دیگری از سری PES، یکی از نکاتی که در PES 2020 باعث تفاوت بین یک بازیکن حرفه‌ای و یک بازیکن عادی می‌شود، قطعا مهارت درست پاس دادن خواهد بود.

یکی دیگر از تغییرات در جهت هر چه واقعی‌تر شدن بازی PES 2020، عملکرد بازیکنان در پست‌های دفاعی است، هم از لحاظ گیم‌پلی و هم از لحاظ انیمیشن‌ها کار‌‌های دفاعی عملکرد بهتری نسبت به بازی‌های قبلی دارند، به طور مثال انیمیشن تکل زدن‌ خیلی طبیعی به نظر می‌رسد و همچنین بازیکنان در نبرد‌های هوایی واکنش‌های بسیار خوبی دارند، در PES 2020 اینطور نیست که رونالدو در تمام نبرد‌های هوایی پیروز شود! و یا هر بازیکنی که قد بلند‌تری دارد پیروز نبرد هوایی شود، بلکه پیروزی در چنین مواقعی کاملا وابسته به چند مورد متفاوت است، مثلا قد بازیکن، نحوه‌ی جایگیری بازیکن، سرعت توپ ارسالی و… که همگی در چنین مواقعی مو‌ٔثر هستند.

یکی از نکات منفی‌ای که در نسخه دمو به چشم می‌خورد و امیدواریم که بر طرف شود، هوش مصنوعی بازیکنان و حرکات آن‌ها در زمان‌هایی است که صاحب توپ نیستند، درست است که حرکات آنان به استراتژی‌ای که انتخاب می‌کنید خیلی بستگی دارد، اما بعد از انتخاب استراتژی مناسب نیز هوش مصنوعی به درستی عمل نمی‌کند، به خصوص در جایگیری بازیکنان در هنگام حمله کردن مشکلات آزار دهنده‌ای وجود دارند. اکثر تغییرات ایجاد شده که در بالا به آن‌ها اشاره شده است، باعث شده‌اند گل زدن در PES 2020 سخت شود.

در دمو‌ی منتشر شده بخشی نیز وجود دارد که در آن می‌توانید به صورت آنلاین با سایر بازی‌کنندگان به رقابت بپردازید، متاسفانه در کشور ما گویا سرور‌های این بازی در حال حاضر به خوبی کار نمی‌کند، در نسخه‌‌ی PC که پیدا کردن حریف مانند پیدا کردن یک گنج بسیار سخت و کمیاب است، ولی در نسخه‌های کنسولی وضعیت بهتر است و بعد از چند دقیقه صبر کردن حریف پیدا می‌شود. امیدواریم در نسخه‌ی اصلی بازی چنین مشکلاتی برای بازی‌کنندگان ایرانی وجود نداشته باشد.

قضاوت کردن یک بازی بر اساس نسخه‌ی دمو آن می‌تواند کار اشتباهی باشد، اما با این حال با توجه به دمو بازی PES 2020 و اخباری که از آن منتشر شده‌ است، شاید بتوان گفت که امسال بهترین فرصت برای سری PES است تا بتواند دوباره خود را به عنوان رقیبی جدی برای سری فیفا معرفی کند، از بازی PES 2020 هرگز انتظار نمی‌رود که در میزان فروش حتی نزدیک به بازی FIFA 20 شود، ولی همین که بتواند جامعه‌ی جدیدی را جذب کند، کار بزرگی کرده است.

بازی eFootball PES 2020 در تاریخ ۲۹ شهریور به صورت رسمی برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌ای شخصی عرضه خواهد شد.

