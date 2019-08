شرکت سگا به‌تازگی فهرست بازی‌های خود را برای نمایشگاه گیمزکام مشخص کرد؛ سگا در کنار این اسامی اعلام کرده که می‌خواهد در این رویداد یک بازی بزرگ و AAA را معرفی کند. با این حال هنوز چیزی درباره بازی نمی‌دانیم و هیچ اطلاعاتی رسمی‌ای از آن منتشر نشده است.

در بخش زیر می‌توانید فهرست بازی‌های سگا در گیمزکام ۲۰۱۹ را ببینید:

یک بازی بزرگ معرفی نشده

Catherine: Full Body

Two Point Hospital

Sega Genesis Mini / Mega Drive Mini

سگا در اوایل سال ۲۰۱۹ به سرمایه‌گذاران خود اعلام کرده بود که می‌خواهد روی ساخت بازی‌های آنلاین برای کشورهای غربی تمرکز کند و برای همین ممکن است بازی معرفی نشده سگا یک اثر تماما آنلاین و چندنفره باشد. بر اساس اخباری که قبلا شنیده بودیم، احتمالا بازی معرفی نشده این شرکت Alien MMO باشد. در ماه ژانویه امسال اعلام شد که سگا قصد دارد یک بازی بزرگ چندنفره Alien را با کمک استودیو Cold Iron و FoxNext Games توسعه دهد.

نمایشگاه گیمزکام از ۲۰ آگوست تا ۲۴ آگوست در شهر کلن – واقع در آلمان – برگزار می‌شود. امسال شرکت‌های زیادی در رویداد حضور دارند؛ سونی اعلام کرده که امسال در گیمزکام شرکت خواهد کرد و قصد دارد تعدادی از بازی‌های خود مثل دث استرندینگ را به نمایش بگذارد. علاوه بر این، بیش از ۱۵ شرکت هم در افتتاجیه رویداد شرکت می‌کنند و بازی‌های خود را به نمایش می‌گذارند.

گیمزکام در کنار E3 و PAX یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعت بازی به شمار می‌رود و مخاطبان بسیار زیادی هم دارد. تنها در سال ۲۰۱۸ بیش از ۳۷۰ هزار نفر در این رویداد شرکت کردند.

