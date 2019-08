چرا مادربرد MSI X399 SLI PLUS ارزش خرید بالایی دارد

برخلاف انتظارها هنوز AMD چیپست X499 را معرفی نکرده و آنهایی که به پردازنده‌های بسیار پرقدرت Ryzen Threadripper نیاز دارند، باید سراغ X399 بروند. یکی از مقرون به صرفه‌ترین و پرفروش‌ترین مادربردهای X399 موجود، X399 SLI PLUS از MSI است. در ادامه می‌توانید با این مادربرد بسیار با ارزش آشنا شوید. مادربرد X399 SLI […]

مادربرد X399 SLI PLUS از سری MSI PRO است که برای ارائه بالاترین کارایی و برآورده کردن نیاز کاربران حرفه‌ای طراحی شده است. با این حال X399 SLI PLUS برخلاف بسیاری از محصولات دیگر سازندگان، یک مادربرد گران قیمت نیست که شما نتوانید از عهده خرید آن بر بیایید. تا به امروز مادربردهای سری MSI SLI PLUS همواره جزء مقرون به صرفه‌ترین مدل‌ها با پشتیبانی از فناوری SLI انویدیا بوده‌اند و X399 SLI PLUS هم از این قاعده مسثتنی نیست.

این مادربرد از نسل دوم و اول پردازنده‌های Ryzen Threadripper و نصب تا ۱۲۸ گیگابایت حافظه پرسرعت DDR4 چهارکاناله با فرکانس بیش از ۳۶۰۰ مگاهرتز پشتیبانی می‌کند. همچنین X399 SLI PLUS دارای شکاف‌های توسعه و درگاه‌های ارتباطی پرسرعت متعدد است که می‌توان به چهار PCI-E x16، دو PCI-E x1، هشت SATAIII، سه M.2 Slot و ۱۵ درگاه USB 3.1 اشاره کرد.

اما قابلیت‌های غنی و پشتیبانی از پردازنده‌های پرقدرت Threadripper تنها ویژگی نیست که X399 SLI PLUS را به یک مادربرد محبوب تبدیل کرده است. MSI در این مادربرد شماری از قابلیت‌ها و فناوری‌های انحصاری خود را به خدمت گرفته که حاصل آن کارایی بالا، دوام بالا، قابلیت‌های اضافی و نهایتاً رضایت حداکثری کاربر است.

اولین ویژگی متمایز کننده مادربرد X399 SLI PLUS از بسیاری از محصولات هم رده خود، استفاده از قطعات الکترونیکی بسیار مرغوب بادوام Military Class 6 در ساخت آن است که سال‌ها بدون کوچک‌ترین خللی کار خواهند کرد. همچنین مادربرد X399 SLI PLUS تحت تست‌های بسیار جان فرسا قرار گرفته و از همه آنها سربلند بیرون آمده است.

در طراحی مدار تغذیه پردازنده مادربرد X399 SLI PLUS نه تنها از قطعات بسیار مرغوب استفاده شده است، بلکه شاهد طراحی کاملاً دیجیتال هستیم که در این رده قیمتی به ندرت یافت می‌شود. X399 SLI PLUS از ۱۳ فاز رگولاتور ولتاژ برای تغذیه پردازنده بهره می‌برد.

از دیگر ویژگی‌های مدار تغذیه این مادربرد می‌توان قابلیت LOAD-LINECALIBRATION یا LCC برای پایداری ۱۰۰ درصدی پردازنده و محافظت از پردازنده و سایر اجزای سیستم در برابر اعمال ولتاژ بیش از حد را برشمرد. همچنین نشانگرهای EZ DEBUGLED به خطایابی سریع کمک می‌کنند.

ویژگی دیگری که تنها در مادربردهای MSI X399 یافت می‌شود، DDR4 Boost نام دارد. در مادربردهای مجهز به این فناوری، طراحی مسیرهای ارتباطی با ظرافت بسیار زیاد و با بهره گیری از سال‌ها تجربه در امر طراحی مادربرد صورت گرفته که حاصل آن عملکرد بهتر و پایداری بیشتر حافظه رم است. حاصل این کار دریافت نرخ فریم دهی بیشتر در بازی‌ها و سرعت بیشتر در کار با فایل‌ها و ویدئوهای حجیم است.

چه ساعت‌ها به انجام کارهایتان با کامپیوتر بپردازید یا اهل گیمینگ باشید، صدای باکیفیت می‌تواند حس و حالتان را دگرگون کند. این مادربرد از راهکار صوتی AUDIO BOOST 4 استفاده شده که بارها از سوی منتقدین مورد تمجید قرار گرفته است. در طراحی مداری صدای مادربرد MSI X399 از پردازنده صوتی رده حرفه‌ای، مدار محافظت شده در برابر نویز، خازن‌های مخصوص صدای ژاپنی، مدار محافظت شده در برابر پدیده De-pop که با صدای آزار دهنده هنگام متصل کردن کابل صدا یا روشن بلندگو همراه است و کانال‌های چپ و راست کاملاً مجزا در سطح برد PCB استفاده شده است.

از دیگر ویژگی‌های X399 SLI PLUS که آن را به یکی از با ارزش‌ترین مادربردهای X399 موجود تبدیل کرده، می‌توان نورپردازی Mystic Light، حرارت گیرها و کاور پنل IO حرفه‌ای، حرارت گیر M.2 Shield برای SSD های پرسرعت، درگاه پرسرعت USB 3.1 Gen2،اPCI-E Steel Armor برای محافظت از مادربرد و کارت‌های گرافیک در برابر دفرمه شدن، X-Boost برای افزایش سرعت وسایل ذخیره سازی، رابط گرافیکی Click BIOS 5 با قابلیت‌های غنی و کیفیت ساخت بسیار بالا را برشمرد.

به گواه ده‌ها بررسی مستقل و بازخورد کاربران در فروم ها، فروشگاه‌ها و وب سایت‌های اینترنتی، MSI X399 SLI PLUS یکی از با ارزش‌ترین مادربردهای موجود برای پردازنده‌های Ryzen Threadripper است.

منبع متن: gamefa