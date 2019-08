نقد و بررسی بازی Monster Boy and the Cursed Kingdom

"به قلم پرهام آقاخانی"

نقد این بازی براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

احتمالا خیلی از شما با سری Wonder Boy آشنایی ندارید. این سری که با نام Monster World نیز شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از عناوین پلتفرمر دو بعدی هستند که در گذشته به طور انحصاری برای کنسول‌های Sega Master System و Sega Genesis عرضه می‌شدند. اما بعد از عرضه شدن Monster World IV در سال 1994، این سری به ناگهان در خاموشی فرو رفت تا بالاخره در سال 2016 و توسط بازی Wonder Boy Returns که بازسازی‌ای از اولین نسخه‌ی سری بود، دوباره احیا شده و شاهد عرضه عناوین بیشتری از آن باشیم. اکنون نیز با Monster Boy سروکار داریم؛ عنوانی که برخلاف بازسازی‌های پیشین، ادامه‌ای بر وقایع سری محسوب می‌شود و آن قدر خوش ساخت است که استاندارد جدیدی برای عناوین مدرن این سری تعریف کرده است.

سری Wonder Boy هیچ وقت به دنبال یک داستان گویی غنی نبوده است و کلیت داستان آن‌ها به نبرد بین خیر و شر خلاصه می‌شود. در نتیجه اگر انتظار داستانی به شدت درگیر کننده را دارید، باید بگوییم که حسابی راه را اشتباه آمده‌اید و به جز یک سری از اشاره‌های جذاب برای طرفداران این سری، چیز زیادی در این عنوان نخواهید یافت. ولی در عوض، این سری همواره موفق بوده تا یک گیم پلی جالب را برای مخاطبانش تدارک ببیند و نه تنها این بازی نیز از این قاعده مستثنی نیست، بلکه حتی به قدری در این زمینه خوب ظاهر شده که یکی از بهترین تجربه‌های ژانر Metroidvania در چند سال اخیر را ارائه می‌دهد.

اگر قبلا به انجام نسخه‌های پیشین سری Wonder Boy پرداخته باشید یا عناوین مشابهی را تجربه کرده باشید، در این صورت به خوبی با نوع گیم پلی این عنوان نیز آشنایی دارید. اما ویژگی منحصر به فرد این بازی، این است که با پیشروی در آن، می‌توانید به آزاد سازی فرم‌های حیوانی مختلفی برای کارکتر اصلی بپردازید که هر کدام از آن‌ها از توانایی‌هایی منحصر به فرد و برای شرایطی خاص بهره می‌برند. مثلا با فرم شیر می‌توان به سرعت در محیط‌ها جابجا شد و یا با استفاده از فرم مار، می‌توان وارد یک سری حفره‌های کوچک شد تا به مناطق مخفی دسترسی پیدا کرد. چنین موردی در کنار طراحی بسیار خوب مراحل و سازگاری بالای آن‌ها با توانایی‌های هرکدام از این فرم‌ها، باعث شده تا گیم پلی بازی به شدت سریع و لذت بخش باشد.

برخلاف چیزی که ممکن است فکر کنید، طراحی مراحل در این عنوان به آن صورت متداول در بازی‌های این ژانر، خیلی شاخه شاخه و پیچیده نشده است و حتی خبری از ازدیاد ماموریت‌های ثانویه هم نیست. امکان ندارد که به ناگهان، حسابی از مسیر اصلی منحرف شوید، به یک بن بست بربخورید و مجبور به Backtrackهای بسیار طولانی برای برگشتن به مسیر اصلی بشوید؛ چون که بازی خودش همواره در حال سوق دادن شما به سمت مسیر اصلی پیشروی در بازی است و حتی یک سری تجهیزات مورد نیاز برای این مهم را هم مستقیما جلوی راهتان می‌گذارد تا هم برای یافتنشان به دردسر نیفتید و هم تاخیر چندانی در سیر پیشروی‌تان به وجود نیاید. حتی به جز دو یا سه مورد، هیچ ماموریت ثانویه‌ای هم در بازی وجود ندارد و انجام دادن آن‌ها هم کاملا اختیاری است. همین موارد نه تنها باعث شده‌اند که این بازی یکی از بهترین نمونه‌ها برای تازه واردین به سبک مترویدوانیا به شمار برود، بلکه همچنین کاری کرده‌اند که بازیکن بیشتر از تجربه‌ی بازی لذت ببرد.

