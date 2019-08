شمارش معکوس Electronic Arts برای معرفی Need for Speed 2019 آغاز شد

شرکت Electronic Arts برای معرفی قسمت بعدی سری بازی محبوب Need for Speed آماده می‌شود. ناشر به تازگی یک شمارش معکوس را در صفحه رسمی این بازی ایجاد کرده که در تاریخ 14 اوت به پایان می‌رسد. با اطمینان می‌توان گفت Need for Speed 2019 در تاریخ اشاره شده توسط EA معرفی خواهد شد.

این شمارش معکوس به طور دقیق در ساعت 16:30 عصر روز چهارشنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ به پایان خواهد رسید. متاسفانه در بررسی کدهای این وبسایت نیز هیچ اطلاعاتی از NFS بعدی بدست نیامده است.

بر اساس آنچه که تاکنون شنیده‌ایم، Need for Speed بعدی نیز توسط استودیو Ghost Games ساخته می‌شود. Electronic Arts تایید کرده است که این عنوان مسابقه‌ای را در سال 2019 عرضه خواهد کرد.

اخیرا شایعه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه Need for Speed 2019 با عنوان Need for Speed Heat شناخته خواهد شد. باید دید که آیا Need for Speed 2019 ارزش انتظار طرفداران را خواهد داشت یا خیر. عناوین گذشته این سری مانند آخرین نسخه یعنی Need for Speed Payback نتوانستند انتظار طرفداران را برآورده کنند.

