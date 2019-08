نقد و بررسی بازی KILL la KILL -IF

"به قلم پرهام آقاخانی"

نقد این بازی براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

چند سال پیش، وقتی از سازندگان Arc System Works سوال شد که خودشان دوست دارند بر روی چه عنوانی کار کنند، یکی از کارگردانان این استودیو جواب داد که به شدت دوست دارد بر روی عنوانی مرتبط با KILL la KILL کار بکند. چند ماه پیش بود که بالاخره این امر ظاهرا غیرممکن، ممکن شد و Arc System Works از عنوانی فایتینگ بر اساس سری KILL la KILL رونمایی کرد. در ابتدا همه چیز عالی بود؛ یکی از بهترین فایتر سازان در حال کار بر روی یکی از محبوب‌ترین انیمه / مانگاها بود و به نظر نمی‌رسید که هیچ چیزی بتواند مانع از عرضه شدن یک عنوان خارق العاده بشود. اما حیف که اشتباه فکر می‌کردیم...

از آن جایی که این بازی، اقتباسی از یک انیمه است، برای همین طبیعی است که انتظار حضور بخش داستانی را در آن داشته باشیم. مود داستانی در این عنوان، به دو بخش مختلف تقسیم شده و یک سناریوی "اگر این اتفاق می‌افتاد، چه می‌شد؟" را مطرح می‌کند؛ یعنی دو شخصیت اصلی سری به ترتیب در داستانی کاملا اورجینال قرار می‌گیرند و بازی داستان سری را از این منظر بررسی می‌کند که هر کدام از کارکترهای اصلی در شرایطی متفاوت، چه نقشی می‌توانستند داشته باشند. این ایده، واقعا خارق العاده است و به خاطر وفادار بودنش از لحاظ روایت، استایل گرافیکی و حتی نوع انیمیشن‌های استفاده شده در طول مود داستانی، مطمئنا می‌تواند باعث رضایت طرفداران این سری شود. اما مسئله اینجاست که برخلاف عناوینی مثل Dragon Ball FighterZ و Guilty Gear، در صورتی که اصلا طرفدار این سری نبوده و هیچ اطلاعی نسبت به انیمه‌ی این عنوان یا خط داستانی آن نداشته باشید، بازی اصلا نمی‌تواند نظر شما را به خودش جلب کند و حتی هیچ تلاشی نیز برای جذب کاربران جدید به این فرنچایز نمی‌کند. در نتیجه اگر با منبع الهام این بازی آشنایی نداشته باشید، تمام سکانس‌های بخش داستانی و انیمیشن‌ها بیشتر ناقص و شلخته به نظر خواهند آمد تا این که با دیدن آن‌ها لذت ببرید.

متاسفانه حتی از پتانسیل بخش‌های مختلف بازی نیز برای پوشش این ضعف استفاده نشده است. اگر عنوان Guilty Gear Xrd را انجام داده باشید، حتما می‌دانید که در آن بازی، یک بخش جداگانه و بسیار غنی برای توضیح داستان نسخه‌های پیشین، بیوگرافی کامل کارکترها و حتی پیشینه‌ی سازندگان سری تدارک دیده شده بود تا بتوانید خیلی سریع متوجه سیر وقایع سری شوید. اما در KILL la KILL -IF اصلا چنین اتفاقی نیفتاده است و بخش Glossary، تنها شامل اصطلاحات و خلاصه‌ای از اطلاعات شخصیت‌ها می‌شود و هیچ کمکی به فهم بهتر داستان نمی‌کند. بدبختانه حتی قبل از شروع بخش داستانی هم نمی‌توانید از همین اطلاعات ناقص برای درک کردن خط داستانی این عنوان کمک بگیرید؛ چون در طی یک عمل عجیب، تمام قسمت‌های بازی به جز بخش داستانی در همان ابتدا قفل هستند.

