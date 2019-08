اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls Remastered – بخش یازدهم

یکی دو بار اولی که خودتان بازی های استاد میازاکی را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر از آن دفعاتی است که باید به راهنماهای این عناوین مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و […]

یکی دو بار اولی که خودتان بازی های استاد میازاکی را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر از آن دفعاتی است که باید به راهنماهای این عناوین مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و بسیاری “آهان!!” های دیگر که به شما می گویند هنوز در نیمی از عمق دنیای بازی هم فرو نرفته اید. به واقع بدون راهنما و گشت و گذار در اینترنت تقریبا محال است که بتوانید سری سولز و بلادبورن را صد در صد کنید و کل رمز و رازهای آن را بفهمید. به همین دلیل هم نیاز خیلی زیادی در این بازی ها به یک راهنمای جامع حس می شود. کاربران خارجی که در این مورد راحتند و صدها راهنمای بی نظیر به زبان مادری در اختیارشان است ولی بازیبازان کشورمان مخصوصا کسانی که با این سری بیگانه هستند و یا زبان انگلیسی مناسبی ندارند اگر بخواهند این بازی ها را کاملا به اتمام برسانند به مشکل خواهند خورد. افرادی نیز که در این بازی ها حرفه ای هستند هم بالاخره نیاز دارند تا به راهنما مراجعه کنند تا تمام رازهای بازی را بفهمند و خیلی از ما وقتی به راهنماهای خارجی مراجعه کرده ایم تازه دریافته ایم کلی از موارد بازی بوده که نمی دانسته ایم و شخصیت ها و پایان مخفی و … برای خودشان داستان و خطی مخصوص دارند.

به همین دلیل هم چه برای بازیبازان حرفه ای سری سولز چه برای مبتدی ها که می خواهند اولین بار به استقبال این سری بروند، وجود یک راهنمای فارسی که به راحتی آن ها را در بازی پیش ببرد و تمامی رازهای بازی را برای آنها باز کند می تواند خیلی مفید باشد. بازی های هیدتا میازاکی واقعا شگفت انگیز هستند هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز منجر به عواقبی جذاب یا از بین رفتن شانس اتمام خط داستانی یک شخصیت و … خواهد شد. بازی های میازاکی فارغ از این که نامشان Demon’s Souls است یا Dark souls و یا Bloodborne همگی دنیایی خیلی خیلی پیچیده تر از چیزی که به نظر می رسد دارند و پیچیدگی مراحل بازی حتی نصف آن پیچیدگی کلی و رمز و رازهایی که در پس تمامی بخش های دنیای این بازی ها خوابیده و مخفی شده اند را نیز ندارند و در این بازی ها مهم بخش هایی نیست که می بینید بلکه مهم تر مواردی است که نمی بینید. رازهایی که وقتی آن ها را در می یابید تازه می فهمید که فقط و فقط یک نابغه می تواند چنین پیچ و تاب و عواقب و روابط شخصیت ها و … را در یک بازی بگنجاند آن هم با درصد خطای تقریبا صفر.

