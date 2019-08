فروش Borderlands 2 به ۲۲ میلیون نسخه رسید

ظاهرا معرفی Borderlands 3 به فروش قسمت‌های قبلی مجموعه هم کمک کرده و حالا هر چقدر که به عرضه بازی نزدیک می‌شویم، افراد بیش‌تری سراغ شماره اول و دوم می‌روند و آن‌ها را تجربه می‌کنند. بر این اساس یکی دو روز قبل مطلع شدیم که فروش Borderlands 2 به ۲۲ میلیون نسخه رسیده است.

پیش از این در ماه می اعلام شده بود که بازی توانسته ۲۰ میلیون نسخه از زمان انتشار خود بفروشد. در مجموع کل سری بوردرلندز حدود ۴۸ میلیون نسخه به فروش رسانده است. در ماه می، مجموع فروش بازی بیش از ۴۳ میلیون نسخه بود. بنابراین، علت فروش چند میلیون نسخه‌ای بازی در این ماه‌ها را می‌توان به‌خاطر معرفی و عرضه نزدیک قسمت سوم دانست.

علاوه بر این، مدتی قبل یک بسته‌الحاقی رایگان برای بوردرلندز ۲ هم منتشر شد که طبق گفته سازندگان، داستان آن به قسمت سوم ارتباط دارد و می‌تواند مقدمه ورود بازی‌کننده‌‌ها به اثر بعدی باشد.

استراوس زلنیک، مدیرعامل شرکت تیک‌تو، درباره موفقیت‌‌های اخیر بازی گفت: «افزایش فروش بازی بازتابنده این حقیقت است که اثر بوردرلندز، حتی با وجود گذشت هشت سال از آخرین قسمت آن، حالا قوی‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. فکر می‌کنم نسل جدیدی از مشتریان هستند که برای بوردرلندز اشتیاق بسیار زیادی دارند و حالا که داریم به انتشار قسمت سوم در ماه سپتامبر نزدیک می‌شویم، این نشانه بسیار خوبی است.»

منبع متن: digikala