تقریبا هر چیزی که در بازی وجود دارد، پشت قفل‌ها قرار گرفته است: می‌خواهید دو نفره بازی کنید؟ باید بخش اول داستان را به اتمام برسانید! می‌خواهید یک مود جدید برای بازی کردن داشته باشید؟ پس بخش دهم داستان را به پایان برسانید! می‌خواهید کارکترهای قفل شده را باز کنید؟ پس هر دو سناریوی بخش داستانی را به اتمام برسانید! متاسفانه سازندگان این بازی در قفل کردن محتویات محصولشان، حسابی از آن سمت بام پرت شده‌اند و کار تا جایی پیش برده‌اند که حتی بخش آموزشی و آنلاین بازی نیز در همان ابتدای کار قفل است! درست است که بخش داستانی بازی، کوتاه است و خیلی راحت می‌توان اکثریت آن را با Skip کردن سکانس‌های سینمایی رد کرد، ولی باز هم منطق خاصی در انجام چنین عملی دیده نمی‌شود؛ مخصوصا وقتی چنین تصمیمی باعث شده تا کم بودن محتویات بازی بیشتر به چشم بیاید.

بله، درست خواندید. متاسفانه تعداد مودها و کارکترهای بازی به شدت کم است و با هر منطقی هم که بخواهیم از بازی دفاع کنیم، می‌بینیم هیچ کاری نمی‌توان به پیش برد. اگر هم اکنون به خرید این بازی اقدام کنید، چیزی جز 8 مبارز قابل بازی (که دوتای آن‌ها از همان ابتدا در دسترس نیستند) و 6 زمین مبارزه در اختیارتان قرار نمی‌گیرد. علاوه بر این، به جز بخش داستانی فقط به چهار مود دیگر دسترسی دارید: مبارزه آزاد، بخش آنلاین، مود Survival و مود COVERS Challenge که در واقع همان بخش PvE بازی به شمار می‌رود. نه خبری از مودهایی همانند ماموریت‌هاست و نه حتی از یک مود آرکید که نبودش در بازی‌های فایتینگ دیگر دارد به معضل بزرگی تبدیل می‌شود! در نتیجه، خیلی زودتر از چیزی که فکرش را بکنید، محتویات بازی به اتمام می‌رسند و آن وقت است که حسابی به این که بازی واقعا ارزش 60 دلار را داشته یا نه، شک می‌کنید.

اگر قبلا به انجام بازی‌های فایتینگ Arena محور پرداخته باشید، حتما از این موضوع اطلاع دارید که سیستم مبارزه در آن‌ها، اصلا عمق جالبی ندارد و این عناوین به شدت جلوی سایر بازی‌های این ژانر، کم می‌آورند. این عنوان نیز از مشکلی مشابه رنج می‌برد؛ هرچند که کیفیت گیم پلی آن، فرسنگ‌ها از Jump Force بهتر است و جذابیت بیشتری هم دارد. در این عنوان، سه دکمه برای حمله طراحی شده است: دکمه X برای حملات سریع، دکمه Y برای حملات قوی و دوربرد، و دکمه‌ی B برای انجام یک حرکت شارژشونده و پرتاب کردن دشمن به سمت عقب. با ترکیب این دکمه‌ها با دکمه‌ی LB نیز می‌توان در صورت داشتن میزان انرژی کافی، به انجام حملات ویژه بپردازید. اگر هم حسابی بین شما و حریف فاصله بیفتد، می‌توانید که با فشار یک دکمه و بدون نیاز به هیچ نوار انرژی ثانویه‌ای (برخلاف Jump Force)، خود را به حریف برسانید.

علاوه بر این، برای هر کارکتر یک لیست بلند از کامبوهای مختلف طراحی شده است و می‌توانید با جابجا شدن بین دکمه‌های مختلف در حین حمله، کامبوهای متفاوت با فینیشرهای متفاوتی را اجرا کنید. تمام این موارد باعث شده‌اند که سطح گیم پلی بازی بالاتر رود. ولی با این حال، هنوز هم مبارزات حس خوبی ندارند؛ چون باز هم نهایتا همه چیز به فشردن پشت سر هم یک دکمه (Button Mashing) برای بدست آوردن یک کامبوی بلند و وارد کردن میزان بسیاری ضربه خلاصه می‌شود. به عبارت دیگر، وقتی می‌توانید با فشار پی در پی یک دکمه، میزان ضربه‌ی زیادی به حریف وارد کنید، واقعا چرا باید سراغ کامبوهای دیگر بروید؟ علاوه بر این، بازی همچنین از دو مشکل بزرگ رنج می‌برد که باعث شده تا مبارزات آن، آن قدرها هم لذت بخش نباشند.