بعد از استقبال بسیار خوب از راهنمای جامع بازی Bloodborne و Dark Souls III و Resident Evil 7 تصمیم گرفتم تا با انجام یک نظر سنجی از شما عزیزان راهنمای بعدی را تعیین کنم و این اتفاق رخ داد و بازی بی نظیر Dark Souls Remastered توسط شما عزیزان برای راهنمای جامع بعدی تعیین گردید. انتخابی که برای من نیز بسیار عالی بود تا با توجه به شناخت و تسلط کاملی که بر عنوان Dark Souls دارم و آن را در نسل هشتم نیز بازی کرده ام در کنار ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه کنم. لازم به ذکر است که همان ظور که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده ام این مطالب از آن جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آن ها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Dark Souls Remastered برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است. قصد داریم تا این راهنما را که به دلیل انتخاب شما در نظرسنجی نگارش می گردد با فاصله زمانی کم و به صورت هفته ای دو قسمت برای شما قرار دهیم و انشالله به پایان برسانیم. در این راهنما هیچ هیچ سنگ و آیتم ارتقایی پنهان نمی ماند، هیچ منطقه مخفی پنهان نخواهد ماند و هیچ باس مخفی زنده نمی ماند، تمامی گنج های ارزشمند و سلاح ها و زره ها و شخصیت ها و… کشف می شوند و حتی در روند راهنما به دی ال سی بازی که در نسخه ریمسترد قرار دارد نیز خواهیم پرداخت. به کدام مسیر باید بروید؟ چطور باید بروید؟ کجا می توانید یک شمشیر بی نظیر پیدا کنید؟ اون چه موجودیه که مدام داره شما رو می کشه؟ اون باس لعنتی رو چطوری بکشم؟ حلقه های قدرتمند بازی کجا هستن؟ پاسخ های شما همگی اینجاست. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls Remastered که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود و انتخاب خود شما بوده است نیز به مانند راهنمای جامع Bloodborne و Dark Souls III و Resident Evil 7 مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. پیشنهاد می کنم با نخستین قسمت سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls Remastered با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

اکنون باید به ادامه بخش جنگلی که دو راه برای ورود داشت بپردازیم. قسمت قبلی کمی از این جنگل را از سمت ورودی دریاچه Darkroot Basin گشتیم. اما در این قسمت کار را از سمت دربی که با آیتم آهنگر باز کردیم آغاز می کنیم. از همان کنار پیرمرد آهنگر شروع می کنم که دقیقا بدانید چطور به آن درب رسیدیم. باید منطقه کنار آهنگر را ادامه دهید و کاملا مستقیم برویم به بخشی که جلوتر با چیزی مثل یک طلسم قفل بود و قبلا آن را دیده بودیم و کنار بونفایری است که پشت دیوار کاذب بود و آن را روشن کردیم. این بخش قفل را با آیتم Crest of Artorias باز کنید تا به آن سمت Darkroot Garden یا The Forest Hunter’s Woods برویم که جدید است.

در این بخش که وارد شدیم و در لابلای درختان تعدادی شخصیت های انسانی با لول های بالا وجود دارند که تا شما را ببینید حمله می کنند مگر این که عضو Forest Hunter Covenant باشید. اگر می خواهید با آنها بجنگید سعی کنید یکی یکی این کار را بکنید و خیلی خیلی آهسته حرکت کنید تا ناگهان چند تا با هم نیایند. حالا از جایی که از درب وارد این منطقه شدیم بچسبید به بخش سمت چپ این منطقه و مسیر را ادامه دهید تا به یک سازه ساختمان مانند برسید که پشتش یک پل است.

بروید روی پل پشت ساختمان و مسیر را از پله ها بروید پایین تا به بخش بیرونی برسید. در اینجا به چپ بپیچید و دیوار سمت چپ را دنبال کنید تا به یک صندوق برسید که از آن Stone Knight Set را بردارید. فعلا لازم نیست که بروید به درون این مسیر جنگل. برگردید به سازه ای که رفتیم روی پل پشت آن. حالا بروید داخل سازه و یک گربه سفید می بینید که روی لبه دیوار نشسته و Alvina نام دارد و می توانید از طریق او عضو کاوننت Forest Hunter Covenant شوید. اگر عضو شوید آن شخصیت های بیرون سازه که قبلا حمله می کردند دیگر کاری به شما ندارند مگر این که شما حمله کنید و به این شکل کاوننت هم شکسته می شود. اکنون وقتی از این سازه برگردید بیرون در کنار آن، می توانید شخصیت Shiva of the East و یک بادیگارد نینجا مانند که پشت او ایستاده است را ببینید. اگر بادیگارد را بکشید Dark Wood Grain Ring را می گیرید ولی دیگر Shiva of the East و بقیه شخصیت های درون جنگل دشمن شما می شوند. قبل از کشتن نینجا و اگر می خواهید او را بکشید ابتدا این نکات را در نظر بگیرید.