با این حال، این موضوع نباید باعث شود که فکر کنید بازی چالش برانگیز نیست و آن روح خاص بازی‌های این ژانر را ندارد. درست است که خود بازی، تجهیزات لازم برای پیشروی را در اختیارتان قرار می‌دهد، اما اگر می‌خواهید که به دردسر نیفتید و راحت‌تر آن را به پایان برسانید، باید به خرید و ارتقای تجهیزات جدید بپردازید. بیشتر از 30 نوع تجهیزات مختلف در این عنوان قابل جمع آوری یا خرید هستند که هر کدام از آن‌ها، توانایی‌های مختلفی را به کارکتر اصلی اعطا می‌کنند. مثلا کفش‌های یخی باعث جامد شدن آب و مواد مذاب با راه رفتن روی آن‌ها می‌شوند یا حلقه‌ی Prince میزانی از ضربه‌ی وارد شده را به دشمنان برمی‌گرداند. علاوه بر این، با جمع آوری یک سری جواهرهای خاص در قسمت‌های مخفی مراحل نیز می‌توانید توانایی‌های ثانویه‌ی قدرتمندتری همچون مصونیت نسبت به مسموم شدن یا شلیک Projectileها را بدست آورید. در نتیجه، بازی شما را در تمام مدت گیم پلی، مجبور به تغییر و ارتقای مداوم تجهیزات می‌کند و این موضوع نه تنها باعث شده تا مثل سایر بازی‌های این سبک، تجهیزات قدیمی بی استفاده نشوند، بلکه مستقیما خود بازیکن را مجبور می‌کند که با انتخاب موارد درست، به راحتی از پس چالش‌های جدیدتر بربیاید یا در برابر دشمنان قدرتمندتر و باس‌های بازی، شانس پیروزی بیشتری داشته باشد.

درست بر خلاف بسیاری از بازی‌های مشابه، Monster Boy از منطق همیشگی "آن قدر به باس ضربه بزن تا بمیرد" استفاده نمی‌کند و بازیکن را مجبور می‌کند که از توانایی‌های فرم‌های مختلف کارکتر اصلی برای یافتن نقطه ضعف باس‌ها و روش نابود کردن آن‌ها، بهره ببرد یا این که با انتخاب درست تجهیزات، کمی کار را برای خودش ساده‌تر کند. در نتیجه، این که جریان یک باس فایت چقدر می‌تواند سخت و یا طولانی شود، به سرعت تحلیل بازیکن در بررسی محیط مبارزه و فهمیدن الگوی حمله‌ی خاص هر باس، و همچنین تجهیزات انتخابی‌اش بستگی دارد. به عنوان مثال، یک مبارزه‌ی خاص می‌تواند به خاطر رخ دادن در یک محیط آتشفشانی بسیار سخت شود؛ ولی با Equip کردن تمام تجهیزات یخی، می‌توان کاملا جلوی دریافت ضربه از حملات آتش محور باس را گرفت.