اولین مشکل این است که علیرغم مجبور شدن به انجام بخش داستانی و یاد گرفتن مکانیک‌ها از طریق آن مود، این عنوان باز هم یادش می رود که یک سری از جزئیات را آموزش دهد! به عنوان مثال، بازی هیچ گاه در مورد تاثیرات مختلف ویژگی Bloody Valor بر روی گیم پلی (همانند ایجاد امکان رها شدن از کامبوهای حریف) یا توانایی‌های منحصر به فرد کارکترها، هیچ توضیحی نمی‌دهد. یا این که بازی اصلا به شما اطلاع نمی‌دهد که بعد از اجرای هر حمله‌ی ویژه، میزانی Cooldown بر روی نوار انرژی کارکترتان اعمال می‌شود و تا پایان آن، امکان شارژ کردن انرژی با حملات پی در پی را نخواهید داشت. اوضاع هم وقتی به حادترین وضع خودش می‌رسد که وارد نبرد نهایی مود داستانی می‌شوید و باید حتما به لیست حرکات رجوع کنید تا ببینید که برای نابود کردن حریف، باید یک عمل خیلی خاص را انجام دهید! مشکل دوم هم که دست بر قضا، بزرگترین ایراد گیم پلی به شمار می‌رود، سیستم دوربین فاجعه بار آن است.

با این که دوربین بازی در جریان مبارزات 1v1 مداوما بر روی حریفتان قفل می‌شود؛ ولی با این حال، زیاد پیش می‌آید که ناگهان بازی یادش برود در حال کنترل چه کارکتری هستید و نمای محیط مبارزه را از زاویه‌ی دید حریفتان نشان دهد تا اصلا نفهمید که دارید چه می‌کنید. این اوضاع در مود داستانی بازی و همچنین مودهای PvE که در آن‌ها مجبور هستید با چندین حریف به طور همزمان مبارزه کنید، حتی بدتر از قبل می‌شود؛ چون نه تنها در این حالت هیچ اختیاری برای حمله به دشمن دلخواهتان ندارید و خود بازی به میل خودش، حریفتان را برایتان مشخص می‌کند، بلکه دوربین نیز آن قدر حرکات عجیب و غریب انجام می‌دهد که کلا نمی‌توانید متوجه حملات سایر حریف‌ها شوید. مشکل نهایی بازی نیز موردی آشنا برای طرفداران عناوین PC استودیوی Arc System Works است: کیفیت بسیار بد پورت PC.

کسانی که قبلا به انجام بازی‌های کمپانی Arc System Works بر روی پلتفرم PC پرداخته باشند، حتما با سیر نزولی کیفیت پورت آن‌ها آشنایی دارند. اما Kill la Kill -IF جایی است که کیفیت پورت مستقیما با سر به زمین برخورد کرده است و استفاده از لغت "افتضاح" هم اصلا حق مطلب را ادا نمی‌کند. به طور پیش فرض، هیچ گونه تنظیمات گرافیکی‌ای در داخل خود بازی وجود ندارد و باید این تغییرات از طریق یک لانچر که به شدت ناشیانه و بد ریخت طراحی شده، اعمال شوند. از همه بدتر هم این است که بازی در زمینه‌ی تعداد تنظیماتی که برای تغییر دادن در اختیارتان می‌گذارد، به شدت محدود است! نه تنها بازی فقط اجازه انتخاب از بین 3 رزولوشن پیش فرض را به شما می‌دهد، بلکه به جز تغییر میزان سایه‌ها، Anti-Aliasing، میزان پارتیکل‌ها و HDR Rendering، هیچ گزینه‌ی دیگری را در اختیارتان قرار نمی‌دهد و حتی فایل تنظیماتی درست و حسابی‌ای هم وجود ندارد که بتوانید تغییرات خودتان را اعمال کنید!