قبل از کشتن نینجا خوب است که با Shiva of the East صحبت کنید و تا آخر دیالوگ هایش بروید. چون در این حالت او بعدا در منطقه Blighttown و در بخش زیر آسانسوری که زیر آبشار کار می کرد می ایستد و به شما سلاح هایی ارزشمند و کمیاب می فروشد، البته اگر عضو Forest Hunter Covenant باشید. بهتر است اول در یک بار تمام آیتم های او را بخرید و سپس اگر خواستید نینجا را بکشید و Dark Wood Grain Ring را بگیرید.

اگر شما در فرم انسانی و بعد از خیانت به کاوننت Forest Hunter Covenant وارد منطقه The Forest Hunter’s Woods شوید، احتمال خیلی زیادی وجود دارد که اینجا مورد حمله دیگر بازیبازان از این کاوننت قرار بگیرید و در این منطقه قفل می شوید تا شما یا مهاجمین کشته شوند. پاک کردن گناهانتان نزد Oswald of Carim این احتمال را خیلی پایین می آورد ولی باز هم NPC های این منطقه کاملا با شما دشمن هستند تا وقتی دوباره عضو کاوننت شوید.

از بخش بیرون سازه ای که گربه در آن بود این منطقه را از لبه سمت چپ دور بزنید تا نهایتا به شخصیت Pharis برسید. اگر بخواهید او را بکشید وی خیلی سریع می تواند بین حالت شمشیر و سپر و استفاده از تیر و کمان قدرتمند سوییچ کند. اگر وی را بکشید Black Bow of Pharis, Pharis’ Hat و یک humanity و مقداری روح می گیرید. دوباره همین مسیر لبه چپ را ادامه دهید و نزدیک جایی که شخصیت Pharis را دیدیم، می توانید بپرید پایین که درون یک راه باریک و کوچک که از سمت چپ به stone bridge می رسد. اینجا را به خاطر داشته باشید که کمی بعد بر می گردیم. البته اگر کل دور این منطقه جنگلی The Forest Hunter’s Woods را گشته اید و از روی جسدی که در لبه آن سمت جنگل قرار دارد Eastern Set را برداشته اید پس دیگر کاری ندارید و می توانیم از همین بخش stone bridge یا پل سنگی ادامه دهیم.

می دانید که این پل سنگی دقیقا کجاست؟ بله می دانید اگر این راهنما را دنبال کرده باشید. این پل سنگی دقیقا در مسیری است که قسمت قبلی راهنما به جای ورود از سمت آهنگر، از سمت دریاچه Hydra وارد جنگل شدیم و به شما گفتم فعلا روی این پل نروید زیرا بعدا خواهیم رفت و به سمت بخش گرگ های وحشی می رود. اکنون همان بعدا است. در این بخش چندین دشمن سخت که گربه های وحشی و مخوفی هستند وجود دارند که حملات بدی دارند و مخصوصا وقتی غلت می زنند و به صورت گرد شده به سمت شما با سرعت زیاد می آیند واقعا اعصاب خرد کن است و بهتر است همیشه بین خودتان و آنها درختی چیزی قرار دهید تا به آنها بخورند. ۳ تا از این گربه ها را باید بکشید و بهتر است صبر داشته باشید و یکی یکی هر کدام را از بین ببرید.

