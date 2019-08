روز شمار معرفی بازی Need for Speed 2019 آغاز شد | معرفی در تاریخ ۱۴ آگست

اگر به صفحه بازی Need for Speed در وب‌سایت الکترونیک آرتس مراجعه کنید، مشاهده خواهید کرد که هم اکنون روزشمار معرفی نسخه‌ی جدیدی سری Need for Speed آغاز شده و این بازی دو روز دیگر رسما معرفی و رونمایی خواهد شد. اطلاعات زیادی از نسخه‌ی جدید سری Need for Speed در دست نیست و تنها […]

اگر به صفحه بازی Need for Speed در وب‌سایت الکترونیک آرتس مراجعه کنید، مشاهده خواهید کرد که هم اکنون روزشمار معرفی نسخه‌ی جدیدی سری Need for Speed آغاز شده و این بازی دو روز دیگر رسما معرفی و رونمایی خواهد شد.

اطلاعات زیادی از نسخه‌ی جدید سری Need for Speed در دست نیست و تنها شایعاتی از این بازی منتشر شده‌اند. شایعات مورد نظر به این نکته اشاره دارند که نسخه‌ی جدید این سری Need for Speed Heat نام دارد و شخصی‌سازی ویژگی اساسی آن خواهد بود.

اگر به صفحه‌ی بازی Need for Speed در وب‌سایت الکترونیک آرتس مراجعه کنید، مشاهده خواهید کرد که هم اکنون روزشمار معرفی نسخه‌ی جدیدی سری Need for Speed آغاز شده و این بازی دو روز دیگر یعنی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ( ۱۴ آگست ۲۰۱۹) رسما معرفی و رونمایی خواهد شد. احتمال می‌دهیم طی روزهای آینده تنها شاهد انتشار تریلر معرفی نسخه‌ی جدید سری Need for Speed باشیم و سپس الکترونیک آرتس در جریان شب افتتاحیه‌ی رویداد Gamescom 2019که هفته‌ی آینده و در تاریخ ۲۸ مرداد ( ۱۹ آگست۲۰۱۹) برگزار می‌شود، به معرفی کامل این بازی و رونمایی از گیم‌پلی آن بپردازد.

منبع متن: gamefa