جای دیگری هم که گیم پلی بازی در آن می‌درخشد، معماها هستند. در اوایل شروع بازی، تمامی معماها بسیار ساده جلوه می‌کنند و تنها به انتقال یک آیتم از نقطه‌ی A به B خلاصه می‌شوند. اما در ادامه و به مرور زمان، به معماهایی برخورد خواهید کرد که جواب آن‌ها به سبک عناوین قدیمی، در قسمتی دیگر از بازی قرار دارد و برای حل آن‌ها می‌بایست به یادداشت برداری و یا حفظ راه حل‌ها بپردازید، یا این که با معماهایی فیزیک محور یا مبتنی بر قوانین بازتاب نور مواجه خواهید شد که توان شما در زمینه‌ی پلتفرمینگ و انجام محاسبات درست را می‌سنجند. حتی برای حل یکی از معماهای بازی که به یک باس فایت اصلی منتهی می‌شود، باید از یک روش به شدت غیر قابل پیش بینی استفاده کنید که بعد از یافتن آن، مطمئنا نبوغ سازندگان را در طراحی چنین معمایی تحسین خواهید کرد. اما حیف که با این حال، یک سری از مسائل باعث شده تا کیفیت کلی گیم پلی در سطح والایی نباشد.

اولین مورد این است که تمامی تلاش‌های سازندگان برای متنوع کردن گیم پلی، خوب جواب نداده است و در برخی مواقع، تجربه‌ی بازی می‌تواند حسابی خسته کننده شود. به عنوان مثال، می‌توان به ماموریت مخفی کاری‌ای که در اواسط بازی به بازیکن داده می‌شود اشاره کرد که در طول آن، دیده شدن توسط دشمنان باعث فرستاده شدن بازیکن به آخرین چک پوینت می‌شود و می‌تواند حسابی برای بازیکن و مخصوصا قشر کم تجربه‌تر، سردرد ایجاد کند. همچنین برخی از ماموریت‌های اصلی و چالش‌ها نیز ذاتی مچ گیرانه و مبتنی بر آزمون و خطا دارند و برای اتمام آن‌ها، حتما باید به اجبار چندین بار شکست خورده و یا بازی را ببازید تا بتوانید آن‌ها را به اتمام برسانید؛ مسئله‌ای که قاعدتا باب میل همه نخواهد بود و موجبات آزار عده‌ی بسیاری را فراهم خواهد آورد.

مورد دوم، نیاز به Grind برای به پایان رساندن بازی است که چندان جالب از آب در نیامده است. در طول بازی، می‌توانید با انجام یک سری از معماها، قطعات شکسته‌ی تجهیزاتی قدرتمند را دریافت کنید که دو مورد از آن‌ها (شمشیر و زره) را برای نبرد نهایی نیاز خواهید داشت. خوشبختانه و با رسیدن به سیاهچال نهایی، خود بازی مکان تقریبی این قطعات را به شما نشان می‌دهد تا برای یافتن آن‌ها به دردسر نیفتید؛ ولی مسئله اینجاست که در عوض مجبور می‌شوید تا برای ساخت آن‌ها، میزان زیادی از واحد پولی (1000 سکه به ازای هر کدام از آن‌ها) را خرج کنید و جمع کردن این میزان از پول، مخصوصا در شرایطی که تمام دارایی‌تان را برای خرید سایر تجهیزات هدر داده باشید و ندانید که چگونه می‌توانید راحت به فارم کردن سکه بپردازید، به کار خیلی وقت گیری تبدیل می‌شود.

در نهایت، باور کنید که واقعا نمی‌شود درست و حسابی به وصف کیفیت ارائه‌ی بازی پرداخت؛ چون بازی در این زمینه به شدت خیره کننده ظاهر شده است و حتی سخت گیرترین افراد هم نمی‌توانند ایراد چندانی به آن وارد کنند. نه تنها تمامی اسپرایت‌ها و محیط‌های بازی به صورت دستی طراحی شده‌اند و انیمیشن‌ها به شدت روان هستند، بلکه درست همانطور که در تصاویر نیز می‌توانید ببینید، حتی محیط‌ها نیز از نظر رنگ بندی به شدت زیبا و رنگارنگ هستند. به همین خاطر، بازی از نظر گرافیکی تقریبا شبیه به یک کارتون متحرک شده و تقریبا تمامی رقیبان سرسختش از این منظر را با اختلاف فراوان پشت سر می‌گذارد.