سپس وقتی آنها را کشتید به آخر این منطقه در سمت راست بروید و از روی یک جسد آیتم را بردارید. سپس به سمت چپ بپیچید و جلوتر خودتان را در لبه یک منطقه جنگلی دیگر می بینید که در واقعا همان منطقه جنگلی است که قبلا پیدا کردیم و گفتم فعلا واردش نشوید (وقتی پل پشت ساختمانی که در آن گربه Alvina قرار داشت را دنبال کردیم به ان رسیده بودیم). اگر به سمت راستتان نگاه کنید یک نور عجیب درون بخشی مه گرفته می بینید. ولی فعلا به سمت چپ بروید تا به بخشی برسید که در آن پر است از مردمان قارچی شکل!! این قارچ های کوچک تر کاری به شما ندارند مگر به آنها حمله کنید که در این صورت می دوند و فرار می کنند ولی در اصل می روند به بابا ننه شان بگویند و بزرگترشان را بیاورند تا آنها حسابتان را برسند و واقعا هم این قارچ های بزرگ و والدین، ضربات خیلی قوی و مرگباری دارند.

وقتی جلوتر بروید به یک صندوق در یک بخش آب گرفته می رسید که چند قارچ بزرگ دورش هستند و نگهبانی می دهند. اینها خیلی قوی هستند ولی بسیار هم کند هستند و اگر مقداری صبر داشته باشید راحت می توانید تک تکشان را بکشید. خیلی مراقب کمبوی دو ضربه ای این قارچ های بزرگ باشید. اینها بعد از مرگ Gold Pine Resin می اندازند. وقتی همه را کشتید از درون صندوق Enchanted Ember را بردارید که خیلی آیتم خوبی است و باید آن را به شخصیت Rickert of Vinheim در New Londo Ruins بدهید تا سلاحتان را جادویی و Enchanted کنید.

برگردید عقب و به جایی که یک نور در بخشی مه گرفته دیدیم و این بار به سمت آن بروید. مسیر را دنبال کنید و از یک بخشی باید پایین بروید تا نهایتا به یک پل برسید. وقتی جلوتر روی پل بروید می بینید که این نور از یک درب بزرگ ساطع می شود. آن را باز کنید و وارد یک منطقه بزرگ می شوید که در وسط آن یک سنگ قبر خیلی بزرگ قرار دارد (خیلی تابلو است که این جا منطقه باس است نه؟!!!). اینجا آرامگاه ابدی Artorias the Abysswalker است که خودش را فدا کرده است تا از گسترش Abyss به Oolacile جلوگیری کرده و Princess Dusk را نجات داده است.

Artorias the Abysswalker به عقیده من یکی از بهترین و جذاب ترین شخصیت های دنیای بازی هاست که یکی از غمگین ترین سرگذشت ها در دنیای بازی ها و یکی از بهترین طراحی های طاهری در تاریخ بازی ها را دارد و با این که حرفی از وی نمی شنویم و فقط به عنوان یک باس در بسته الحاقی این بازی با وی نبرد کردیم و گهگداری در موردش حرفی می خوانیم یا می شنویم، ولی یک شخصیت کامل است و به وضوح غم و سرنوشت نفرین شده اش را حتی در حرکاتش نیز می بینیم. وقتی جمله می کند انگار چیزی دارد او را به زور می کشد که حمله می کند و انگار یک جسد است که یکی داخلش رفته و کنترلش را گرفته است و این abyss است که تمام وجود او را گرفته است و وی با این کار خود را قربانی و نفرین کرد تا سرزمینش را نجات دهد. به شخصه بین تمامی شخصیت هایی که در این سری دیده ام Artorias را واقعا دوست دارم. بگذریم… فعلا وقت باس این منطقه است. اگر به سمت شمشیر عظیمی که جلوی قبر قرار دارد بروید باس فایت این منطقه فعال می شود و بهتر است قبل از این که باس فایت را شروع کنید تعدادی firebomb با خود داشته باشید.

