بازی Sekiro: Shadows Die Twice، جدیدترین ساخته استودیوی فرام سافتور، فروش بسیار خوبی داشته است. این اثر تاکنون توانسته ۳.۸ میلیون نسخه را تا پایان ماه ژوئن ۲۰۱۹ به فروش برساند. گفتنی است که این رقم تنها نسخه‌هایی که به خرده‌فروشی فروخته شده است را در بر می‌گیرد. با این حال فروش چهار میلیون نسخه‌ای بازی در یک دوره سه ماهه برای شرکت اکتیویژن (تهیه‌‌کننده اثر) یک رکورد بسیار خوب به حساب می‌آید.

این را هم در نظر بگیرید که سکیرو از نظر روند یک بازی بسیار دشوار به حساب می‌آید و نسبت به باقی آثار موجود در بازار، مخاطبان کم‌تری دارد و عده کمی می‌توانند با سختی آن کنار بیایند. جدا از این، بازی هیچ‌گونه حالت آنلاین و چندنفره‌ای ندارد و با یک اثر تماما آفلاین و داستانی طرف هستیم.

در گزارش منتشر شده مشخص شد که شرکت فرام سافت‌ور توانسته تاکنون ۲۵ میلیون نسخه از سری بازی‌های Dark Souls را روانه بازار کند. پیش از انتشار قسمت سوم دارک سولز، این آمار در حدود ۱۰ میلیون نسخه بود. بنابراین، مجموع فروش Dark Souls 3 و ریمستر قسمت اول ۱۵ میلیون نسخه بوده است.

Sekiro در زمان انتشار خود هم توانست عملکرد بسیار خوبی از خود به جای بگذارد و به دومین بازی پرفروش ماه مارچ در آمریکا تبدیل شود. در آن زمان تنها یک هفته از انتشار بازی می‌گذشت. پس از آن سکیرو توانست در ماه‌های آپریل و می فروش مداوم و ثابتی داشته باشد.

استودیو فرام سافت‌ور در حال حاضر روی بازی بعدی خود با نام Elden Ring کار می‌کند؛ این اثر با همکاری مشترک هیدتاکا میازاکی (خالق سری بازی‌های دارک سولز و رئیس استودیو) و جرج آر.آر مارتین (نویسنده‌ سری کتاب‌های نغمه یخ و آتش) ساخته خواهد شد. شرکت Bandai Namco وظیفه تهیه‌کنندگی را برعهده دارد و گفته می‌شود که بازی جاه‌طلبانه‌ترین و بزرگ‌ترین ساخته استودیو فرام سافت‌ور تا به این لحظه است. با توجه به اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده می‌دانیم که Elden Ring ساختار دنیای باز دارد و همانند آثار قبلی میازاکی، بسیار دشوار خواهد بود.

The post سکیرو چهار میلیون نسخه فروخته است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala