اخیرا استودیوی بازی‌سازی تری‌آرک (Treyarch) حالت جدید Pandemic را به بخش Blackout بازی Call of Duty: Black Ops 4 اضافه کرده است. با اینکه بازی‌بازان زیادی از Pandemic لذت برده‌اند، ولی این بخش با مشکلاتی نیز همراه بوده است. حال استودیوی بازی‌سازی تری‌آرک با انتشار بهینه‌سازی که به تازگی عرضه گردیده، سعی داشته تا این مشکلات را رفع نماید.

زمان زیادی از حالت جدید Pandemic که به بخش Blackout بازی Call of Duty: Black Ops 4 اضافه شده است نمی‌گذرد. در این حالت، ۸۰ بازی‌باز در نقشه‌ی بزرگی قرار گرفته و باید برای زنده ماندن دست و پنجه بزنند؛ زیرا این نقشه، مملوء از زامبی‌های خون‌خواری است که برای خوردن گوشت شما لحظه‌ای صبر نخواهند کرد.

با اینکه حالت Pandemic از هیجان و ترس خاصی برخوردار است، ولی برخی از کاربران، این حالت را آسان دانسته و اعتقاد دارند که Pandemic می‌تواند با چالش بیش‌تری همراه باشد. خوش‌بختانه استودیوی بازی‌سازی تری‌آرک این انتقادات را شنیده و تمام تلاش خود را کرده است تا با انتشار یک به‌روزرسانی، چنین مشکلاتی را رفع نماید. در این‌ به‌روزرسانی سعی شده تا به مردگان امکانات و قدرت‌بیشتری داده شود تا آن‌ها به راحتی از بین نروند و بتوانند تا مبارزه‎‌ی بهتری را علیه زنده‌ها از خود نشان دهند.

جزئیات به‌روزرسانی حالت Pandemic که برروی پلی‌استیشن ۴ اعمال شده به شرح زیر است:

از این پس زامبی‌ها به جای ۱۵ ثانیه، پس از ۱۰ ثانیه دوباره به‌وجود می‌آیند.

احتمال اینکه زامبی‌ها خارج از محدوده‌ی بازی به‌وجود آیند، کمتر شده است.

اکنون زامبی‌ها از قدرت تهاجمی بیش‌تری بهره می‌برند.

زامبی‌ها دیگر از دور نمی‌توانند تا در ها را نابود کنند.

تمام تیم‌هایی که از حمله‌ی دسته‌های عظیمی از زامبی‌ها زنده بمانند، از پیام موفقیت در صفحه‌ی خود بهره می‌برند.

بهبود یافتن صدای زامبی‌ها و رفع مشکلات بخش صداگذاری در Pandemic.

اضافه شدن دو سلاح Vapr-XKG و Swordfish به این بخش. این دو سلاح در اکس‌باکس وان نیز موجود است.

بهبود یافتن و پایداری در عمکرد بازی و رفع برخی از مشکلات و باگ‌های گزارش شده.

بازی Call of Duty: Black Ops 4 هم‌اکنون برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و همچنین پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. در ضمن شما می‌توانید تحلیل فنی و بررسی عملکرد بازی Call of Duty: Black Ops 4 را نیز از طریق پست تحلیل فنی ۲۶# | تحلیل فنی و بررسی عملکرد بازی Call of ،Duty: Black Ops 4 مطالعه نمایید. همچنین شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیش‌تر در مورد این بازی به پست ندای وظیفه تیمی | نقد و بررسی Call of Duty: Black Ops 4، مراجعه کنید.

منبع متن: gamefa