باس فایت: Sif: The Great Grey Wolf

عجب گرگ خوشگلی است! نه؟ این گرگ زیبا، گرگ شوالیه آرتوریاس بوده است که هنوز هم از مزار و شمشیر صاحبش محافظت می کند. اگر تا اینجا با راهنما آمده باشید و به این باس رسیده باشید کار خیلی سختی برای شکست این باس نخواهید داشت. حتی اگر لولتان پایین باشد، اگر یک سپر خیلی عالی ارتقا یافته داشته باشید باز هم می توانید این باس را شکست دهید. با این که حملات این باس به خاطر سایز خودش و شمشیرش دامنه اثر بالایی دارد ولی به همان میزان هم قابل دفاع به راحتی است. همچنین استفاده از آیتم سلامتی هم در این نبرد راحت است زیرا خیلی از مواقع وقتی شما شروع به عقب رفتن می کنید یک مکانیک خودکار برای این باس وجود دارد که به عقب می جهد (مثل تمامی گربه سانان و سگ سانان) و فاصله اش با شما زیاد می شود و راحت می توانید در وقت مناسب آیتم سلامتی بخورید.

البته زدن ضربه به این باس به راحتی دفاع کردن از حملاتش نیست. ماندن در کنار او یا در زیر بدن او کار راحتی نیست چون مدام به این طرف و آن طرف می پرد. زمان صحیح را با دقت و تمرکز پیدا کنید و مثلا وقتی او می پرد بالا تا شما فرود بیاید و شما به زیر او می روید، سریعا با بهترین سلاحتان به صورت دو دستی شروع به ضربه زدن به او کنید قبل از این که بجهد و از زیرش خارج شوید. برای کلاس های جادوگر استفاده از اسپل Homing Soulmass در این نبرد بهترین است. پایرومنسر ها هم وقتی به زیر باس می روند بهتر است از قوی ترین اسپل های فاصله نزدیک خود برای ضربه زدن به باس استفاده کنند. با شکست این باس شما COVENANT OF ARTORIAS و SOUL OF SIF و ۳۰۰۰۰ روح دریافت می کنید.

ادامه راهنما

از اینجا به بعد تا آخر بازی شما آزاد هستید که به هر شکلی که می خواهید به مناطقی که در راهنما می گویم بروید یا نروید. البته خب از آنجایی که سعی می کنم بهترین ترتیب را برای شما بیان کنم بهتر است که باز هم با راهنما پیش بیایید و به من اعتماد کنید. ابتدا با دنیای Painted World of Ariamis شروع می کنیم که در این دنیا مقداری شخصییتان را قوی کنید تا برای چالش های بعدی آماده تر شوید. می دانید این دنیا کجا بود؟ یادتان است در آنور لوندو در یک ساختمان عظیم که پر از گاردهای سفید پوش بود و لوسترش را از بالا انداخته بودیم، قرار داشت که در انتهایش یک تابلوی عظیم بود که گفتم بعدا به ان می رویم. اکنون وقتش است و باید از همان تابلو به Painted World of Ariamis برویم. وقتی جلوی این تابلوی عظیم می روید، اگر Peculiar Doll را در کوله پشتیتان داشته باشید (که قبلا در راهنما طی بار دومی که به Northern Undead Asylum سفر کردیم آن را از یکی از زندان ها برداشتیم). می توانید با این تابلو تعامل کنید و با پخش یک کات سین به دنیای Painted World of Ariamis برده می شوید.

Painted World of Ariamis

آیتم هایی که در این دنیا وجود دارند:

Soul of a Proud Knight

Soul of a Proud Knight

Large Soul of a Proud Knight

Dragon Scale

Red Sign Soapstone

Soul of a Brave Warrior

Large Soul of a Proud Knight

Soul of a Proud Knight

Annex Key

Dark Ember

Mask of Velka

Velka’s Rapier

(Xanthous (Armour set

Soul of a Brave Warrior

Dried Finger

Large Soul of a Proud Knight

Bloodhsield

Soul of a Brave Warrior

(Painting Guardian (Armour set

Soul of a Proud Knight

Pyromancy: Acid Surge

Pyromancy: Fire Surge

Miracle: Vow of Silence

(Black Cleric (Armour set

Gold Coin

مجددا مسیر دقیق رفتن به این دنیا را می گویم. سفر کنید به بونفایر Darkmoon Tomb در Anor Londo و در بیرون اتاق از پله ها تا انتها بالا بروید و وارد سالن بزرگ پر از گارد سفید پوش شوید. در انتهای سالن یک تابلوی بزرگ است که می توانید با آن تعامل کنید (اگر Peculiar Doll را در کوله پشتیتان داشته باشید که قبلا در راهنما طی بار دومی که به Northern Undead Asylum سفر کردیم آن را از یکی از زندان ها برداشتیم) و با دیدن یک کات سین به این دنیا آورده می شوید.

