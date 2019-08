با وجود اینکه سازنده‌ی بازی No Man’s Sky یعنی استودیوی هلو گیمز (Hello Games) با مشکلات بسیاری در زمان عرضه‌ی این عنوان دست و پنجه نرم می‌کرد، اما طی یک سال گذشته موفق شده است آن را به یک بازی بهتر تبدیل کرده و نظر بسیاری از بازی‌بازان را جلب کرده است. اما هنوز قسمت […]

با وجود اینکه سازنده‌ی بازی No Man’s Sky یعنی استودیوی هلو گیمز (Hello Games) با مشکلات بسیاری در زمان عرضه‌ی این عنوان دست و پنجه نرم می‌کرد، اما طی یک سال گذشته موفق شده است آن را به یک بازی بهتر تبدیل کرده و نظر بسیاری از بازی‌بازان را جلب کرده است. اما هنوز قسمت عمده‌ای از آن‌ها که دارای کنسول نینتندو سوییچ هستند موفق به تجربه‌ آن نشده‌اند.

زمان زیادی برای عرضه‌ی بسته‌ی گسترش دهنده جدید No Man’s Sky که از قضا به عنوان بزرگترین آن‌ها نیز شناخته می‌شوند باقی نمانده است. اما این بازی هنوز برای دارندگان کنسول نینتندو سوییچ در دسترس قرار نگرفته است و مشخص نیست که آیا استودیوی سازنده قرار است بسته‌ی No Man’s Sky Beyond را نیز در دسترس این دسته از بازی‌بازان قرار دهد. اخیرا اما موسس استودیوی هلو گیمز، آقای شان موری (Sean Murray) طی مصاحبه‌ای از علاقه‌ی خود و استودیوی سازنده برای عرضه‌ی این بازی برروی نینتندو سوییچ سخن گفته است.

انجام دادن این کار برای ما کاری جالب توجه هست. ما در حال حاضر مشغول انجام دادن کارهایی هستیم که در برنامه‌ی کاری این استودیو وجود دارد. با این وجود تلاش کرده‌ایم تا یک بازی بهینه را در دسترس کاربران کنسول پی‌اس‌وی‌آر قرار دهیم.

با وجود اینکه موسس استودیوی سازنده‌ No Man’s Sky انتشار آن را برای کنسول نینتندو سوییچ تایید نکرده است، اما احتمال زیادی وجود دارد که این استودیوی پس از عرضه‌ی Beyond به سراغ این نسخه از بازی برود.

بازی No Man’s Sky هم‌اکنون برای کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است. بسته‌ی گسترش دهنده Beyond نیز قرار است دو روز دیگر یعنی در تاریخ ۲۳ مرداد ماه (۱۴ آگوست) منتشر شود.

منبع متن: gamefa