علاوه بر این، خود بازی نیز کلکسیونی از مشکلات است. علاوه بر تمام موارد اشاره شده، بازی از تعداد زیادی از باگ‌ها و مشکلات فنی بزرگ از قبیل پیکسلی شدن تصویر در حالت Fullscreen، قطع شدن ناگهانی موسیقی‌ها یا پخش شدنشان روی یکدیگر، امکان گیر افتادن در Dialog Boxهای مبنی بر ساخت فایل ذخیره، شناسایی اشتباه دکمه‌های کنترلر و همچنین افت فریم‌های پی در پی رنج می‌برد. عجیب‌تر هم اینجاست که کیفیت اجرایی بازی در حالت Windowed، حالتی که منابع سیستمی کمتری را در اختیار بازی قرار می‌دهد، عملا دو برابر می‌شود و بازی با سرعت فریمی بسیار بیشتر از حالت Fullscreen اجرا می‌شود.

بازبینی تصویری:

می‌خواهید به تجربه‌ی سایر مودها بپردازید؟ پس مجبورید که به میزانی خاص در بخش داستانی پیشروی کنید!

پورت PC بازی به حدی بد است که ممکن است در همان بار اول اجرای بازی، روی این صفحه گیر کرده و قادر به ادامه دادن نباشید.

کل بخش Glossary به همان سه مبحث بالای تصویر خلاصه می‌شود. هیچ خبری از توضیحات کامل نیست.

نمونه‌ای از مسخره بازی‌های دوربین در حین مبارزات. کارکتر در حال ضربه خوردن در انتهای زمین است ولی دوربین کلا در حال نشان دادن مبارزه از یک زاویه‌ی دیگر است.

نکات مثبت:

گرافیک و صداگذاری بسیار خوب

گیم پلی بسیار بهتر از عناوین مشابه است

استفاده از موسیقی‌های استفاده شده در انیمه

امکان استفاده از دوبله‌ی ژاپنی یا انگلیسی

نکات منفی:

کیفیت افتضاح و غیر قابل توصیف پورت PC

قفل بودن اکثر محتویات تا زمان اتمام مود داستانی

محتویات بسیار کم (هم کارکترها و هم مودها)

داستان بازی توانایی جذب مخاطب عام را ندارد

توضیح داده نشدن یک سری از موارد مهم

سیستم دوربین بد و نامناسب، مخصوصا در مبارزات چند نفره

سخن آخر: متاسفانه KILL la KILL -IF عنوانی است که می‌توانسته خیلی خوب باشد، اما مشکلاتش باعث شده‌اند تا چنین نشود. این بازی خیلی راحت می‌تواند طرفداران سری KILL la KILL را با گرافیک خارق العاده و خط داستانی وفادارش، راضی کند. ولی نمی‌تواند به جذب بازیکنانی که با منبع اصلی آشنایی ندارند بپردازد. این مورد، به همراه یک سیستم دوربین مشکل دار، میزان کم محتوای ارائه شده و انتخاب‌های عجیبی مثل قفل کردن تقریبا تمام محتویات پشت مود داستانی، در کمال تاسف عنوانی متوسط را شکل می‌دهد.

امتیاز نهایی: 3 از 10 (پورت کامپیوتر) - 5 از 10 (بدون در نظر گرفتن کیفیت پورت)

Unfortunately, KILL la KILL -IF is a game that could have been great, but its issues have prevented it from happening. The game can satisfy KILL la KILL fans with its dazzling graphics and faithful take on the story. But it fails to capture the attention of players who are not familiar with the source material. This, coupled with a flawed camera system, a small amount of available content, and some questionable design choices such as locking nearly everything behind story mode completion, sadly makes for a mediocre title

Final Score: 3 out of 10 (PC Version) - 5 out of 10 (without taking port quality into consideration)