وقتی کنترل شخصیت را به دست گرفتید مسیر مستقیم را بدوید و از پله ها بالا بروید و به یک بونفایر می رسید. فقط بدانید که وقتی این بونفایر را روشن کنید، دیگر نمی توانید از این دنیا از جایی که آمدید خارج شوید، بلکه باید تا انتهایش بروید.

بعد از روشن کردن یونفایر از چند ردیف پله بالا بروید و به سمت راست بپیچید. اینجا ۳ عدد Hollow بی ریخت مشعل به دست به شما حمله می کنند. یک درب چوبی بسته وجود دارد. در پایین پله هایی که اینجاست یک جسد آویزان می بینید که با تیر آن را بیاندازید تا بیافتد کنارتان و Humanity را بردارید. در بخش بیرون ساختمان از اولین ست پله ها بالا بروید و در بالای ست بعدی پله ها، یک Hollow Archer می بینید که در واقع به نوعی یک تله را برایتان فراهم دیده اند. زیرا یک تیرانداز دیگر و دو عدد شمشیر به دست هم در بالای پله ها انتظارتان را می کشند که البته روی هم نیز چیزی نیستند! از پله هایی که سمت چپتان است بالا بروید و دو دشمن دیگر را می بینید که بکشید و یکی دیگر هم در بالای مسیر وجود دارد که آن را نیز بکشید و Soul of a Proud Knight را بردارید. اما مراقب باشید که این کار دو عدد دشمن پرنده Crow Demon را فعال می کند که به هوا می پپرند و به شما حمله می کنند، البته این را هم بدانید که اگر خیلی نزدیک جسد شوید یا روی آن بروید آنها حمله می کنند و به برداشتن آیتم کاری ندارند.

اینها با این که ترسناک هستند ولی زیاد نگرانشان نباشید و راحت آنها را بکشید پایین و از پای در آورید. در این بالا که آیتم را برداشتید می توانید بپرید پایین روی یک بالکن زیرین که از روی آن Dried Finger را بردارید. داخل ساختمان هم یک دشمن دیگر است که بکشید. از پله ها بروید پایین و دو موش سفید رنگ Snow Rat را بکشید و Soul of a Brave Warrior را بردارید. از پله هایی که اینجاست بالا بروید تا به یک درب دیگر برسید. اینجا برای اولین بار با دشمنانی به نام Engorged Hollow برخورد می کنید که تومورهایی سمی از روی سرشان رشد کرده است. دو نوع هم دارند که یکی از دور به سمت شما اسپل آتشین می زند و دیگری مشعل به دست دنبالتان می آید و شما را می زند و هر دو هم می توانند سم از خود بیرون بریزند و یا تف کنند و یا اگر از نزدیک آنها را بکشید خیلی زود می توانند سریعا شما را سمی کنند. پس بهتر است که لااقل ضربه آخر را به آنها از دور بزنید و یا چه بهتر است که اصلا کلا اینها را از دور بکشید. معمولا هم برخوردتان با اینها در قالب هر دو نوع با هم است. بهتر است همیشه نوع نزدیک زن را از اسپل زننده دور کنید و او را بکشید و سپس به سراغ بعدی بروید.

