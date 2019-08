استودیو Psyonix به صورت رسمی اعلام کرد که لوت‌باکس‌های پولی Rocket League به‌زودی از بازی حذف می‌شوند و بعد از آن بازی‌کنان دقیقا می‌دانند که پول‌شان را برای چه چیزی خرج کرده‌اند. سازنده این حرکت را در دنباله تغییر مشابهی می‌بیند که ابتدا در بازی فورت‌نایت اتفاق افتاد.

استودیو Psyonix درباره این موضوع گفت: «ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بهترین تجربه ممکن را برای تمام بازی‌کننده‌های جهان به وجود بیاوریم.»

هنوز نمی‌دانیم که این تغییرات دقیقا در چه زمانی اجرایی می‌شوند؛ با این حال بازی‌کننده‌ها بعد از راه‌اندازی سیستم جدید همچنان می‌توانند ماشین‌های اضافی، آیتم‌های E-sports و راکت پس پرمیوم را خریداری کنند.

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، شرکت اپیک در ماه می استودیو Psyonix را به‌صورت خریداری کرد؛ آن‌ها در ژانویه امسال تمامی لوت‌باکس‌های فورت‌نایت را حذف کردند و دیگر خبری از آیتم‌های تصادفی و رندوم نخواهد بود. در آن زمان یکی از خانواده‌های آمریکایی به علت ناعادلانه بودن سیستم لوت‌باکس‌ها و فریبنده بودن آن‌ها، از اپیک گیمز شکایت کرد. با وجود محبوبیت لوت‌باکس‌ها در بازی‌های آنلاین، این سیستم توسط بسیاری از افراد و مقامات مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. عده‌ای هم به دنبال تصویب قانونی هستند که خرید لوت‌باکس‌‌ها را برای کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع کند.

گفتنی است که بحث لوت‌باکس‌ها تنها به آمریکا محدود نمی‌‌شود؛ در ماه می امسال، نینتندو اعلام کرد که دوتا از بازی‌ها خود را از بلژیک بیرون می‌کشد چرا که قوانین کشور لوت‌باکس‌ها را نوعی قمار می‌داند.