از سویی دیگر هم با بخش صوتی بازی سروکار داریم و وضعیت این بخش حتی بهتر از گرافیک بازی است! موسیقی‌های بازی توسط تعدادی از بهترین موسیقیدان‌های کشور ژاپن نظیر Yuzo Koshiro (سری Streets of Rage) و Motoi Sakuraba (سری‌های Tales و Dark Souls) و Michiru Yamane (سمفونی شب و Bloodstained) تنظیم شده‌اند و در مواردی، نسخه‌هایی ارتقا یافته از موسیقی‌های پیشین این سری هستند. در نتیجه، این عنوان از نظر صوتی به عنوانی به شدت گوش نواز و ماندگار تبدیل شده است. از همه بهتر هم این است که هارمونی بسیار خوبی بین فضا سازی و موسیقی‌های این عنوان وجود دارد و به عنوان مثال، بازی حتی در بخش‌های مربوط به گشت و گذار در عمارت ارواح، حال و هوایی کسلوانیایی‌تر از عناوین مشابهی مثل Bloodstained دارد. شاید تنها مشکل بخش موسیقی این باشد که در اقدامی ظالمانه، فعلا امکان خرید آلبوم موسیقی این عنوان به دلیل مشکلات لایسنسینگ وجود ندارد.

بازبینی تصویری:

ویدئوی Opening بازی کاملا حس و حال ویدئوهای آغازین کارتون‌های قدیمی را دارد و حتی می‌توانید نسخه‌ی ژاپنی آن را هم در تنظیمات بازی فعال کنید.

اگر این شخصیت‌ها را می‌شناسید، تبریک می‌گوییم! شما یکی از طرفداران سرسخت این فرنچایز هستید!

زیاد پیش می‌آید که در جریان بازی، به معماهای کلاسیک برخورد کنید و برای حل آن‌ها، مجبور به یافتن جواب در نقطه‌ای دیگر از مرحله شوید.

چالش‌های مربوط به قسمت آتشفشانی نقشه، از جمله مواردی هستند که شما را به صورت ناگهانی، به انجام واکنش‌های سریع وادار می‌کنند.

بعضی اوقات، رنگ بندی محیط باعث مخفی شدن نسبی پلتفرم‌های قابل عبور و موانع می‌شود.

فنون مختلف با استفاده از این تابلوها به بازیکن آموزش داده می‌شود و خبری از متوقف شدن پی در پی گیم پلی نیست.

نکات مثبت:

پورت عالی و تقریبا بدون مشکل نسخه‌ی PC

ادای دین‌های فوق العاده به نسخه‌های پیشین سری

گیم پلی به شدت جذاب و پر تنوع

طراحی بسیار خوب مراحل و باس فایت‌ها

گرافیک به شدت زیبا و چشم نواز

موسیقی‌های عالی و هماهنگی بالای آن‌ها با طراحی محیط

قابل دسترسی بودن حتی برای تازه واردان به سبک مترویدوانیا

نکات منفی:

برخی مشکلات کوچک فنی

نیاز به واکنش‌های صدم ثانیه‌ای در برخی چالش‌ها

نیاز به Grind برای به پایان رساندن بازی

سخن آخر: Monster Boy and the Cursed Kingdom بازی بی نقصی نیست و قسمت‌های خاصی از آن می‌توانستند بسیار بهتر باشند، ولی هیچ کس نمی‌تواند منکر ارزش‌های تولید بالای آن، و این که چقدر استادانه ساخته شده است، بشود. طرفداران سری Wonder Boy خیلی راحت می‌توانند با این بازی ارتباط برقرار کرده و یک دنباله‌ی به شدت ارتقا یافته، ولی وفادار به آن عناوین را تجربه کنند، و تازه واردان به فرنچایز نیز می‌توانند از انجام یکی از بهترین و جذاب‌ترین عناوین مترویدوانیای عرضه شده در چند سال اخیر، لذت ببرند.

منبع متن: pardisgame