وقتی در بالای پله ها Engorged Hollow را کشتید بروید روی پل که به سمت راست می رود و روی پل ممکن است متوجه یک تیرانداز در روبرو شوید ولی برای رفتن و کشتن او خیلی احتیاط کنید زیرا برای این که به او برسید باید بعد از پل بروید درون ساختمان و بپیچید به روی بالکن سمت راست که به او برسید، ولی این کار باعث می شود که یک Engorged Pyromancer و تا Engorged Torch Wielder و تا دو هم هالو که از دیوار بالا می آیند، به سمت شما حمله کنند و در واقع این تیرانداز نوعی تله است. بهتر است تیرانداز را از دور بکشید و بروید درون ساختمان و ابتدا پایرومنسر را بکشید و سپس بروید روی بالکن تیرانداز تا دو تای دیگر بیایند و سریع آنها را از پای در آورید و بعد هم که دو تا از دیوار بالا َآمدند آنها را بکشید. در سمت چپ درب می توانید یک جسد را ضربه بزنید و بیاندازید تا بعدا آیتمش را برداریم. از اینجا از پله هایی که درون خانه است بالا بروید و در آخرین اتاق از روی یک بخش شکسته بپرید تا در آن سمت Soul of a Brave Warrior را از روی جسدی که از پنجره آویزان است بردارید.

از نردبان پایین بروید و جلوتر یک دشمن را بکشید و مسیرتان را به سمت پایین دنبال کنید تا به یک اتاق برسید که در آن دو موش سفید هستند و یک صندوق که Painting Guardian Set را از آن بردارید. حالا برگردید و از نردبان بالا برگردید و به محض رسیدن به بالای نردبان به چپ بپیچید. از دو ورودی رد شوید ویک جسد را از یک بخش چوبی آویزان می بینید که از آن می توانید Egg Vermifuge را بردارید. بپرید پایین و از دربی که دقیقا زیر بخشی که از َآنجا پایین پریدید قرار دارد بیرون بروید و در سمت راستتان یک برج بزرگ می بینید. در سمت چپتان هم یک Large Soul of Proud Knight قرار دارد که یک دشمن هم به شما حمله می کند. حالا وارد برج شوید و شروع به بالا رفتن از پلکان مارپیچی درون برج کنید ولی تا دیدید که یک دشمن پرنده متوجه شما شد و به سمتتان آمد برگردید عقب و بروید بیرون و او را بکشانید آنجا و بکشید و به این ترتیب همه این پرنده ها را یک به یک از بین ببرید در طول مسیر بالا رفتن از برج. در بالاترین نقطه برج Red Sign Soapstone را بردارید. وقتی دارید بر می گردید پایین می توانید بپرید روی یک لبه پایینی و Soul of a Brave Warrior را بردارید. مسیر را برگردید پایین و از برج بروید بیرون از همان جایی که واردش شدید. در بیرون برج به سمت چپتان نگاه کنید و یک سری پله در بیرون برج می بینید که از آن ها پایین بروید.

در پایین پله ها شما یک پل شکسته در سمت چپتان می بینید که چند جسد و آیتم روی آن هستند و آخر پل هم یک آیتم عظیم که مشخص نیست اصلا چیست وجود دارد. مشکوک است نه؟ بله!!! وقتی بروید جلو می بینید که این آیتم عظیم در واقع اژدهای Undead Dragon است و شروع به ضربه زدن به شما و تعقیب شما اما فقط تا انتهای پل می کند، یعنی وقتی برگردید عقب به قبل از پل و نزدیک برج، دیگر به شما کاری ندارد و نمی رسد. این اژدها بسیار هم شبیه Undead Dragon در بخش Valley of Drakes است که بعدا به آن می رویم. در جلو و کنار برج کلی نقطه امن وجود دارد که می توانید از آنجا اژدها را بزنید و او هم حمله هایش به شما نمی رسد. از نزدیک هم می توانید بروید جلوی پای چپ او پشت یک بخش ستون مانند و بدون قفل کردن هدف به پای او ضربه بزنید ولی خب سخت تر است و او شروع به حمله سمی می کند که باید خط سلامتی مناسبی داشته باشید تا بتوانید بدون توجه به سریعا خالی شدن آن اژدها را بکشید. در کل می گویم بی خیال نزدیک او رفتن کنید و وقتی که بازی اجازه می دهد یک اژدها را از دور بدون دردسر بکشید به هدیه اش نه نگویید! وقتی اژدها را کشتید از روی اجساد پل Dragon Scale, Bloodshield و یک Large Soul of a Proud Knight را بردارید.

