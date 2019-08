Final Fantasy 7 Remake مجددا در صدر لیست عناوین مورد انتظار مجله فامیتسو قرار گرفت

اخیراً مجله‌ی فامیتسو جدید‌ترین لیست مربوط به عناوین پرطرفدار و مورد انتظاری که در آینده منتشر خواهند شد را منتشر کرده است. لازم به ذکر است که این لیست بر اساس رأی‌گیری انجام شده بین خوانندگان این مجله بدست می‌آید. حال در ادامه‌ی این خبر مروری بر این لیست خواهیم داشت. همانطور که مشاهده می‌کنیم […]

اخیراً مجله‌ی فامیتسو جدید‌ترین لیست مربوط به عناوین پرطرفدار و مورد انتظاری که در آینده منتشر خواهند شد را منتشر کرده است. لازم به ذکر است که این لیست بر اساس رأی‌گیری انجام شده بین خوانندگان این مجله بدست می‌آید. حال در ادامه‌ی این خبر مروری بر این لیست خواهیم داشت.

همانطور که مشاهده می‌کنیم به مانند سری قبلی این لیست، بازی Final Fantasy 7 Remake دوباره رتبه اول این جدول را به خود اختصاص داده است. این عنوان جدید در که سبک نقش‌آفرینی بوده و ساخته شرکت اسکور انیکس (Square Enix) است، با اختلاف زیادی نسبت به رتبه دوم، یعنی بازی Project Sakura Wars، در جدول قرار گرفته است.

همچنین در ادامه‌ی این لیست مشاهده می‌کنید، بازی‌های Dragon Quest 11 S و Pokemon Sword and Shield و Persona 5 Royal نیز به ترتیب رتبه‌های سوم تا پنجم را از آن خود کردند.

بازی Monster Hunter World: Iceborne در رتبه‌ی ششم و به دنبال آن بازی Animal Crossing: New Horizons قرار دارد همچنین پشت سر آن‌ها عنوان Death Stranding در جایگاه هشتم به چشم می‌خورد. رتبه‌های نهم و دهم نیز به ترتیب متعلق به عناوین The Legend of Zelda: Link’s Awakening و Bayonetta 3 است. در بخش پایین می‌توانید به بررسی این لیست بنشینید.

۱- عنوان Final Fantasy 7 Remake با ۱۱۱۳ رای

۲- عنوان Project Sakura Wars با ۷۶۶ رای

۳- عنوان Dragon Quest 11 S با ۷۱۲ رای

۴- عنوان Pokemon Sword and Shield با ۶۷۶ رای

۵- عنوان Persona 5 Royal با ۶۱۷ رای

۶- عنوان Monster Hunter World: Iceborne با ۵۵۱ رای

۷- عنوان Animal Crossing: New Horizons با ۴۸۵ رای

۸- عنوان Death Stranding با ۳۲۵ رای

۹- عنوان The Legend of Zelda: Link’s Awakening با ۲۹۷ رای

۱۰- عنوان Bayonetta 3 با ۲۸۴ رای

منبع متن: gamefa