نکته ای برای زدن یک میانبر به آخر مرحله: بگذارید یک نکته خیلی باحال به شما بگویم که خیلی ها اصلا نمی دانند! این را بدانید که پاراگراف بعدی را اگر انجام دهید، بقیه این منطقه و آیتم هایش و .. را رد خواهید کرد و یک ضرب می رسید به باس این منطقه (خب مگه از اول کسی مجبورتون کرده بود که بیاید اینجا به این منطقه که حالا بدون برداشتن کلی آیتم هاش بخواید فرار کنید ازش!). پس اگر نمی خواهید این کار را بکنید این پاراگراف را بی خیال شوید و فقط آن را بخوانید ببینید می دانستید یا نه. البته من هم خودم این را از روی راهنماها بعدا فهمیدم و تازه خیلی ها هم شانسی فهمیده اند!

بعد از کشتن نیمه بالایی بدن Undead Dragon (یعنی بعد از شکست اژدها) بروید آخر پل و زیر را نگاه کنید و یک بخشی را در زیر می بینید که شاید ندانید چیست ولی در واقع تیمه پایینی بدن اژدها است! یک حمله پرشی از بالا روی آن انجام دهید. وقتی حمله به این بخش می خورد می بینید که این قسمت زیرین بلند می شود و می بینید که این جا در واقع نیمه پایینی بدن اژدهاست. وقتی پاهای او بلند می شوند شما می توانید مسیر را روی این بخش دنبال کنید و در انتها بپرید پایین روی لبه ای که به بخشی می رسد که به درب مه گرفته باس فایت این منطقه منتهی می شود و کلی از مرحله و آیتم هایش را رد کرده اید. می توانید بروید درون درب مه گرفته و به باس برسید و بعد هم از اینجا برخواهید گشت به آنور لوندو. اما این پاراگراف یک میانبر بود که کلی از این منطقه را رد کرد و آیتم هایش هم ماند. پس ادامه اصلی راهنما را از پاراگراف بعدی دنبال کنید که در واقع مسیر بعد از کشتن اژدها را با شما ادامه خواهیم داد.

ادامه اصلی راهنما بعد کشتن اژدها:

بعد از کشتن اژدها برگردید درون برج و این بار مسیر روبرو و مخالف بخشی که منجر به رسیدن به اژدها شد را دنبال کنید. پله ها را به سمت پایین برج دنبال نمایید تا نهایتا به یک درب آهنی بزرگ و یک بخش مه گرفته برسید (دستگیر باز کردن این درب را بعدا پیدا می کنیم). اگر از بخش مه گرفته وارد شوید، خواهید رسید به حیاط اصلی این منطقه که کلی دشمن عجیب می بینید که وسط حیاط دور یک مجسمه جمع شده اند. تا به حیاط رسیدید خیلی خیلی سریع بدون توجه به دشمنان وسط حیاط که دور مجسمه جمع شده اند و سپر و نیزه دارند و خیلی هم کند هستند، بدوید به سمت راست تا به یک درب چوبی برسید و ان را باز کنید که این همان درب چوبی ابتدای این منطقه است که قفل بود و اکنون از آن سمت بازش کردید و میانبری عالی به بونفایر اول این منطقه باز شد. در قسمت بعدی راهنما ادامه این منطقه را از حیاط تا رسیدن به پایان مرحله و باس فایت شرح خواهم داد. فعلا می توانید برگردید به بونفایر و استراحت کنید و اگر ارتقایی و.. دارید انجام دهید تا در قسمت بعد مسیر را ادامه دهیم.

منبع متن: gamefa